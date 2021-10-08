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Все тонкости осеннего черенкования роз

Осеннее черенкование немного отличается от весеннего и летнего тем, что розы уже одревесневшие, а значит, легче поддаются черенкованию и укоренению. Шанс получить много новых цветов значительно увеличивается. Однако по-прежнему надо знать ряд правил для гарантированного укоренения.
Все тонкости осеннего черенкования роз
Черенки нужно срезать как можно ближе к основанию куста. Такие черенки лучше укореняются.
Все тонкости осеннего черенкования роз
Нужно отломать черенок с «пяточкой» — небольшим кусочком коры. Это намного эффективнее, чем простой косой срез секатором.
Все тонкости осеннего черенкования роз
Достаточно оставить 3 почки на черенке — больше нет никакой необходимости.
Все тонкости осеннего черенкования роз
Высаживать черенки нужно в очень рыхлую, питательную и влажную землю. Это может быть смесь питательного грунта с речным песком. Укрывать нужно сразу 3-4 высаженных в землю черенка одной половинкой 1,5 л бутылки, в которой сделано небольшое отверстие для проветривания. Перед высадкой «пяточку» черенка нужно окунуть в Корневин или другой препарат для стимуляции роста корней.
Все тонкости осеннего черенкования роз
Через неделю следует открыть бутылку и проверить, нет ли черноты в основании черенка. Если такие черенки есть — их нужно немедленно убрать из череночника, чтобы у всех остальных молодых черенков не развилось грибковое заболевание. Почва должна поддерживаться влажная, но застоя воды быть не должно ни в коем случае.

Высаживать розу на постоянное место без бутылки можно, когда черенок вырастет настолько высоко, что будет выглядывать из отверстия в бутылке. Высаживать розу на постоянное место лучше всего во влажную, прохладную погоду. Это и есть все секреты и тонкости удачного осеннего укоренения роз!

Все тонкости осеннего черенкования роз
Подробнее об осеннем черенковании роз смотрите в видео ниже:


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черенкованиеРозы
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