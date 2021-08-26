Как в Гонконге выглядят вертикальные кладбища, и почему горожане закупают на них места смолоду

Как ни крути, но человеческая жизнь скоротечна, и каждому рано или поздно понадобится последнее пристанище. И этот вопрос во все времена был достаточно актуальным в градостроительной архитектуре каждого населенного пункта. А если это такой огромный мегаполис как Гонконг, то организация кладбищ является одним из самых проблемных и затратных направлений для местного населения, а для туристов еще и очень интересным, ведь именно в некрополе можно увидеть удивительный колорит местных традиций.
Вертикальные кладбища стали привычными для Гонконга. | Фото: insider.com/ Finbarr Fallon.
Отправляясь в путешествие, мало кто планирует посетить некрополь, даже если он старинный и действительно заслуживает отдельной экскурсии. Чтобы восполнить этот пробел на туристической карте Гонконга, известный фотограф Финбарр Фаллон (Finbarr Fallon) потратил 5 лет, стараясь запечатлеть на фото все самое неординарное, а иногда совсем не понятное для большинства людей.
Непригодные для жизни людей склоны отданы для обустройства кладбищ (Гонконг). | Фото: insider.com/ Finbarr Fallon.
Естественно, одной лишь съемкой с земли он не обошелся, ведь некоторые кладбища можно смело назвать «мегаполисами мертвых», поэтому маэстро использовал еще и дрон, который помог увидеть всю эту невообразимую красоту с неба.
Нехватка земли превращает территорию кладбища в невероятное скопление могил (Гонконг). | Фото: archdaily.com/ Finbarr Fallon.
Интересно: Дрон – это беспилотный летательный аппарат, который еще называется беспилотная авиационная система. Несмотря на такое высокотехнологичное название, это по существу робот, обладающий летательным механизмом, который управляется дистанционно или с помощью встроенного программного обеспечения с четко заданным планом полета. Последние модели тесно связаны с бортовыми сенсорами и системами GPS.
В Гонконге вертикальные кладбища бывают выше небоскребов. | Фото: pikabu.ru/ Finbarr Fallon.
В своих фотографиях, собранных в серию под названием «Пространство мертвых» (Dead Space), Финбарр Фаллон смог передать необычную культуру захоронений, которая складывалась веками. Причем самое большое удивление вызывает местоположение некрополей, ведь из-за катастрофической нехватки земли их делают только вертикальными и на очень крутых склонах.
Процесс создания террас для вертикальных некрополей очень сложный и опасный (Гонконг). | Фото: insider.com/ Finbarr Fallon.
Если сопоставлять снимки старинных кладбищ и более современных, то четко прослеживается тенденция к ухудшению, а порой полному нарушению принятых канонов организации территорий самих «мегаполисов мертвых». А это влечет за собой утерю традиций и делает невозможным проведение общепринятых обрядов, которые очень почитаемы у восточных народов, ведь если дети не смогут похоронить как положено своих родителей, то они будут всегда испытывать стыд и вину.
Абердинское национальное кладбище – самый старый некрополь на территории Гонконга. | Фото: butyrskii.com/ Finbarr Fallon.
Хотя есть и такие места, где можно проследить историю города, наслаждаясь его культурным наследием и почитанием исконных правил и канонов. Среди самых больших и старинных некрополей славится Абердинское национальное кладбище, которое было создано еще в 1913 г., причем на его обустройство выделили около 100 тыс. кв. м. земли.
Абердинское национальное кладбище – единственное место, где соблюдены все традиции захоронения (Гонконг). | Фото: sindzidaisya.livejournal.com.
Хотя оно и не входит в список местных достопримечательностей, но именно на его огромной территории можно проследить все национальные традиции, связанные с обрядом захоронения. Несмотря на то, что кладбище так же расположено вертикально, склон, на котором его создавали, полностью соответствует общепринятым канонам и основным правилам.
На Абердинском кладбище все могилы расположены по фэншую (Гонконг). | Фото: livejournal.com.
Именно Абердинское кладбище славится расположением могил по фэншую, идеальной организацией мест для проведения обрядов поминовения и еще сотне ритуалов, которые присущи китайской культуре. Основные правила гласят: надгробие должно быть обращено только «лицом» к морю или любой водной поверхности, при этом усыпальницы, могилы или целые мавзолеи не должны быть расположены очень близко друг к другу.
Большинство могил, усыпальниц и мавзолеев щедро украшены мраморными статуэтками или барельефами (Абердинское национальное кладбище, Гонконг). | Фото: livejournal.com.
Все эти требования строго соблюдались со дня его открытия и благодаря тому, что уже не одно десятилетие закрыто для захоронений, на его территории все осталось в первозданном виде. Поэтому Абердинское национальное кладбище действительно стало ярким отражением колоритной жизни китайцев в начале прошлого века.
Частные кладбища более ухоженные, но места на их территории очень дорогие (Гонконг). | Фото: insider.com/ Finbarr Fallon.
Намного хуже дело обстоит на других кладбищах, ведь они до такой степени перегружены, что стали нарушаться главные традиции, культивируемые многовековой культурой. Мало того, что могилы расположены впритык друг к другу, так и обязательное направление в сторону водной глади перекрыто новостройками.
Современное частное кладбище в Гонконге. | Фото: insider.com/ Finbarr Fallon.
Но и это еще не все неприятности, которые ожидают родственников усопших, как оказалось даже на кладбищах с такими несоответствиями крошечный клочок земли стоит баснословных денег и купить место на нем, мало кому удается. На частном кладбище за место придется отдать больше 35 тыс. дол., а если это будет элитный некрополь – цена возрастет в разы.
Место на общественном кладбище в Гонконге люди ждут годами и не всегда его получают. | Фото: insider.com/ Finbarr Fallon.
Конечно же, есть и общественные некрополи, где миниатюрный клочок земли стоит от 7 тыс. дол., но там его можно и вовсе не дождаться. По сведениям редакции Novate.Ru жители Гонконга покупают себе места на кладбище чуть ли не смолоду, ведь когда придет время его может не оказаться.
Квартиры в домах, расположенных рядом с кладбищем намного дешевле можно купить, ведь китайцы очень суеверный народ (Гонконг). | Фото: archdaily.com/ Finbarr Fallon.
Ну а если денег нет, то родственникам приходится искать кладбища на материке, где смогут похоронить согласно традициям или кремировать усопшего. Но и спасительная кремация является весьма затратным и длительным процессом, ведь если место в колумбарии не куплено заранее, то урны хранятся у родственников ...дома, причем этот срок может растянуться на многие годы. Но если родственники более состоятельны, то их можно сдать на хранение в ритуальные бюро, хотя и там уже накопилось около 100 тыс. урн, дожидающихся места в ближайшем колумбарие.
Комплекс Po Fook Hill - современный колумбарий, который больше напоминает красивый парк с традиционными архитектурными сооружениями и лестницами (Гонконг). | Фото: poznamka.ru.
Познавательно: Колумбарий - хранилище урн с прахом после кремации. В Китае их создают в парковой зоне, превращая в удивительной красоты комплексы, которые привлекают множество туристов.
Мегаполисы мертвых тесно соприкасаются с жилыми новостройками Гонконга. | Фото: archdaily.com/ Finbarr Fallon.
Несмотря на то, что власти города стремятся решать нарастающую проблему и даже придумали систему субсидирования для тех, кто согласиться отойти от традиционного способа захоронения. Но совсем мало горожан согласны развеивать прах над морем, ведь это очень пагубно может сказаться на душе умершего.
На территории Гонконга уже нет мест даже для создания колумбариев. | Фото: vestifinance.ru/ Finbarr Fallon.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии