Как в Гонконге выглядят вертикальные кладбища, и почему горожане закупают на них места смолоду

Вертикальные кладбища стали привычными для Гонконга. | Фото: insider.com/ Finbarr Fallon.

Непригодные для жизни людей склоны отданы для обустройства кладбищ (Гонконг). | Фото: insider.com/ Finbarr Fallon.

Нехватка земли превращает территорию кладбища в невероятное скопление могил (Гонконг). | Фото: archdaily.com/ Finbarr Fallon.

В Гонконге вертикальные кладбища бывают выше небоскребов. | Фото: pikabu.ru/ Finbarr Fallon.

Процесс создания террас для вертикальных некрополей очень сложный и опасный (Гонконг). | Фото: insider.com/ Finbarr Fallon.

Абердинское национальное кладбище – самый старый некрополь на территории Гонконга. | Фото: butyrskii.com/ Finbarr Fallon.

Абердинское национальное кладбище – единственное место, где соблюдены все традиции захоронения (Гонконг). | Фото: sindzidaisya.livejournal.com.

На Абердинском кладбище все могилы расположены по фэншую (Гонконг). | Фото: livejournal.com.

Большинство могил, усыпальниц и мавзолеев щедро украшены мраморными статуэтками или барельефами (Абердинское национальное кладбище, Гонконг). | Фото: livejournal.com.

Частные кладбища более ухоженные, но места на их территории очень дорогие (Гонконг). | Фото: insider.com/ Finbarr Fallon.

Современное частное кладбище в Гонконге. | Фото: insider.com/ Finbarr Fallon.

Место на общественном кладбище в Гонконге люди ждут годами и не всегда его получают. | Фото: insider.com/ Finbarr Fallon.

Квартиры в домах, расположенных рядом с кладбищем намного дешевле можно купить, ведь китайцы очень суеверный народ (Гонконг). | Фото: archdaily.com/ Finbarr Fallon.

Комплекс Po Fook Hill - современный колумбарий, который больше напоминает красивый парк с традиционными архитектурными сооружениями и лестницами (Гонконг). | Фото: poznamka.ru.

Мегаполисы мертвых тесно соприкасаются с жилыми новостройками Гонконга. | Фото: archdaily.com/ Finbarr Fallon.

На территории Гонконга уже нет мест даже для создания колумбариев. | Фото: vestifinance.ru/ Finbarr Fallon.