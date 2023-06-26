Зачем советские женщины подкладывали в волосы консервные банки

Мода в Советском Союзе не знала жалости. По нынешним меркам она была реальным диктатом. Естественно, современные тенденции, отличающиеся демократичностью, не имеют с ней ничего общего. Сегодня мы можем спокойно носить то, что нравится именно нам, и при этом оставаться в тренде, следовать современной моде. В Советском Союзе было все по-другому. Если кто-то одевался не так, как того требовала мода, значит он считался отсталым и старомодным.
По одежде и прическе легко можно было определить какого года фотография / Фото: irina-kozina.ru
Этот факт повлиял на наше восприятие той эпохи. То есть, по обуви, одежде, а также прическам прошлых лет, можно легко определить, в какие годы была сделана фотография или происходило определенное действие. Если мы видим перед собой девушек и женщин с «бабеттами» на головах, значит перед нами шестидесятые. Все модницы в сапогах-чулках и мини – семидесятые, ну а красотки в дорогущих шапках из меха, с которыми они не расставались и в помещениях – восьмидесятые. Кстати, к восьмидесятым, их концу, относятся и невысокие полусапожки, носки красного цвета, широкая плечевая линия.
Советские женщины подражали героиням из кинофильмов / Фото: kinolook.top
Самое интересное то, что новые тенденции появлялись исключительно благодаря кинематографу. Во всяком случае, именно он являлся первооткрывателем в модном мире. То, что советские женщины видели в кинофильмах, и то, что им приходилось носить каждый день в обычной жизни, слишком сильно контрастировало между собой. И картинки с экрана им нравились намного больше. Каждая девушка и женщина мечтала хоть немного походить на красавицу-героиню фильма и украсить собственные будни, изменив внешность.
Сегодня те люди, что работали в сфере киноиндустрии, вспоминают интересное поведение советских гражданок. Как только в прокате появлялся фильм, где присутствовала героиня в красивых стильных нарядах и с изящной прической, в студию начинали приходить письма от зрительниц в огромнейшем количестве. В каждом из них были просьбы о получении выкройки или, на худой конец, эскиза костюма или платья. Также девушки хотели узнать, как можно самостоятельно сделать такую же прическу. Понятно, что ответов зрительницы так и не дожидались, инструкций не получали, но разве это могло остановить нашу женщину? Нет, конечно, просто дамы все брали в свои нежные ручки.
Прическа героини фильма «Бабетта идет на войну» покорила всех женщин СССР / Фото: uainfo.org
Обычно с платьями особых сложностей не возникало. Все было относительно понятно и просто. За то время, пока шел фильм, зрительницы делали небольшие зарисовки понравившегося фасона, после чего шли со своим творением к хорошей швее. А вот сделать прическу, как в кино, так легко не получалось. После выхода на экраны в шестидесятых известной кинокартины «Бабетта идет на войну» с Бриджит Бардо в главной роли, все зрительницы были просто покорены прической. Естественно, это вызвало «бум».
Это был слегка небрежный и очень объемный пучок, в котором пряди волос очень сильно начесывались. И если на экране все выглядело просто, то на практике уложить таким образом волосы было довольно нелегко. Для «Бабетты» требовалась большая длина и хорошая густота. Также обязательное использование специальных фиксирующих средств. В нашей стране единственным таким средством был лак для волос сильной фиксации «Прелесть». Но и он был дефицитным товаром. Но советских женщин этим было не остановить. В ход шло все, что находилось под рукой: сахарный сироп, раствор кислоты лимонной, пиво, которыми брызгали на прическу. Кстати, лимонная кислота и фиксировала волосы в нужном положении, и придавала им блеск.
Укладка «Бабетты» занимала много времени / Фото: sm-news.ru
Уклада «Бабетты» требовала немало времени и усилий. Чтобы упростить задачу, некоторые дамы в течение нескольких дней не расчесывались. Сами понимаете, что результат иногда был не очень хорошим и даже плачевным. Отсутствие должного ухода за волосами приводило к заселению их насекомыми. Антисанитария стала поводом для критики начесов. Проводили и пропагандистскую работу против этой удивительной прически. Старшеклассницам строго запрещали приходить в школу с «Бабеттой» на голове. Но ведь настоящую модницу какие-то запреты остановить не могли.
Как уже говорилось, укладка, где волосы начесываются, делалась на хорошую длину и густоту. В других случаях получить объем было невозможно. Пучок не мог держать надлежащую форму и имел жалкий вид. Обладательницы коротких и редких волос находили выход, применяя различные уловки. Современным людям такие хитрости, как минимум, покажутся странными.
С помощью консервной банки даже редкие волосы выглядели шикарно / Фото: www.youtube.com
Одним из таких уникальных приспособлений стали консервные банки. Это реальность, не ирония и не миф. Некоторые женщины, сегодня вспоминают (кто-то, стесняясь, а кто-то со смехом), что эта нехитрая тара давала возможность сделать шикарную «Бабетту» даже на тонкие по структуре волосы. Так модницы получали пучок требуемой формы (консервная банка помещалась внутрь пучка).
И это далеко не все ухищрения. Их существовало гораздо больше. Внутрь начеса помещались и шейные платки или газовые легкие шарфики, модные в те годы, пакетики из целлофана, капроновые дырявые чулки. Некоторые брали чулок и спускали петли, получая в результате шарик с завитушками. Его тоже использовали вместо основы при создании этой необычной прически.
Была даже легенда по этому поводу. Гуляла она по просторам Советского Союза, и в каждом городе жители утверждали, что именно здесь произошел этот курьезный случай. Согласно легенде, женщина с очень высокой «Бабеттой», как и положено, ехала на работу в общественном транспорте. Так как людей было много, она оказалась прижатой к поручню. В основе прически была обычная стеклянная банка, пол-литровая. Она не выдержала такого давления и просто лопнула. Возможно, это и выдумка, но кто знает. Вполне можно предположить, что именно так все и было.
Шиньоны хорошо увеличивали объем, но были доступны лишь немногим / Фото: mialady.ru
Самые же продвинутые модницы СССР действовали иначе. Они просто брали шиньоны и получали необходимый им объем. Только вот этих самых шиньонов в свободной продаже было крайне мало и достать их было почти нереально. Делались они в престижных специализированных мастерских и в нескольких парикмахерских. В качестве материала брались волосы самой заказчицы. Соответственно, получить эту роскошную вещь могли далеко не все.
Чтобы оставаться в тренде, девушка придумывали необычные способы / Фото: photosight.ru
Были и такие умелицы, которые самостоятельно дома умудрялись сделать что-то подобное шиньону. Они просто собирали волосы с расчесок и помещали их в чулки из капрона до получения достаточно плотного валика. Но на это требовалось время, а его не было. Ведь прическа была в моде именно в этот период времени, а значит и делать ее нужно было сейчас. Именно поэтому и выходили из положения кто как мог.
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