Зачем советские женщины подкладывали в волосы консервные банки

По одежде и прическе легко можно было определить какого года фотография / Фото: irina-kozina.ru

Советские женщины подражали героиням из кинофильмов / Фото: kinolook.top







Прическа героини фильма «Бабетта идет на войну» покорила всех женщин СССР / Фото: uainfo.org

Укладка «Бабетты» занимала много времени / Фото: sm-news.ru

С помощью консервной банки даже редкие волосы выглядели шикарно / Фото: www.youtube.com

Шиньоны хорошо увеличивали объем, но были доступны лишь немногим / Фото: mialady.ru

Чтобы оставаться в тренде, девушка придумывали необычные способы / Фото: photosight.ru