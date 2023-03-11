Как бельгийский крестоносец стал первым правителем Иерусалимского королевства

Когда Бельгия стала независимой, ей срочно понадобился повод для национальной гордости. Лучше всего для этого подходил герой, рыцарь о котором складывали легенды. Начались поиски. Но, к сожалению, все великие воители средневековья оказывались по «паспорту» то французами, то немцами. В конце концов, историки нашли подходящего персонажа – Готфрида Бульонского. Он родился в долине реки Маас, как раз на той территории, которая относилась к Бельгии. Рыцарь, ставший первым правителем Иерусалимского королевства, идеально подошел на роль национального героя. В честь Готфрида установили памятник в Брюсселе и стали им гордится.
Долгий путь к Святой земле
Дата рождения Готфрида Бульонского затерялась во времени. Но историки склоняются к мнению, что произошло это примерно в 1060 году. Малой родиной рыцаря стала Нижняя Лотарингия, расположенная как раз в долине реки Маас.
По матери корни Готфрида уходили к самому Карлу Великому, по отцу – к английскому королю Эдуарду Исповеднику.
Когда папа Урбан II призвал всех христиан отправиться на Восток, чтобы отвоевать Гроб Господень, Готфрид с воодушевлением воспринял эту новость. Но, как известно, первыми на войну с сарацинами отправились бедняки. То событие вошло в историю под названием «Крестовый поход бедноты».
Готфрид Бульонский./topwar.ru
Когда пришла новость, что крестьяне разгромлены, графы и герцоги начали собираться в новый поход, который и стал официально первым. Готфрид, возглавив армию, двинулся с ней к Константинополю – столице Восточной Римской империи (Византии).
Если верить Анне Комнин (первая женщина-историк), дочери византийского императора Алексея I Комнина, то Бульонский сумел собрать по меркам того времени внушительное войско. В его распоряжении находилось более семидяси тысяч пеших солдат и около десяти тысяч рыцарей.
Алексей Комнин, который только-только сумел устранить урон, нанесенный государству крестьянами, с содроганием воспринял новость о том, что с Запада вновь идет войско Христа. Он попытался договориться с ними, чтобы обезопасить свои земли и народ. Император предложил Готфриду провиант, а взамен потребовал достойного поведения. Бульонский согласился. Но… внезапно, крестоносцы разграбили византийский город Селимбрию, находящуюся на побережье Мраморного моря. Зачем воины Христа это сделали, никто не знает. Сам Готфрид не сумел дать Алексею Комнину внятного ответа.
Пытаясь обезопасить свое государство, Комнин потребовал от Бульонского присяги на верность. Тот отказался. Отношения между Византией и крестоносцами окончательно испортились.
Отбытие крестоносцев в Святую землю (миниатюра, XIII век)./wikimedia.org
Между Комнином и Готфридом произошло два сражения. Оба выиграл византийский император. И только после этого Бульонский все-таки присягнул ему на верность. Правда, сделано это было скорее для «галочки». Выяснив отношения, в 1097 году войско Христа двинулось к Никее – столице сельджуков.
Бои за Гроб Господень
Сельджукский султан Кылыч-Арслан I оказался недальновидным политиком. Уничтожив армию европейских крестьян, он решил, что бояться крестоносцев нет смысла. Они слишком слабы, чтобы представлять собой реальную угрозу. Поэтому вместе с войском ушел в глубь Восточной Анатолии, пытаясь присоединить те земли. А вот его семья и казна остались в Никее.
Крестоносцы добрались до Никеи в мае 1097 года. Взять город сходу не вышло. Столица была слишком хорошо укреплена. К тому же, в Никею поступала провизия по Асканскому озеру. И воины Готфрида ничего не могли с этим поделать. На помощь пришли византийцы. Комнин отправил к Никее не только солдат, но и корабли. Их, что интересно, доставили к озеру в разобранном виде, затем собрали, спустили на воду и дали бой сельджукам. И только после этого Никея пала. Причем жители сдали город именно византийским военачальникам, а не Готфриду. И поэтому Никея автоматически перешла под власть Комнина.
Естественно, Готфрид был в бешенстве, как и всего его воины. Крестоносцы надеялись разграбить город, чтобы улучшить свое материальное положение, но не получилось. Алексей Комнин, в качестве жеста щедрости, распорядился выделись воинам Христа деньги и лошадей. Императорский презент европейцы приняли, но, как говорится, осадочек остался.
Завоевание Иерусалима крестоносцами, 15 июля 1099. ( Эмиль Синьоль, 1847 г.)./wikimedia.org
Отпраздновав первую серьезную победу, Готфрид повел свое войско дальше. И к осени 1098 года они достигли богатой Антиохии, по пути разгромим армию Кылыч-Арслана. Взять город удалось лишь спустя несколько месяцев. Но добыча компенсировала все трудности и невзгоды. Теперь путь к главной цели похода – Иерусалиму – был полностью очищен.
Воодушевленные крестоносцы двинулись дальше. Эпохальное событие произошло летом 1099 года. Готфрид и его солдаты подошли к священному городу.
Когда христиане увидели город, они все встали на колени и начали молиться. Впереди их ждало самое главное испытание – бой за Гроб Господень. Вернуть его было сложной задачей, поскольку Иерусалим принадлежал не разбитым сельджукам, а сильному Фитимидскому халифату. Сначала эмир Ифтикар ад-Даула попытался решить проблему мирным путем. Он сообщил, что готов пропускать к святым местам паломников и обещал обеспечить им безопасность. Естественно, Готфрид отказался от предложения. Началась осада.
Крестоносцы взяли город в кольцо и несколько раз шли на штурм. Но все попытки оказались неудачными. Не помогли даже осадные орудия. Вскоре произошло интересное событие. Одному из монахов, находящемуся в армии Готфрида, было видение. Он сообщил Бульонскому о том, что необходимо устроить крестное шествие вокруг города. И тогда стены сами рухнут. Готфрид посовещался со своими военачальниками и решил попробовать. В то времена подобными вещами не шутили и к видениям относили на полном серьезе.
Крестоносцы выполнили задание. Но… стены Иерусалима остались на месте. И это произвело на христиан удручающее впечатление. В армии начались разговоры, что бог отвернулся от солдат. Готфриду и монахам пришлось срочно вмешаться, чтобы моральный дух окончательно не упал.
Финальный штурм города произошел 14 июля 1099 года. Бой продолжался целый день и остановился лишь с наступлением темноты. Но никто не спал. Мусульмане в спешке ремонтировали стены, христиане готовились к новому штурму. На следующий день сражение возобновилось. И город все-таки не устоял. Крестоносцы сумели сломить ожесточенное сопротивление противника.
За короткий срок город был разграблен, а его жители перебиты. Причем от «праведного гнева» они не спаслись ни в мечетях, ни в синагогах (крестоносцы считали евреев такими же врагами, как и мусульман).
Памятник Готфриду Бульонскому в Брюсселе./agoravox.fr
Готфрид стал первым правителем нового Иерусалимского королевства. Правда, его правление оказалось скоротечным. Защитник Гроба Господня (такой титул он получил после захвата города) умер в 1100 году. При этом точно не известно, что послужило причиной. По одной версии, его погубила холера, по другой – рыцарь героически погиб во время сражения за Акру.
Тот факт, что Святая земля находилась в руках сарацин сильно беспокоил католическую церковь. В 1096 году папа Урбан II призвал всех христиан отправиться в крестовый поход. Тогда он и понятия не имел, какой катастрофой обернется эта затея.
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