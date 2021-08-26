Полезные вещи из старых наволочек

Рука не поднимается выкинуть старые наволочки? Тогда дайте волю рукам и фантазии: превратите их в вот такие полезные вещи для дома.

Никто и не догадается, что ещё недавно на них сладко спали.

Если дома скопилось несколько старых наволочек, то у вас в руках – отличный материал для творчества. Посмотрите, во что превращают наволочки рукодельницы со всего мира. Может, и вас вдохновит?

Если дома осталось много невостребованных наволочек.

1.Аккуратный передник

Кухонный передник из старой наволочки.

Даже на кухне приятно хорошо выглядеть. И аккуратный милый передник этому поспособствует.

2.Мешок для стирки

Компактный мешок стирки вместо привычной корзины.

Не просто функциональная вещь, но и украшение ванной комнаты. А ведь всё, что нужно сделать – вшить шнурок-затяжку. Теперь сумку можно повесить на дверную ручку или крючок в ванной и сэкономить место.

3.Сумка для покупок

Вместо пакета с пакетами.

Потому что лучше один раз сделать такую аккуратную сумку, чем постоянно покупать пакет на кассе. И избавиться, наконец-то, от пакета с пакетами в кухне.

4.Элегантная замена фотоальбому

Конверт для светлых воспоминаний.

Старые фотографии – это крупицы нашей памяти, и они достойны красивой огранки.

5.Сшить юбку

Если громоздкие фотоальбомы не по душе, замените их вот такими аккуратными конвертами, сшитыми из плотных наволочек. Каждый конверт можно украсить вышивкой.

Юбка из наволочки.

А что? Если наволочка была из красивой ткани, то почему бы и нет? Не пропадать же добру.

6.Клатч или сумочка

Летняя сумочка из наволочки

Если дома осталась фурнитура от старой сумки, то можно сшить для неё новый корпус из красивой наволочки. Неплохой вариант на лето.

7.Салфетки

Набор красивых салфеток из старых наволочек.

Эта идея не займёт много времени на реализацию, зато позволит оживить праздничный стол. Просто нарежьте наволочку на равные фрагменты и прострочите их базовыми стежками на швейной машинке.

8.Кухонные полотенца

Из салфеток получатся красивые полотенца для кухни.

Делаются по такому же принципу, что и салфетки. Только возьмите чуть больше ткани и не забудьте пришить петельку.

9.Сделать простые вешалки не такими скучными

Вешалки, которые станут украшением комнаты.

Вешалки в стиле «Прованс» украсят любую женскую спальню или гардероб. А нужно всего-то сшить для них чехол из двух кусочков старой наволочки с цветочным принтом.

10.Или сшить чехлы для одежды

«Одежда» для одежды.

Потому что дорогое платье или нарядный костюм заслуживает собственной «комнаты». А выглядит такой чехол куда лучше обычного целлофана.

11.Почистить лопасти потолочного вентилятора

Вот так гораздо проще.

Если у вас дома есть лампа-вентилятор, то вы сэкономите кучу времени на её чистке. Вместо того, чтобы доставать стремянку и карабкаться по ней с щёткой наперевес, возьмите старую наволочку и вшейте длинный шнурок-затяжку. Теперь просто накиньте получившийся мешок на лопасть, с помощью шнурка подвигайте туда-назад – и вся пыль останется в «чехле».

12.Смастерить ящик для игрушек и всяких мелочей

Ящик для хранения из картонной коробки и наволочки.

Хранить мелочевку в обычных коробках – как-то скучно. А вот если обтянуть их тканью от старых наволочек – совсем другое дело!

13.Сделать компактный рюкзак для формы, «сменки» или велопрогулок

Понадобятся всего лишь шнурки-затяжки и полчаса времени. А в таком мешке носить спортивную форму или сменную обувь будет во много раз приятнее, чем в пакете.

14.Модный широкий пояс в стиле «кимоно»

Широкие пояса на талию снова в моде.

Широкие пояса, как в 80-ых – один из главных трендов 2018-го года. Если нет желания тратиться на очередную тенденцию, сшейте такой пояс сами. А плотная ткань наволочки будет неплохо держать корсетную форму.

15.Матрас для отдыха, вылазок и детских игр

Самодельный матрас из наволочек.

А заодно припозднившихся гостей, нежданно нагрянувших родственников и прочих «ночевок». Понадобится 4-6 наволочки, мягкий наполнитель (например, вата, синтепон, фрагменты ненужной ткани) и швейная машинка. Результат стоит потраченного времени: спать на таком матрасе будет гораздо приятнее, чем на раскладушке.

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