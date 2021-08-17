20 картин известных художников, по которым можно проследить историю корсета

Судьба корсета в женском гардеробе полна драматических событий. Этот предмет одежды то появляется и становится обязательнейшим атрибутом красоты, то исчезает на несколько столетий или десятилетий. То считается необходимым для хорошей осанки, то объявляется вредным и портящим здоровье. Он или скрывает женские прелести, или подчеркивает их настолько соблазнительно, что находится на грани приличия. Тем не менее, на протяжении почти 500 лет корсет был неотъемлемой частью женской моды.
В XVI веке корсет придавал женской фигуре максимально строгий плоский силуэт
Скорее всего, главным популяризатором корсета можно считать Екатерину Медичи – именно она сделала его обязательным для ношения при Французском дворе
В XVI веке в основе очень жесткой конструкции могли быть металлические пластины, слоновая кость или, позднее, китовый ус
XVII век отличался очень тяжелыми парадными нарядами, перегруженными драгоценностями и тканями
Корсет служил своеобразным «центром тяжести» для этого громоздкого великолепия
На детей корсеты одевали уже с 4-5 лет
Во времена Петра I московские кавалеры, незнакомые с западными обычаями, танцуя с дамами, принимали пластины корсетов за ребра
В XVIII веке корсет носили в основном для формирования осанки
Вес массивных юбок распределялся благодаря корсету более равномерно и переносился на плечи
Корсет В XVIII веке не был очень туго затянут и помогал дамам держать осанку во время стояния на многочасовых приемах
Стиль ампир в начале XIX века принес дамам огромную свободу по сравнению с модой предыдущего века
Тем не менее, корсеты одевались и под легкие платья – рубашки с завышенной талией. Теперь они служили для коррекции фигуры
К середине XIX века талия вернулась на место и корсеты стали затягивать все туже, добиваясь модного и сегодня силуэта «песочные часы»
К концу века корсет «выходит в массы», перестает быть признаком парадных одеяний знати, но становится и частью повседневной одежды
В сочетании с пышным турнюром корсет позволяет создать изящную S-образную форму
Именно в XIX веке медики начинают критиковать корсеты за деформации фигуры
В это время корсет становится своеобразным символом закрепощения женщин. Суфражистки, кроме избирательного права, требуют возможности носить одежду без корсета
Тем не менее, к началу XX корсеты становятся максимально утянутыми, они удлиняются и доходят до колен
Так называемый Эдвардианский корсет корректирует уже практически всю фигуру
С началом Первой мировой войны наступает время резких перемен в мире моды, и корсет постепенно теряет свои позиции
История корсета прерывается в середине XX века, чтобы вновь продолжиться в XXI уже в новых материалах и с новыми качествами
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