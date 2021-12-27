Нежный террор: как суфражистки боролись за свободу женщин

Экстраординарные и смелые суфражистки стоят у истоков женского праздника 8 марта
Молотки в муфте, хлысты и спицы – в борьбе с властью мужчин в ход шли все подручные средства. В начале ХХ века решительные дамы в шляпках и перчатках скандалили и хулиганили, устраивали потасовки и голодовки, отстаивая гражданские свободы женщин. Однозначной оценки их поступкам нет. Но есть бесспорные достижения, а также весенний праздник, у истоков которого стояли неутомимые суфражистки.
Английская светская дама и суфражистка Флоренс Присцилла едет на скутере по Лондону
Суфражистки шокировали «раскрепощенными» костюмами
Лидер движения суфражисток, буквально означающего «право голоса», Эммелин Панкхерст (1858–1928) не могла забыть отцовскую фразу, оброненную им над усыпающей дочерью: «Как жаль, что она не мальчик!» Отец Эммилин и не подозревал, что в тот момент изменил не только жизнь дочери, но и многих женщин Европы
Арест Эммелин Панкхерст
Помимо избирательного, суфражистки добивались права на собственность, высшее образование, право на развод и заработную плату. Первый манифест суфражисток, «Декларация чувств», провозглашал: «Все мужчины и женщины созданы равными». Первоначально борьба за гражданские свободы носила пристойный характер. Однако на письма, призывы в прессе, лекционные дебаты никто не обращал внимание. Это заставило активисток изменить стратегию.
Суфражистка приковала себя к воротам в знак протеста
Проделки эмансипированных женщин отличались изобретательностью и эпатажем. Суфражистки перерывали поля для гольфа, в то время исключительно мужской игры, уничтожали картины (например, работу Веласкеса «Венера перед зеркалом»), которые, как им казалось, оскорбляли достоинство пола, угрожали расправой над членами правительства, устраивали беспорядки.http://funhere.ru/?p=19620
Демонстрация суфражисток в Лондоне (март, 1910 года). На плакате лозунг:«От тюрьмы - к гражданству»
Среди ненавистных политиков-мужчин суфражистки питали особую неприязнь к Черчиллю. Когда одна из активисток обозвала его пьяным мужланом, он презрительно ответил: «Я-то завтра протрезвею, а у вас ноги как были кривыми, так и останутся». Ответ уязвил суфражисток настолько, что за этим последовали угрозы и нападения на Черчилля с камнями, палками и даже хлыстом. Отнятый хлыст политик подарил своей жене.
Портрет радикализированной суфражистки Эмили Дэвисон
Фоторафия, сделанная в момент гибели Эмили Девисон под копытами скакуна
Среди знаменитых суфражисток известно имя Эмили Дэвисон. Ее действия были довольно радикальными. Например, она подложила бомбу в дом высокопоставленного чиновника Дэвида Ллойд Джорджа. Даже многие из женщин не одобряли таких мер. Эмили Дэвисон погибла под копытами коня, навстречу которому она выскочила во время cкачек. По одной из версий англичанка хотела прикрепить флаг женского движения к хвосту королевского скакуна. От полученных травм Эмили скончалась через четыре дня.
Оркестр, сопровождающий демонстрации суфражисток, состоял исключительно из женщин
Парад суфражисток, 1910 год
Но не только политики становились объектами энергичных дам. Внимание широкой общественности они успешно привлекали зрелищными и красочными шествиями. Женщины украшали белые платья цепями из цветов. Они шли с завыванием-плачем под шум барабанов и духовых инструментов. Численность таких демонстраций могла достигать 30 000 человек. Многочисленные зрители собирались поглазеть на необычные парады.
Принудительное кормление голодающей суфражистки в английской тюрьме
Избиение протестующей суфражистки
Иногда мероприятия приобретали откровенно агрессивный и угрожающий характер. Одно из происшествий в Лондоне, организованное суфражистками, сохранилось в истории под названием «Хрустальная ночь». Женщины, проносившие в муфтах камни и молотки, крушили витрины и окна домов. Хрупкие дамы отбивались от полиции, штурмовали государственные учреждения. За особые достижения в деле движения были учреждены награды.
Но и отпор суфражисткам был дан с не меньшей жестокостью. Женщины избивались дубинками, массово запирались в тюрьмы, ссылались на каторгу.
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