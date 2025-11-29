Трендовые детали интерьера, которые лучше не повторять

Эффектные, но непрактичные интерьерные тренды, которые разочаровывают в повседневной жизни. Разбираемся, что не стоит повторять у себя дома.







Интерьерные тренды постоянно меняются, а Pinterest-лента только подкидывает новые идеи, от которых хочется сказать дизайнеру: «Хочу все». Но есть детали, которые действительно выглядят эффектно на рендерах, но в реальной жизни быстро превращаются в источник раздражения.

Плинтус с подсветкой

Стеклянная перегородка в ванной

Кухня без ручек

Теплая стена в ванной вместо полотенцесушителя

Как выбирать тренды без разочарований

Ниже – честный разбор популярных решений, которые лучше дважды обдумать, прежде чем включать в проект.Смотрится футуристично и визуально «поднимает» стены, но живет такой плинтус недолго. Любая неровность пола делает свет линией с обрывами, а пыль становится чуть ли не главным акцентом комнаты. За такой подсветкой нужен регулярный уход и аккуратный быт – иначе эффект «картинки» исчезает через пару недель.Стекло смотрится свежо, расширяет пространство и создает ощущение спа-зоны. Но есть нюанс – вода. Капли, разводы, мыльные следы – все видно сразу. Если в планах нет ежедневной протирки стекла, лучше выбирать матовое или комбинированное решение.Это красиво – чистые линии, идеальная геометрия, ни одной детальки лишней. Но реальность жестче эстетики. Механизмы push-to-open быстро изнашиваются, дверцы открываются от любого касания, а фасады постоянно в отпечатках пальцев. Владельцы светлых или матовых кухонь особенно быстро устают. Да, минимализм – это красиво, но ручки иногда спасают жизнь и нервы.Решение модное, стильное и будто бы более «премиальное». Но в быту теплая стена работает хуже, чем кажется.Полотенце сохнет медленнее, за ночь не успевает восстановить свежесть, а в маленьких ванных влажность собирается быстрее. Полотенцесушитель – не такая уж и «немодная» деталь, если учитывать практичность.Ориентироваться только на красоту – нормальное желание. Но любая интерьерная деталь должна проходить проверку на удобство: легко ли ухаживать, насколько износостойко, подходит ли вашему образу жизни. То, что идеально для съемки, может оказаться не самым удобным решением для ежедневной рутины. Тренды приходят и уходят, а комфорт остается в вашей квартире надолго.