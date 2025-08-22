Что за странный шлем с металлическим гребнем был на головах испанских конкистадоров

В абсолютном большинстве случаев испанских конкистадоров Нового времени изображают в очень странных и вместе с тем характерных, легко узнаваемых шлемах. Что это за головной убор такой был, откуда он взялся и самое главное: только ли испанские конкистадоры его носили в Новое время?
«Монтесума, где бабки?!», - испанский конкистадор Эрнан Кортес лидеру ацтеков около 1518 года от р.х. (Но это неточно).
В эпоху раннего и высокого Средневековья пехота, как полноценная военная сила, фактически не котировалась на поле боя, так как не могла за редким исключением эффективно противостоять рыцарской/кочевой коннице – главной ударной силе эпохи. Конечно, пехота оставалась на полях сражений всегда. Однако в Средние века она по большей части выполняла вспомогательную функцию: гарнизоны, ведение осады, дозоры, хозяйственные и строительные работы. Возвращать себе свое гордое имя тяжелая пехота (тяжелая пехота/конница воюют в плотном строю, легкие – в рассыпном) начала в эпоху Столетней войны между Англией и Францией в XIV-XV веках, когда стало понятно, что одни только рыцари уже «не вывозят» такое количество военных мероприятий. Численность пехоты начала стремительно расти, увеличивалось и ее значение.
В первую очередь это пехотный шлем. |Фото: frontierpartisans.com.
Англичане одними из первых начали спешивать рыцарей для командного и морального усиления рядов «ненадежной» пехоты. Пехотинец отличается от всадника не только наличием/отсутствие лошади.
В целом очень простой и дешевый шлем. Хотя сохранились и богатые образцы. |Фото: livejournal.com.
Собственно, наш сегодняшний герой является как раз пехотным шлемом и называется он морион. Название происходит от испанского слова «morra» - макушка, темя. Появился шлем в начале XVI века в Испании и активно использовался испанскими пехотинцами в качестве главного средства защиты головы. Изготавливались морионы из цельного листа металла. В целом это был очень простой и дешевый шлем, однако сохранились и отдельные богато украшенные резьбой/гравировкой образцы, принадлежавшие состоятельным командирам пехотных терций.
Слева - кавалерийский кабассет. Справа - пехотный. |Фото: frontierpartisans.com.
По всей видимости морион произошел от другого хорошо известного и в свое время очень популярного испанского шлема – кабассета. Появились кабассеты в начале XV века и первоначально использовались кавалеристами в качестве более простой и дешевой альтернативы итальянскому шлему армет, который в XVI веке считался вершиной развития кавалерийских рыцарских шлемов. Ну, а так как кабассет вышел наголовьем, весьма доступным и простым в изготовлении, то после еще большего упрощения шлем был перенят испанской пехотой.
Кабассет был дешевым заменителем для итальянского армета - вершины развития рыцарских шлемов. |Фото: ru.wikipedia.org.
Использовались кабассеты и морионы не только испанцами. Очень быстро мода на пехотные шлемы разнеслась по всей Европе. Дошли они и до России. Так, например, морионы активно применялись в русских «полках нового строя», русских формированиях на европейский манер в эпоху правления царя Алексея Михайловича. В XVIII веке носить морионы стала швейцарская гвардия, охраняющая Ватикан. Собственно, морион остается «фирменным» шлемом гвардии римского престола по сей день.
Морионы распространились по всей Европе. Даже в России использовались. ¦Фото: ru.wikipedia.org.
