Что за странный шлем с металлическим гребнем был на головах испанских конкистадоров

Нельзя просто так взять и нарисовать испанца в Америке без мориона.|Фото: in.pinterest.com.

В первую очередь это пехотный шлем. |Фото: frontierpartisans.com.

В целом очень простой и дешевый шлем. Хотя сохранились и богатые образцы. |Фото: livejournal.com.

Слева - кавалерийский кабассет. Справа - пехотный. |Фото: frontierpartisans.com.

Кабассет был дешевым заменителем для итальянского армета - вершины развития рыцарских шлемов. |Фото: ru.wikipedia.org.

Морионы распространились по всей Европе. Даже в России использовались. ¦Фото: ru.wikipedia.org.