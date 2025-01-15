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Как и чем быстро отмыть жир с фартука после новогодних праздников

Традиционно на новогодние праздники приходится много готовить. И чем богаче накрыт стол, тем благоприятнее сложится предстоящий год. Вот только после такой щедрой готовки избежать загрязнений на кухне не получится.

Как подручными средствами отмыть фартук от жира/ фото: plitka.su, za.pinterest.com

Брызги жира могут оказаться где угодно, в том числе на фартуке. И если его нужно быстро отмыть, то можно воспользоваться этими подручными средствами:

1. Водный раствор столового уксуса




Водный раствор уксуса поможет вывести пятна жира на кухонной плитке

Во время жарки на сковороде мясных или других продуктов в масле капли жира брызгают в разные стороны. Конечно, можно с помощью крышки или специальной сетки снизить количество брызгов, то полностью их избежать не получится. Чаще всего загрязняется плита и фартук. И если дома не оказалось коммерческих жироудалителей, то можно попробовать отмыть с помощью 9% столового уксуса. Берем стакан теплой воды, добавляем 2 столовые ложки уксуса и заливаем полученный раствор в пульверизатор. Наносим средство на загрязненную плитку. Оставляем на 5 минут, затем протираем тканевой салфеткой и снова наносим средство. Через 5 минут вытираем чистой салфеткой. «Замачивание» фартука в водном растворе уксуса отлично справляется с жировыми загрязнениями. Но у этого метода есть один недостаток. Если нанести слишком много средства, то оно начнет стекать по плитке. Поэтому распылять необходимо дозировано.

2. Жидкая паста из пищевой соды




Пищевая сода — самое популярное народное средство для уборки

Если водный раствор уксуса отмыл не все пятна, то можно воспользоваться вторым народным средством — пищевой содой. Это самое популярное и эффективное средство, которое используют в быту для уборки дома. Кладем несколько столовых ложек соды в глубокую миску, добавляем воды до получения густой пасты. Затем при помощи губки для мытья посуды наносим средство на плитку и круговыми движениями оттираем пятна. Пищевая сода качественно справляется с жиром, но для этого придется немного «повозиться» и приложить усилия.

3. Меламиновый «ластик»




Меламиновая губка — новое современное средство для уборки

Пожалуй, самым уникальным средством для удаления жира на кухне является меламиновый ластик или губка, в состав которых входит меламин. За счет пористой и прочной структуры он отмывает загрязнения без моющего средства. Достаточно просто потереть жирное пятно. Только ластиком можно отмыть выборочные участки с загрязнениями, пыль или любую другою грязь им отмыть уже не получится.

4. Лимонный сок




Лимонный сок отмоет жир и подарит кухне приятный аромат

Еще одним популярным народным средством по удалению загрязнений на кухне является сок лимона. Причем, выдавливать сок необязательно. Можно отрезать парочку долек и ими натереть фартук. Но если дома много лимона и он вот-вот начнет портиться, то можно выдавить сок, перелить его в пульверизатор, а затем обработать поверхность. После обработки промываем плитку с помощью мыльного раствора. У лимонного сока есть еще одно преимущество — это приятный цитрусовый аромат, который распространяется по всей кухне. Но, а если дома не оказалось ни одного лимона, то его можно заменить лимонной кислотой. Она хорошо справляется с жирными пятнами на керамической поверхности. Для удаления жира можно взять старую зубную щетку, смочить ее в воде, а затем опустить в лимонную кислоту и потереть загрязнение. Кроме того, лимонная кислота уничтожает патогенную микрофлору — болезнетворных бактерий, черную плесень и грибок.

5. Водный раствор нашатырного спирта




Водный раствор нашатыря выводит пятна жира, а также вина и шоколада

Жир и частицы пищи, которые попали на фартук во время приготовления блюд, также поможет отмыть нашатырный спирт. Но его нужно разводить водой, а во время приготовления средства, соблюдать технику безопасности: готовить раствор вдали от детей и животных, не вдыхать нашатырь и использовать перчатки. В одном литре воды разводим 2 столовые ложки нашатыря. Опускаем в полученный раствор тканевую салфетку и протираем плитку. Оставляем на 5 минут, а затем моем чистой водой. Аммиачная вода хорошо растворяет застарелые пятна жира, грязи и пыли. Но работать нужно аккуратно, чтобы не навредить здоровью. Также такое домашнее средство хорошо выводит пятна вина и шоколада.

6. Средство для мытья посуды с добавлением соды




Моющее средство можно улучшить с помощью соды

С жиром хорошо справляется и обычное средство для мытья посуды, но его нужно немного улучшить — добавить пищевую соду. Наливаем в небольшую миску моющего средства и добавляем соды в соотношении 1:1. Полученной смесью моем фартук с помощью губку. При въевшихся загрязнениях замачивает плитку на 10 минут, а затем протираем чистой влажной тканью.
Но, самым лучшим способом по удалению жирных пятен с фартука является своевременная уборка! Если сразу же после приготовления мясного блюда или жарки в масле продуктов на сковороде протереть плитку влажной салфеткой, то вскоре не придется отмывать застывшие пятна жира.
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