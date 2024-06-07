Эти мини-скульптуры из глины так похожи на настоящую еду, что слюнки текут

Американка Ким по-настоящему умеет готовить: она делает великолепные миниатюры из художественной полимерной глины, которые выглядят как настоящая еда. В своем искусстве девушка использует масштаб 1:12 и накрывает глиняными блюдами целые столы. Правда, за такой стол можно уместить разве что лесных эльфов.