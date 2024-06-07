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Эти мини-скульптуры из глины так похожи на настоящую еду, что слюнки текут

Американка Ким по-настоящему умеет готовить: она делает великолепные миниатюры из художественной полимерной глины, которые выглядят как настоящая еда. В своем искусстве девушка использует масштаб 1:12 и накрывает глиняными блюдами целые столы. Правда, за такой стол можно уместить разве что лесных эльфов.

Ах, если бы еще все это было съедобно!

Эти мини-скульптуры из глины так похожи на настоящую еду, что слюнки текут

Эти мини-скульптуры из глины так похожи на настоящую еду, что слюнки текут

Торт «Черный лес».

Эти мини-скульптуры из глины так похожи на настоящую еду, что слюнки текут

Мятное мороженое с шоколадной крошкой.

Эти мини-скульптуры из глины так похожи на настоящую еду, что слюнки текут

Жаркое из овощей и жареный цыпленок.

Эти мини-скульптуры из глины так похожи на настоящую еду, что слюнки текут

Сырная тарелка.

Эти мини-скульптуры из глины так похожи на настоящую еду, что слюнки текут

Десертный стол.

Эти мини-скульптуры из глины так похожи на настоящую еду, что слюнки текут

Чашка с фруктами в свежем и в подгнившем виде.

Эти мини-скульптуры из глины так похожи на настоящую еду, что слюнки текут

Обед для Безликого.

Эти мини-скульптуры из глины так похожи на настоящую еду, что слюнки текут

Индейка.

Эти мини-скульптуры из глины так похожи на настоящую еду, что слюнки текут

Мороженое с печеньем.

Эти мини-скульптуры из глины так похожи на настоящую еду, что слюнки текут

Приготовление простого торта с белым кремом.

Эти мини-скульптуры из глины так похожи на настоящую еду, что слюнки текут

Английский завтрак.

Эти мини-скульптуры из глины так похожи на настоящую еду, что слюнки текут

Бананы на разных стадиях свежести.

Эти мини-скульптуры из глины так похожи на настоящую еду, что слюнки текут

Датская выпечка.

Эти мини-скульптуры из глины так похожи на настоящую еду, что слюнки текут

Сырная витрина.

Эти мини-скульптуры из глины так похожи на настоящую еду, что слюнки текут

Рождественский кекс.

Эти мини-скульптуры из глины так похожи на настоящую еду, что слюнки текут

Ирландский суп в хлебе.

Эти мини-скульптуры из глины так похожи на настоящую еду, что слюнки текут

Пицца с ветчиной и ананасами.

Эти мини-скульптуры из глины так похожи на настоящую еду, что слюнки текут

Банановый хлеб.

Эти мини-скульптуры из глины так похожи на настоящую еду, что слюнки текут

Лапша.

Эти мини-скульптуры из глины так похожи на настоящую еду, что слюнки текут

Рулька с картофелем.

Эти мини-скульптуры из глины так похожи на настоящую еду, что слюнки текут

Спагетти с тефтелями и чесночный хлеб.

Эти мини-скульптуры из глины так похожи на настоящую еду, что слюнки текут

Димсам.

Эти мини-скульптуры из глины так похожи на настоящую еду, что слюнки текут

Английские масляные кексы.

Эти мини-скульптуры из глины так похожи на настоящую еду, что слюнки текут

Бельгийские вафли с жареной курицей.

Эти мини-скульптуры из глины так похожи на настоящую еду, что слюнки текут

Простой бисквит.

Эти мини-скульптуры из глины так похожи на настоящую еду, что слюнки текут

Пирог с селедкой.

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