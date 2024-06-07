Эти мини-скульптуры из глины так похожи на настоящую еду, что слюнки текут

Американка Ким по-настоящему умеет готовить: она делает великолепные миниатюры из художественной полимерной глины, которые выглядят как настоящая еда. В своем искусстве девушка использует масштаб 1:12 и накрывает глиняными блюдами целые столы. Правда, за такой стол можно уместить разве что лесных эльфов.
Торт «Черный лес».
Мятное мороженое с шоколадной крошкой.
Жаркое из овощей и жареный цыпленок.
Сырная тарелка.
Десертный стол.
Чашка с фруктами в свежем и в подгнившем виде.
Обед для Безликого.
Индейка.
Мороженое с печеньем.
Приготовление простого торта с белым кремом.
Английский завтрак.
Бананы на разных стадиях свежести.
Датская выпечка.
Сырная витрина.
Рождественский кекс.
Ирландский суп в хлебе.
Пицца с ветчиной и ананасами.
Банановый хлеб.
Лапша.
Рулька с картофелем.
Спагетти с тефтелями и чесночный хлеб.
Димсам.
Английские масляные кексы.
Бельгийские вафли с жареной курицей.
Простой бисквит.
Пирог с селедкой.
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