Как летом 1937 года снимали фильм про Ледовое побоище: Деревянные льдины и другие закадровые тайны

Так в кино создавались панорамы несуществующих городов в доцифровую эпоху (на съемках фильма «Александр Невский», 1938 год)

На съемках фильма «Александр Невский», 1938 год

На съемках фильма «Александр Невский», 1938 год

Жара на съемках Ледового побоища в 1938 году

Николай Черкасов в роли Александра Невского