Советы, которые помогут перейти на новый кулинарный уровень мастерства

Каждая хозяюшка умеет готовить. У каждой в запасе найдётся парочка коронных блюд, которыми она способна удивить гостей.







Но повседневная готовка редко отличается большим разнообразием. Благодаря нашим секретам каждое ваше блюдо будет выходить не хуже, чем у именитого шеф-повара. Мы расскажем, как приготовить нежнейшего цыплёнка. И как придать пикантности обычному овощному салату. Как сохранить свежесть продуктов и правильно выпекать пироги. Наши советы помогут перейти на новый кулинарный уровень мастерства.





1. Необычная панировка способна спасти любое мясо

2. Готовим макароны по-новому!

3. Теперь ваш пирог всегда будет пропечен равномерно

4. Сохраняем хлеб на долгие недели

5. Как придать особую пикантность овощному салату

6. Добиваемся идеального золотистого бульона

7. Сохраняем молоко надолго

8. Контрастный душ для вашего цыплёнка

Секрет идеальной панировкиБлюда в панировке обычно очень любят маленькие дети. Но и многие взрослые с радостью поужинают вкусным шницелем. Однако каждая хозяюшка помнит о том, что слишком плотная панировка способна испортить даже самое хорошее мясо. На этот случай у нас есть отличный секрет.Для того чтобы ваше блюдо получилось мягким и вкусным, вам потребуется лишь один дополнительный ингредиент. Речь идет о сыре. Его следует натереть на мелкой тёрке и добавить к вашей панировке вместе с манкой и хлебными крошками. За счёт добавления молочного продукта сама панировка не будет слишком жесткой, а мясо получится нежнейшим.Секрет самых вкусных макаронМакароны являются самым популярным гарниром. Их готовят почти в каждой семье. Но мало кто знает, как приготовить их особенно вкусно. Благодаря нашему совету вы сможете по-новому взглянуть на привычный гарнир.Опытные хозяюшки знают, как сварить макароны, чтобы они не слиплись в один комок. Но как сделать так, чтобы они при этом обладали особым вкусом, знают лишь единицы. А все, что вам потребуется — это бульон. Именно на нем, а не на воде, стоит отваривать макароны. За счёт своей жирности он не даст им слипнуться. А его насыщенность придаст макаронам отличный вкус. Такой простой подход позволит вам навсегда пересмотреть способ приготовления макарон.Пирог получится идеальным благодаря фольгеПриготовление пирогов — особая традиция во многих семьях. Хозяюшки готовят как большие пироги на противнях. Так и небольшие, круглые и полные начинки. Однако при старой духовке очень сложно добиться равномерно пропеченного блюда. Тут-то на помощь и придёт наш секрет.Вам поможет обычная фольга, которая наверняка есть на вашей кухне. Оберните пирог полностью или закройте им противень. После чего выпекайте как обычно. За счёт слоя фольги ваш пирог всегда будет получаться полностью приготовленным.Хлеб сможет храниться долгое времяЗачастую мы с вами не успеваем следить за сохранностью наших продуктов питания. Чаще всего от этого страдают хлебобулочные изделия. Но, как нас учили с детства, хлеб нельзя выкидывать. Да это и не рационально с точки зрения ведения домашнего хозяйства. К счастью, мы знаем, как спасти ваш хлеб.Если вы заметили, что хлеб начинает черстветь, просто нарежьте его и отправьте в морозилку. Благодаря заморозке его можно будет хранить долгое время. А при необходимости отправьте его в тостер или духовку на небольшую температуру. Таким образом, у вас всегда будет в доме горячий и ароматный хлеб.Чесночные гренки спасут вкус салатаКто-то очень любит салаты из свежих овощей. Другие считают их слишком простыми и лишенными изюминки. И только опытные хозяюшки знают секрет, как сделать такое простое блюдо по-настоящему пикантным. Сегодня этот секрет станет доступен и вам.Все, что вам потребуется, — это чёрный хлеб и чеснок. Натрите кусочки хлеба чесноком и полученные гренки отправьте в миску с салатом. Перемешайте и оставьте там на десять минут. После чего достаньте их и рожайте как отдельную закуску. Салат благодаря таким действиям впитает пикантность и легкую остригая от гренок и поразит ваших гостей своим вкусом. Однако стоит помнить, что тарой способ подходит лишь для салатов из свежих овощей. В тот же Оливье не стоит добавлять чесночные гренки.Теперь ваш бульон всегда будет идеально золотистымЗолотистый бульон — гордость любой хозяйки. Мало кто знает, как его добиться. А получается он и вовсе у единиц. Просто они никогда не слышали про нашу кулинарную хитрость. А все на самом деле очень просто.Добиться идеального бульона вам поможет луковая шелуха. Залейте ее водой и поставьте на огонь. Проварите около десяти минут, после чего процедите и добавьте отвар к вашему бульону. Он придаст ему золотистый насыщенный цвет. Более того, в отваре будет содержаться много витаминов. Так что вы получите не только красивое и вкусное блюдо, но и очень полезное.Молоко больше не пропадёт в холодильникеХорошая хозяюшка всегда старается рационально использовать продукты питания. Она против того, чтобы выбрасывать их в мусор. И знает, как это можно предотвратить. А сегодня эту хитрость узнаете и вы.Молоко часто портиться быстрее, чем его успевают использовать. Но только не у опытных хозяюшек. Ведь если они знают, что в ближайшие пару дней не станут использовать молоко, то просто продлевают его хранение. А делают они это благодаря обычной соли. Добавьте немного соли в бутылку молока и тщательно перемешайте. Соль выступит в качестве консерванта и позволит вам дольше обычного пользоваться любимым продуктом.Контрастный душ для самого нежного цыплёнкаЕсли вы не уверены в качестве купленного цыплёнка, то есть проверенный годами способ, как добиться мягкого мяса. Предлагаем вам обязательно испробовать его на практике. Речь идёт о контрастном душе.Для начала следует отварить тушку, как обычно. После получаса достаньте ее из кипящей воды и опустите в миску с ледяной водой. Можно добавить в неё несколько кубиков льда. За счёт такой резкой смены температур мясо приготовиться гораздо быстрее. А также получится невероятно мягким и нежным.