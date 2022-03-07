9 привычек родом из СССР, которые вновь набирают популярность

Все новое - хорошо забытое старое. В 2020 году снова в тренде привычки, которые в Советском Союзе считались обычным делом.

Рассмотрим каждую из них подробнее.

1. Собирать сырье для переработки

На сборе макулатуры и другого сырья раньше можно было немного подзаработать

В СССР было нормой не выбрасывать стеклянные бутылки, бумагу и металлолом, а сдавать на переработку. Особенно приветствовались такие инициативы в учебных заведениях. Приятным бонусом была оплата за сбор и доставку сырья. Сегодня за это уже не платят, однако городские администрации устанавливают контейнеры для сортировки мусора. Волонтеры проводят акции и занимаются просветительской работой. От людей требуется лишь выбрасывать мусор в соответствующие урны. Таким образом можно оказать огромную помощь перерабатывающим заводам и всей планете.

2. Чинить испорченные вещи, а не покупать новые

Не спешите выбрасывать вещь, сперва не попробовав ее отремонтировать

На Западе к испорченным вещам относятся по принципу «Порвалось - выброси». Однако на постсоветском пространстве подобное отношение считается расточительным. Ведь зачем выбрасывать вполне рабочую и пригодную для эксплуатации вещь и покупать новую, если можно аккуратно подлатать старую.

3. Ходить за продуктами с авоськой

А это свидетельствует о культуре осознанного потребления.

Ходить с авоськой сейчас не только практично, но и модно

В советские времена граждане ходили в магазины с авоськами, мешочками, даже стеклянными банками для сметаны и бидонами для молока. Благодаря экоактивистам сумки многоразового использования снова обрели популярность. В супермаркетах покупателям по-прежнему предлагают пластиковые пакеты, а вместе с ними и экомешочки. Вы можете купить современную авоську один раз и регулярно ходить с нею за продуктами.

4. Заниматься спортом на свежем воздухе

Занимайтесь спортом там, где удобно именно вам

Последнее десятилетие в моде были спортивные залы с навороченными тренажерами. Заниматься дома или на ближайшей спортивной площадке считалось некруто. Сейчас, в том числе и благодаря карантину, люди начали перебираться на улицы. Фитнес-клубы проводят групповые тренинги на свежем воздухе, площадки возле многоэтажек оборудуют инвентарем для занятий и в целом спорт стали активно популяризировать среди населения разных возрастов.

5. Устраивать дворовые субботники

Субботник - отличная возможность навести чистоту во дворе и подружиться с другими жильцами

Снова люди начинают объединяться, чтобы навести порядок в собственных дворах, установить или отремонтировать детские площадки и убраться в общественных местах. Такие мероприятия объединяют жильцов, ведь вместе намного проще содержать двор в чистоте.

6. Организовывать огород на подоконнике

На подоконнике можно выращивать овощи круглый год

Тренд на здоровый образ жизни нашел воплощение и в виде домашнего огорода. Не у всех жителей квартир есть дачи, однако так хочется съесть овощи, выращенные собственными руками. На подоконнике можно разместить горшки с луком, чесноком, помидорами черри, различными травами и даже посадить лимон. Еще одно преимущество - выращивать продукты получится в любое время года. Кого-то хобби затягивает настолько, что люди переоборудуют целые балконы под мини-теплицы.

7. Знакомиться с соседями

Раньше было странно не знать своих соседей, а сейчас - вполне нормально

В советские времена люди знали всех жильцов не только своей многоэтажки, но и соседних. А жители частного сектора смело могли перечислить пофамильно каждый дом на улице. Затем люди стали все больше отдаляться и специально не заводят знакомства с соседями по принципу «Моя хата с краю». Сегодня же в некоторых жилых комплексах на этапе строительства создают так называемые «соседские центры». Так будущие соседи смогут познакомиться еще до заселения. Если подобного центра нет, проявите инициативу и познакомьтесь с жильцами самостоятельно.

8. Закрывать домашнюю консервацию

Зачем покупать консервацию в магазине, если можно закатать банки самостоятельно

Закатывать консервацию на зиму по семейному рецепту - намного приятнее, чем покупать готовую продукцию в магазине. К тому же, если есть лишние продукты или у вас собственный огород, почему бы не законсервировать урожай. Зимой будет очень удобно нырнуть в подвал или кладовку и достать баночку хрустящих огурчиков.

9. Путешествовать по России

Туристические походы по России до сих пор пользуются большой популярностью

Многим искушенным путешественникам уже приелись заморские курорты и хочется узнать получше собственную страну. В условиях, когда границы многих стран закрыты, тренд на внутренний туризм стал еще популярнее. Сегодня в России пользуются спросом поездки на Байкал, походы по уральским и кавказским горным хребтам, крымские и краснодарские пляжи, природные заповедники, туры по Золотому кольцу и многие другие направления. Да, сервис в некоторых городах по-прежнему не дотягивает до турецкого, но по красоте родные земли не уступают загранице. Еще один плюс - не нужно получать загранпаспорт и оформлять визу.

Источник