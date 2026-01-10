С нами не соску...
Возраст сексуального согласия в разных странах мира

В каждом государстве мира существует свой закон о возрасте сексуального согласия. Он запрещает вступать в какие-либо сексуальные отношения с лицом, не достигшим определённого возраста. Нарушение запрета наказуемо — степень наказания отличается в зависимости от законодательства той или иной страны. Не стоит также путать возраст сексуального согласия с совершеннолетием или брачным возрастом.


9 место — 20 лет


Возраст сексуального согласия в Тунисе составляет 20 лет.

Возраст сексуального согласия в разных странах мира

8 место — 18 лет


В Вануату, Вьетнаме, Гаити Гватемале, Доминиканской республике, Египте, Ираке, Мальте, Намибии, Непале, Нигерии, Омане, Пакистане, Руанде, Свазиленде, Танзании, Турции, Уганде и Эритрее возраст сексуального согласия составляет 18 лет.

Возраст сексуального согласия в разных странах мира

7 место — 17 лет


В Гренаде, Ирландии и на Кипре возраст сексуального согласия составляет 17 лет.

Возраст сексуального согласия в разных странах мира

6 место — 16 лет


В Азербайджане, Армении, Австралии, Алжире, Андорре, Антигуа, Белизе, Белоруссии, Бельгии, Ботсване, Великобритании, Венесуэле, Гайане, Гонконге, Зимбабве, Израиле, Индии, Индонезии, Иордании, Казахстане, Камбодже, Канаде, Кении, Литве, Латвии, Либерии, Люксембурге, Малайзии, Мали, Молдавии, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Новой Гвинеи, России, Сальвадоре, Сенегале, Сингапуре, Суринаме, Таджикистане, Тонге, Тринидад и Тобаго, Узбекистане, Украине, Финляндии, Швейцарии, ЮАР, а также на Багамских островах Барбадосе, Бермудских островах, Гуаме, Кубе, Тайвань, Фиджи, Шри-Ланке, Ямайке возраст сексуального согласия составляет 16 лет.

Возраст сексуального согласия в разных странах мира

В США возраст сексуального согласия зависит от штата и варьируется от 16 до 18 лет.

Возраст сексуального согласия в разных странах мира

5 место — 15 лет


В Габоне, Гваделупе, Гвинеи, Греции, Дании, Исландии, Коста-Рике, Кот-д’Ивуаре, Марокко, Мартинике, Македонии, Монако, Новой Каледонии, Польше, Пуэрто-Рико, Румынии, Словакии, Словении, Танзании, Таиланде, Уругвае, Франции, Чехии, Швеции, Эфиопии…

Возраст сексуального согласия в разных странах мира

…а также на Маврикии возраст сексуального согласия составляет 15 лет.


Возраст сексуального согласия в разных странах мира

4 место — 14 лет


В Австрии, Албании, Болгарии, Боливии, Боснии-Герцеговине, Бразилии, Ватикане, Венгрии, Германии, Италии, Китае, Колумбии, Лихтенштейне, Парагвае, Перу, Португалии, Сербии, Сьерра-Леоне, Того, Хорватии, Черногории, Чили, Эквадоре, Эстонии…

Возраст сексуального согласия в разных странах мира

…а также на Мадагаскаре и Фарерских островах возраст сексуального согласия составляет 14 лет.

Возраст сексуального согласия в разных странах мира

3 место — 13 лет


В Аргентине, Буркина-Фасо, Испании, Южной Корее и Японии возраст сексуального согласия составляет 13 лет.

Возраст сексуального согласия в разных странах мира

2 место — 12 лет


В Анголе, Мексике и на Филиппинах возраст сексуального согласия составляет 12 лет.

Возраст сексуального согласия в разных странах мира

1 место — 9 лет


В Йемене возраст сексуального согласия составляет 9 лет. Однако любой вид сексуальной активности вне брака является незаконным.

Возраст сексуального согласия в разных странах мира

 

