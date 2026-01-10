Возраст сексуального согласия в разных странах мира

В каждом государстве мира существует свой закон о возрасте сексуального согласия. Он запрещает вступать в какие-либо сексуальные отношения с лицом, не достигшим определённого возраста. Нарушение запрета наказуемо — степень наказания отличается в зависимости от законодательства той или иной страны. Не стоит также путать возраст сексуального согласия с совершеннолетием или брачным возрастом.

9 место — 20 лет

8 место — 18 лет

7 место — 17 лет

6 место — 16 лет

5 место — 15 лет

4 место — 14 лет

3 место — 13 лет

2 место — 12 лет

1 место — 9 лет