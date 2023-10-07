9 мифов о самолетах, в которые мы поверили из-за кинематографа

Мифы о самолетах, которые появились благодаря кино.
Часто приходится слышать фразу: «В жизни все не так, как в кино». И касается это не только боевиков и лавстори, но и многих других вещей. Например, авиации. Существует огромное количество мифов, заблуждений и предубеждений, которые были придуманы, навязаны или закреплены в сознании людей именно благодаря «важнейшему из искусств». На самом же деле, с самолетами все обстоит совсем не так.
1. Скрытый проход под пассажирскими местами
Полная выдумка.
Существует миф, что на самолетах (каким-то образом) помещается чуть ли не целый лабиринт секретных проходов. Этот миф был создан фильмом «Иллюзия полета». На самом деле ничего подобного нет. Абсолютно все пространство самолета занято нужными вещами.
2. Все кончено, если нет двигателя
Можно и на одном дотянуть.
Распространён и миф о том, что выход из строя двигателя неизбежно ведет самолет к падению. На самом деле это не так. История знает много примеров, когда мелкомоторную авиацию удавалось успешно посадить без работающего двигателя. Что же касается пассажирских лайнеров, то большинство моделей сможет осуществить посадку даже с одним работающим двигателем.
3. Турбулентность - это ЧП
На самом деле рядовое явление.
Еще один миф, порожденный кино – это тряска, перепады с электроэнергией на борту и обязательное выбрасывание дыхательных масок над головами пассажиров при турбулентности. На самом деле турбулентность – это абсолютно нормальное явление. Атмосфера планеты не является гладкой и спокойной.
4. Дыра в фюзеляже вытянет всех наружу
Никого туда не засосет.
Очень популярный кинематографический миф о том, что если в фюзеляже самолета появится дыра, в нее вытянет из-за перепада давления всех, кто находится в салоне. На самом деле это не так. Если самолет не разломает на несколько частей сразу из-за нарушения жесткости конструкции, то давление между салоном и окружающей средой выровняется всего за пару секунд. В салоне будет очень шумно и неприятно, но воздух (из-за одинакового давления теперь) перестанет вытягиваться наружу.
5. Двери открываются легким движением руки
Нет, двери не откроются, как не старайся.
На самом деле это не совсем миф. Открыть дверь лайнера на большой высоте можно. Если приложить к двери усилие, которое в пересчете на массу составит около 10 тысяч кг. Едва ли такую нагрузку на дверь способен оказать пассажир самолета.
6. Топливный бак - это бомба
Самолет не взорвется из-за топлива в баке.
Авиационное топливо производится таким образом, чтобы сохранять как можно дольше огнестойкие качества. В бак с авиационным керосином можно смело окунуть горящую спичку, и ничего не произойдет. Водопад сливающегося топлива потушит горящий факел. Загореться такое топливо можно только при распылении.
7. Молния собьёт самолет
Молния самолету не страшна.
Каждый авиалайнер получает удар молнией хотя бы раз в год. По статистике, каждый день не менее 50 авиалайнеров ловят молнию во время полета. Последний раз авиалайнер падал из-за удара молнии в 1962 году. Тогда же компания PanAm создала технологию защиты всех систем самолета от перегрузок, вызванных данным природным явлением.
8. Воздушный туалет чистят в полете
Чистится туалет совсем не так.
Просто запомните, что туалет в самолете, работает совсем не так, как туалет в старом поезде. Никто не сбрасывает отходы из туалета, прямо во время полетов. Это просто невозможно с технической точки зрения. Так, что если на свежевымытом автомобиле появились какие-то органические отходы – это, скорее всего, работа птиц.
9. Полет без автопилота невозможен
Пилоты там сидят не просто так.
В фильме «Давление» был очень забавный момент. Там поломка автопилота стала причиной потери управления над самолетом. Во-первых, автопилот в коммерческих самолетах - это дублируемая (трижды!) система, установленная на три разных компьютера. Во-вторых, пилотов авиакомпании все еще нанимают для того, чтобы управлять самолетом, а не просто сидеть в его кабине для вида.
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