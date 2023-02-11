Как запаять любой пакет

Этот трюк с туалетной бумагой и утюгом действительно нужно знать всем! Он поможет решить одну распространённую проблему, с которой, пожалуй, сталкивался каждый человек.

Оторвите небольшой кусочек туалетной бумаги. Возьмите пластиковую упаковку, на которой нет зип-застежки.







Накройте бумагой с обеих сторон. Прогладьте утюгом.







От нагрева утюга пластик слегка расплавится и склеится обратно. И теперь вы сможете плотно закрыть любой пакет! И не нужно будет пользоваться зажимами, прищепками или перекладывать содержимое в одноразовый пластиковый пакет.







Это полезный трюк, который стоит запомнить!





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