С нами не соскучишься!

8 272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Золотарева
    Раньше в деревнях ели картошку да капусту и все были здоровые, розовощекие, работящие! И никто не умирал от какой то ...Что вы не знали о...
  • Владимир Байден
    А Иваново надо ехать. Осеменять)))Уголки земли, где...
  • Anlrey Boracow
    За какую душу и с какого конца эти фильмы могут взять? Бред сивой кобылы!6 фильмов, которы...

Как запаять любой пакет

Этот трюк с туалетной бумагой и утюгом действительно нужно знать всем! Он поможет решить одну распространённую проблему, с которой, пожалуй, сталкивался каждый человек.
Оторвите небольшой кусочек туалетной бумаги. Возьмите пластиковую упаковку, на которой нет зип-застежки.

Как запаять любой пакет

Накройте бумагой с обеих сторон. Прогладьте утюгом.

Как запаять любой пакет

От нагрева утюга пластик слегка расплавится и склеится обратно. И теперь вы сможете плотно закрыть любой пакет! И не нужно будет пользоваться зажимами, прищепками или перекладывать содержимое в одноразовый пластиковый пакет.

Как запаять любой пакет

Это полезный трюк, который стоит запомнить!

Как запаять любой пакет
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
советыПакет

Картина дня

наверх