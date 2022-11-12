Спатифиллум, больше известный как цветок Женское счастье, можно встретить во многих домах. Это удивительно красивое, нежное растение, которое безумно красиво цветёт белоснежными бутонами. Чтобы помочь растению восстановиться и вновь зацвести, просто подкормите его рисовой водой!
1 чашка риса (стакан 250 мл — примерно 100 гр. риса) залейте 2 л воды. Включите блендер и измельчайте в течение 3-5 минут.
Затем процедите через мелкое сито.
Полученным раствором поливайте Женское счастье 1-2 раза в неделю. Кстати, этой же рисовой водой хорошо поливать и остальные растения!
Такую подкормку любят также и орхидеи. Через несколько недель вы увидите значительные изменения в своём любимом цветке!
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Удобрение для спатифиллума, которое уже есть на кухне
Спатифиллум, больше известный как цветок Женское счастье, можно встретить во многих домах. Это удивительно красивое, нежное растение, которое безумно красиво цветёт белоснежными бутонами. Чтобы помочь растению восстановиться и вновь зацвести, просто подкормите его рисовой водой!
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