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Удобрение для спатифиллума, которое уже есть на кухне

Спатифиллум, больше известный как цветок Женское счастье, можно встретить во многих домах. Это удивительно красивое, нежное растение, которое безумно красиво цветёт белоснежными бутонами. Чтобы помочь растению восстановиться и вновь зацвести, просто подкормите его рисовой водой!

Удобрение для спатифиллума, которое уже есть на кухне

1 чашка риса (стакан 250 мл — примерно 100 гр. риса) залейте 2 л воды. Включите блендер и измельчайте в течение 3-5 минут.

Удобрение для спатифиллума, которое уже есть на кухне

Затем процедите через мелкое сито.

Удобрение для спатифиллума, которое уже есть на кухне

Полученным раствором поливайте Женское счастье 1-2 раза в неделю. Кстати, этой же рисовой водой хорошо поливать и остальные растения!

Удобрение для спатифиллума, которое уже есть на кухне

Такую подкормку любят также и орхидеи. Через несколько недель вы увидите значительные изменения в своём любимом цветке!

Удобрение для спатифиллума, которое уже есть на кухне
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подкормкаСпатифиллум
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