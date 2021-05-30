20 деталей в советских фильмах, которые мы не замечали

Самые придирчивые зрители могут найти несоответствия в абсолютно любой кинокартине. Однако шедевры кинематографа от этого не перестают быть таковыми.
Мы считаем, что этим всенародно любимым советским фильмам можно простить любые недочеты.
Любовь и голуби
Сухое дерево с искусственными цветами за спинами героев появляется только в конце их посиделок.
Вася занимается в тренажерном зале с Раисой Захаровной. Вот только на нем синий галстук, который они вместе купят на рынке лишь спустя некоторое время.
Ирония судьбы, или С легким паром
Падает фото с артистом Юрием Яковлевым, а Надя поднимает фото уже с Олегом Басилашвили (ничего удивительного, ведь именно Басилашвили был утвержден на роль Ипполита, но по семейным обстоятельствам вынужден был отказаться от участия в картине в самый последний момент).
Заснеженная машина Ипполита при смене плана практически мгновенно очищается от снега.
Обратите внимание на положение гитары. 2 кадра подряд.
Мимино
В одной сцене у Мимино два разных вертолета… не говоря уже о предметах на заднем фоне.
Спустя мгновение в руках у девушки кроме кувшина появляется еще и красная сумочка.
Служебный роман
В одной сцене внезапно исчезает лак с ногтей героини Лии Ахеджаковой.
Типичная ошибка: при многодневной съемке одной длинной сцены нужно выбирать однотонный галстук.
Москва слезам не верит
Прекрасный фильм создавали в непростые дефицитные времена — вот создатели и выкручивались, как могли. Так, например, ковер со стены любовника Кати «становится» пледом на пикнике.
Героиня Ирины Муравьевой подходит к зданию в белых туфлях, а вот внутри она уже в черных.
По сюжету фильма между этими сценами прошло много лет, но скамейка и растительность в парке нисколько не изменились.
Николай (муж Антонины) на старости лет решает набить себе татуировку.
Иван Васильевич меняет профессию
В соседних кадрах одной сцены резко меняется цвет жидкости в машине времени и содержимое аквариума.
При переносе магнитофона в квартиру Шурика меняется цвет бобины.
12 стульев
Инженер моется в ванной, а затопил квартиру водой из крана в раковине.
Обратите внимание на размер плаката в процессе работы и финальный результат.
Бриллиантовая рука
Два эскимо на палочке превращаются в мороженое в вазочках, а два цветочка — в букетик из трех.
Смена плана — и окруженный бандитами в смотровой яме Горбунков оказывается у щеток автомойки.
Кавказская пленница
Аппетиту пленницы можно только позавидовать — столько съесть всего за пару минут песенки.
Дикий медведь ходит по горам в ошейнике?
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