Бонсай: красота, созданная людьми

Слово «бонсай» с японского переводится по-разному. Но самое распространённое и самое близкое к реальности толкование – «дерево в плошке». Создать мини-растение, которое в точности повторяет облик большого дерева – настоящее искусство. Этот обзор – прекрасная возможность увидеть природные ландшафты в миниатюре.

Кленовый лес бонсай осеньюЭтому деревцу свыше 800 летГлициния390-летнее деревце бонсай, выжившее в ХиросимеЦветущая яблоняЛес бонсайАзалияЯпонский красный клёнЯблоняГлицинияДомик ХоббитаНеобыкновенный бонсай в водеБонсай из перца чилиСакураЯблоня с плодами