Бонсай: красота, созданная людьми

Слово «бонсай» с японского переводится по-разному. Но самое распространённое и самое близкое к реальности толкование – «дерево в плошке». Создать мини-растение, которое в точности повторяет облик большого дерева – настоящее искусство. Этот обзор – прекрасная возможность увидеть природные ландшафты в миниатюре.
Кленовый лес бонсай осенью
Этому деревцу свыше 800 лет
Глициния
390-летнее деревце бонсай, выжившее в Хиросиме
Цветущая яблоня
Лес бонсай
Азалия
Японский красный клён
Яблоня
Глициния
Домик Хоббита
Необыкновенный бонсай в воде
Бонсай из перца чили
Сакура
Яблоня с плодами
