Бонсай: красота, созданная людьми

Слово «бонсай» с японского переводится по-разному. Но самое распространённое и самое близкое к реальности толкование – «дерево в плошке». Создать мини-растение, которое в точности повторяет облик большого дерева – настоящее искусство. Этот обзор – прекрасная возможность увидеть природные ландшафты в миниатюре.



Кленовый лес бонсай осенью

Этому деревцу свыше 800 лет

Глициния

390-летнее деревце бонсай, выжившее в Хиросиме

Цветущая яблоня

Лес бонсай

Азалия

Японский красный клён

Яблоня

Глициния

Домик Хоббита

Необыкновенный бонсай в воде

Бонсай из перца чили

Сакура

Яблоня с плодами

