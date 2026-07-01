Как стирать в машинке правильно и экономно

Как правильно стирать в машинке? Знают ли прекрасные хозяйки про все секреты качественной стирки? Можно ли допустить тот факт, что кто-то всю жизнь стирает неправильно? Неужели есть какая-то особая разница между тем, кто и как стирает. Давай разбираться вместе в этой статье.







КАК ПРАВИЛЬНО СТИРАТЬ В МАШИНКЕ

Решаем проблему

Альтернативный способ

Как правильно стирать в машинке: нужные лайфхаки

Недавно сестра поделилась печальной новостью: «Кажется, у меня стиральная машинка сломалась.Вроде ничего такого, но вещи не отстирывает совсем. Или может я что-то неправильно делаю? Не понимаю в чем тут проблема. Все средства заливаю как надо, но толку от этого нет совсем».Ввиду такого непонятного события было принято решение пригласить мастера по ремонту стиральных машин. Мастер явился, посмотрел стиралку, задал пару вопросов. Заявил, что стирала сестра неправильно. Да, бывает и такое. Странно осознавать, что этот процесс можно запускать неправильно, но тем не менее.Мастер объяснил, что у некоторых стиральных машин рабочий цикл начинается с ополаскивания. Стало быть, сперва вода ополаскивает барабан, но не начинает стирать саму одежду. А жидкое средство, которое заливается в специальный отсек для порошка, просто улетает в трубу. Именно так, ведь по сути оно тратится впустую.Негодованию сестры не было предела. Ее же никто не уведомил о том, как стирать надо, а как не надо. Более того, модные жидкие моющие средства, к сожалению, достаточно дорогие. В общем, денег было спущено приличное количество. Хорошо, что решить эту проблему тоже можно.Нужно лишь приобрести и поставить в отсек для порошка специальную кювету. Этот механизм позволит жидкому средству не растекаться впустую слишком рано.Кюветы можно купить в магазинах с бытовыми товарами или же спросить об этом своего мастера по ремонту стиральной машины.Но в Сети есть и противники такого лайфхака. «Зачем деньги тратить на такую ерунду? Бросай капсулу для стирки сразу в барабан и проблема решится сама собой». Но есть и те, кто советует лить жидкое средство для стирки прямо на грязную одежду. Можно сначала загрузить в машинку одну часть белья, налить на него моющий гель, добавить оставшуюся одежду, а только потом запускать стирку.Молодая мама Наталья предлагает стирать с экологически чистыми средствами. «Использую мыльные орехи. Удивительно полезная вещь. Одного такого орешка хватает на десятки стирок или даже больше. Пена образуется приличная, но без химических компонентов. Просто помещаю орехи в тканевый мешочек, бросаю его в барабан машинки и начинаю стирать. Никаких сложностей».Как лучше экономить средство для стирки? Нужно ли покупать дополнительные приспособления для своей стиральной машины? Решать только ее хозяину. Мы же предлагаем несколько полезных лайфхаков для стирки, которые помогут продлить срок ее службы. Например, старайся разделять вещи не только по цветам и тканям, но и по размерам. Что-то небольшое лучше отделять от объемных курток. Иначе стиральную машину ждет разбалансировка барабана, что может повредить его и сократить срок службы.Ни в коем случае нельзя стирать в машинке обувь из натуральной кожи. Так без труда можно испортить обувь. Она потеряет свою форму, потрескается. В общем, вряд ли в дальнейшем можно будет носить такое нечто. Всегда следи за тем, что ты отправляешь стирать в машинке. Если это кроссовки с тканевыми элементами, тогда вопросов нет. Но кожаную обувь лучше чистить вручную.Перед тем, как приступить к стирке, протри резиновый уплотнитель барабана стиральной машины. Это убережет твои вещи от возможного неприятного запаха или попадания на них различных бактерий. За резиновым уплотнителем может быть много грязи, так что после каждой стирки его нужно тщательно мыть и вытирать.Более того, не набивай свою стиральную машину вещами под завязку. Их количество тоже влияет на качество стирки. Лучше разделить вещи на две части и каждую хорошенько выстирать. Какими лайфхаками для стирки пользуешься ты?