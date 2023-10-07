10 недооцененных автомобилей, цена на которые стремительно выросла

Иногда старые автомобили, которые уже давно вышли из моды, неожиданно вновь становятся крутыми и очень дорогими. В этой подборке – 10 ретро автомобилей из 70-х, 80-х и 90-х годов, которые снова в моде.
Lamborghini Countach (1974-1990).
Выпущенный в 1970 году, Lamborghini Countach, выглядел весьма необычно для того времени. Его угловатая форма вдохновила многих создателей суперкаров. Этот автомобиль стал очень популярным и плакат с ним висел чуть ли не в каждой детской спальне. Однако было время в конце 90-х, когда Lamborghini Countach можно было купить меньше, чем за 100 000 долларов, что невероятно дешево для итальянского суперкара.
Сегодня Countach стоит более чем 300 000 долларов, а ранние модели ограниченной серии LP400 – более миллиона долларов.
Pontiac Trans Am (1977-1979).
Благодаря большому успеху фильма «Полицейский и бандит», в котором снимался этот автомобиль, фирма Pontiac продала сотни тысяч моделей за несколько лет. Но к началу 90-х годов, этот автомобиль вышел из моды. В начале 2000-х Pontiac Trans Am с двигателем V8 объемом 6,6 л можно было купить менее чем за 10 000 долларов.
Сейчас автомобиль Pontiac Trans Am даже с большим пробегом стоит около 15 000 долларов. А тем, кто хочет приобрести модель раннего года выпуска и с небольшим пробегом, придется выложить от 30 до 60 тысяч долларов.
1988 BMW M5.
В 80-х годах этот автомобиль с 3,5 литровым двигателем был одним из самых быстрых седанов. Однако спустя десяток лет, M5 значительно упал в цене, модель с небольшим пробегом стоила менее 20 000 долларов. В наше время BMW M5 1988 года выпуска с небольшим пробегом продается за 100 000 долларов.
Toyota FJ40 Land Cruiser 1960-1983.
FJ40 был создан как ответ компании Toyota на выпуск Jeep CJ. Автомобиль с рядным шестицилиндровым двигателем известен своей надежной трансмиссией, и высокой проходимостью. Сравнительно недавно эти внедорожники были в числе доступных полноприводных авто, цена на них не превышала 20 000 долларов. Сегодня наиболее старые или профессионально реставрированные модели FJ40 продаются по цене до 100 000 долларов.
Porsche 911 (1965-1998).
Как ни удивительно, но было время, когда Porsche 911 можно было приобрести за смешную сумму. Скажем, в 2008 году 911-й родом из середины 70-х продавался за каких-то 13 000 долларов. Сейчас те же самые автомобили стоят от 20 до 30 тысяч долларов.
Ferrari 308 GTB/GTS (1975-1985).
Вряд ли кто-нибудь усомнится в том, что Ferrari – это культовый автомобиль, практически все Ferrari старого выпуска становятся коллекционными. Тем не менее, данную модель в 2011 году можно было приобрести за 40 000 долларов. Сегодня же 308 модель раннего выпуска стоит до 80 000 долларов.
Mercedes-Benz 280 SL (1968-1971).
В 2011 году цена на этот маленький изящный автомобиль с шустрым двигателем и съемным верхом составляла максимум 80 000 долларов. Теперь чтобы купить подобную классику, придется раскошелиться, поскольку цена на 280 SL выросла до 150 000 долларов.
Ford Bronco (1966-1977).
До недавнего времени Bronco был просто хорошим полноприводным автомобилем, ничего больше. Цена на этот автомобиль в хорошем состоянии составляла порядка 15 000 долларов. Однако в последние годы коллекционеры наконец оценили эту прочную модель с довольно мощным для своего класса двигателем. Сегодня цена на Ford Bronco 60-х годов поднялась до 40 000 долларов.
Porsche 928 (1978-1995).
Автомобиль Porsche с передним расположением двигателя и экзотическим дизайном был отвергнут многими любителями спортивных авто, спустя несколько десятков лет после выпуска цены на него упали до 10 000 долларов. В наше время приобрести авто с таким уникальным дизайном – мечта многих коллекционеров, и купить данную модель можно минимум за 100 000 долларов.
Acura NSX (1991-2005)
В 90-е годы NSX был настоящим автомобилем мечты для многих. Тем не менее, со временем популярность автомобиля сошла на нет, а четыре года назад NSX с небольшим пробегом продавалась за 30 000 долларов. Теперь, после известия о выпуске новой модели Acura NSX, оригинал стремительно вырос в цене. Сегодня стоимость оригинальной модели NSX составляет от 40 до 60 тысяч долларов.
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