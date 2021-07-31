Если гниют ягоды клубники. Этот лайфхак решит вашу проблему!

Часто так бывает, что, не созрев прямо на кусте ягоды клубники начинают гнить. Такая ситуация нас, понятно, не устраивает. Поэтому её нужно срочно исправлять. Если ваша ягода ничем не болеет, то гниёт она, как правило, из-за того, что её плоды лежат на сырой земле. Эту ситуацию можно легко исправить. «Подвесить» ягодки к воздуху, конечно, не получится. Значит под них нужно поставить подпорки. Здесь нам на выручку приходит смекалка, которую, уверен, проявляет каждый дачник на своём садовом участке. И многие ей охотно делятся на страницах различных изданий, как Д. Харкевич из г. Брянска. Его решение проблемы я и хочу вам сегодня предложить.

Что делать, если гниют ягоды клубники на кусте? Берём на заметку

Подвязывать помидоры гораздо легче, чем миниатюрные ягодки клубники. Но и здесь садоводы находят выход из положения, каждый по-своему. Поступить, например, можно следующим образом.

1. Делаем подпорки из пластиковой бутылки

Для изготовления такого удерживающего устройства лучше всего подобрать пластиковую бутылку диаметром около 10-ти сантиметров. Отрезаем у неё дно и верхнюю часть и получаем пластиковый цилиндр, высота которого должна примерно равняться высоте куста.

Теперь делаем надрезы на этом цилиндре и отгибаем края в сторону.

2. Делаем подпорки из пластиковых вилок

Получается что-то наподобие «юбочки». Надеваем пластиковый цилиндр на куст клубники «юбочкой» вверх. И на неё раскладываем побеги с ягодами (см. рис.1).

Воткните одноразовую пластиковую вилку (ручкой в землю) рядом с кустом клубники, и уложите между её зубчиками побеги с ягодами (рис.2). Удерживающая конструкция очень простая, но у неё есть существенный минус – в сильный ветер с дождём она просто падает.

Если сильные ветра на вашем участке не редкость, то можно сделать рогатины из толстой проволоки. Воткните их в землю поглубже и разложите на них побеги с ягодами. Такая проволочная конструкция без проблем выдержит сильный ветер.

А чтобы исключить соприкосновения ягод с сырой землей, грядки под ягодой нужно мульчировать. Сделать это можно, например, опилками.

И смотрим 2 видео. В первом вам покажут, как можно сделать подпорки под клубнику из проволоки.

А во втором — из пластиковой бутылки.