Ужасы инквизиции: Самые изощренные пытки для женщин, которых считали ведьмами

Орудие пытки в виде груши.
Современные женщины вольны в праве выбора одежды, работы, социального статуса. Но так было не всегда. Несколько сотен лет назад женщину, хоть чем-то отличавшуюся от остальных, могли счесть за ведьму и подвергнуть пыткам, выбивая «признание» в пособничестве дьяволу. Какими способами их истязали – далее в обзоре.
«Стул инквизиции»
Стул с шипами для пыток. | Фото: anapagorkogo11.ru.
Многих обвиняемых в колдовстве сажали на стул для допроса. Его еще назвали «стул ведьмы» или «стул инквизиции». Это было железное сооружение с шипами и наручниками. Жертву сажали прямо на острые шипы, которые легко протыкали плоть.
Сохранилось даже письменное свидетельство использования этого стула. В 1693 году в Австрии женщину по имени Марии Вукинец обвинили в колдовстве. Представили Святой инквизиции приказали посадить ее на стул с шипами. Жертва просидела на нем 11 суток. Параллельно с этим ее пытали раскаленным железом. Несчастная скончалась от боли, но так и не призналась в предъявленном обвинении.
«Аист»
«Аист» - так называлось орудие пытки, которое полностью обездвиживало жертву. Ее заковывали в кандалы в положении, когда колени касались груди. Обвиняемая не могла пошевелить ни головой, ни руками, ни выпрямить ноги. Через несколько минут ее конечности начинали неметь, а в области таза появлялась боль, далее распространявшаяся по всему телу. От этой боли женщины часто сходили с ума.
Пытка водой
Одним из распространенных издевательств над обвиняемыми была пытка водой. Женщину укладывали на спину на ровную или же на выгнутую поверхность. В рот запихивали солому или опилки и вставляли воронку. Затем через нее заливалась вода. Жертва не могла закрыть рот и вынуждена была, захлебываясь, глотать жидкость. Длительные пытки приводили к сильнейшим отекам обвиняемой. А если нужно было быстрее выбить «признание», то мучитель прыгал на живот жертвы, вызывая сильнейшие боли.
Еще хуже приходилось тем «ведьмам», которым вставляли воронку не в рот, а в промежность. И туда заливали не воду, а запускали насекомых и прочих паразитов. Жертва признавалась в чем угодно, но облегчения ей это уже принести не могло.
«Груша»
Для особо опасных преступниц применялись «груши». Это орудие по форме напоминало фрукт, но имело четыре лепестка. Когда мучитель вставлял эту вещь в самые интимные места и начинал закручивать винт, лепестки «груши» раздвигались в разные стороны, разрывая отверстие.
«Ведьмино кресло для купания»
«Ведьмино кресло для купания». | Фото: tayni.info.
Женщину, обвиняемую в колдовстве, привязывали к стулу и опускали в реку или озеро. Обычно рядом собиралась толпа зевак, желавших поглумиться над «ведьмой». Более всего это зрелище вызывало интерес глубокой осенью или зимой. Обвиняемая не только захлебывалась от воды, но и покрывалась коркой льда. Пытка могла продолжаться несколько дней.
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