Как выглядит самый дальний и дорогой остров в Германии

Для немцев остров Зюльт — это примерно то же, что Прибалтика для советских граждан. Это самый дальний и крупный из Северо-Фризских островов в Северном море. Море тут прохладное даже летом, погода непостоянна, но, тем не менее, тысячи немцев приезжают сюда провести отпуск или выходные.







Дамба под названием Гинденбургдамм — единственный наземный путь, соединяющий остров с материком. На дамбе нет автомобильной дороги, здесь не ездят велосипедисты и не ходят пешеходы. Только поезд, только хардкор!



Для любителей путешествовать на общественном транспорте на остров регулярно ходят пассажирские поезда, а из Гамбурга можно добраться на Зюльтшатле (SyltShuttle). Поезда приходят прямо в Вестерланд — столицу острова. Для автомобилей раз в три часа ходят специальные поезда-автомобилевозы. Также от Вестерланда отходит паром, который связывает остров с Данией. На острове есть и небольшой аэропорт, который обслуживает местные рейсы, а также частные самолеты состоятельных туристов (а их тут не мало).







Подобный поезд и метод загрузки в него я встретил впервые. В нашей стране вагоны для перевозки автомобилей — это модифицированные купейные вагоны, вмещающие 3–4 легковых автомобиля, или так называемые «сетки» на 8-10 машин.

На Зюльте весь поезд больше напоминает узкий паром. Вагоны соединены в единую «колбасу» и имеют два яруса. Все низкие легковушки отправляются на нижний ярус, машины повыше — на второй. Специально обученный немец перед заездом на поезд распределяет поток машин в две колонны.Единая «колбаса» из вагонов позволяет проехать автомобилю весь состав поезда. Не нужно расцеплять вагоны и тратить кучу времени. Вся погрузка проводится с двух концов поезда и занимает минут 15-20. С одной стороны загружаются двухъярусные платформы — с другой одноярусные для грузовиков и автобусов. Когда желающих переправиться слишком много, снова приходят на помощь специально обученные немцы, которые проходят через весь состав и уплотняют ряд автомобилей так, что расстояние между бамперами составляет не больше 10 см.Впритирку пролезают на поезд и классические грузовые фуры.Вся переправа занимает около 35 минут. С погрузкой-разгрузкой — 50. Во время движения выходить из автомобиля нельзя, да и не хочется — во-первых очень тесно, во-вторых поезд идет со скоростью 100 км/ч. Переправить одну легковушку стоит 90 евро. Каждый день по дамбе проезжает около 100 поездов, из которых половина приспособлена для перевозки автомобилей.Очень сложно оценить размеры ветряков, пока не будет с чем сравнить. Например с легковым автомобилем или с тягачом, который перевозит корпус ветряка (в центре кадра снизу).Процесс погрузки/разгрузки с платформы поезда. Поезд стоит, автомобили едут. наоборот , поезд едет, автомобили стоят )На Зюльт мы приехали, когда на улице совсем стемнело. Навигатор по ровной и узкой дороге привел нас к небольшому отелю, когда остальные экипажи уже успели заселиться и активно готовились к ужину. Немцы не любят тратить электроэнергию на освещение дорог и обеспечивают безопасность дорожного движения за счет качественной и грамотной светоотражающей разметки. Поэтому кроме темноты и разметки в тот вечер мы ничего не увидели. Зато утром…Здание отеля выглядит красиво, скромно и спокойно. Нет никаких золотых фасадов, колонн, порталов, куполов и других элементов «нефтяного барокко».Здесь прохладно даже летом, всегда дует сильный ветер, однако уникальный ландшафт и свежий воздух перевешивают все недостатки. Гостиница по европейским меркам невелика — тут всего три жилых этажа. Однако в этом есть своя прелесть — народу мало, отдых проходит тихо, без суеты и с максимальным комфортом. А процентное содержание русскоговорящих здесь стремится к нулю.Обратите внимание на цены )Посмотрите, какая там шикарная стена.Вид из окна.Уютные лежаки у бассейна. Правда, мокрым на ветру там можно продержаться всего пару минут ) Если у вас будут лишние сто тысяч рублей, крайне рекомендую провести выходные на Зюльте в отеле Budersand )После королевского завтрака мы отправились путешествовать через весь Зюльт. Немцы старательно берегут природу острова. Парковаться вдоль дороги нельзя, только в отведенных зонах, даже ходить можно не везде, как на Куршской косе. Траву и плодородный слой здесь берегут как зеницу ока — это главная защита от выветривания песка.Кстати, рейтинг самых дорогих жилых улиц Германии возглавляет, как вы уже догадались, именно Зюльт.Из 15 районов Германии, улицы этого острова заняли первые три строчки с максимальной ценой 35 000 евро за м2 (улица Hobokenweg, район Кампен). Это примерно 2 200 000 рублей за м2.Мюнхен, лидер последних лет на рынке недвижимости материковой Германии, разместился на 4 строчке — на Müllerstraße (район Glockenbachviertel) м2 элитного жилья в среднем стоит 25 000 евро.Обычная автобусная остановка, как у нас в Тамбове.Суровая красота Зюльта.Маяк.Немного про ветер…Неприметный заборчик с колючей проволокой поясняет, что не нужно уходить с тропы и топтать нежный плодородный слой острова.Найдите живность )Самая северная точка Германии.Северное море и ветер не щадят эти земли. За последние 800 лет территория острова уменьшилась наполовину. По прогнозам климатологов, через пару столетий вода может окончательно скрыть и остров Зюльт, и соединяющую его с материком дамбу.Вон там за холмом виднеется Дания.Помимо чистого морского воздуха и возможности искупаться в холодной воде, Зюльт любим и почитаем, как немецкая столица устриц. В прибрежных водах острова расположена крупная (и при этом единственная в Германии) устричная ферма Dittmeyer’s Austern-Compagnie.Культивируемый на этой ферме вид моллюсков называется просто и лаконично — «Устрицы гигантские». В ресторанных меню местные устрицы фигурируют как «Зильтер Рояль». Корзины с морепродуктами зимуют в морской воде в специальных амбарах, а летом отправляются на морской берег. За три года морские гады набирают до 100 грамм веса.На площади в 30 гектаров здесь разводят около двух миллионов устриц. А ежегодный урожай насчитывает один миллион моллюсков.При этом на ферме работает всего 4 человека. Суровые такие ребята, мастерски оперирующие ножом.Прилив для этих моллюсков — время трапезы. Они питаются фитопланктоном — микроскопическими растениями, живущими в воде. А в период отлива устрицы могут дышать. Как раз в это время и собирают урожай. Кроме того, мешки с устрицами взбивают, как подушки, и переворачивают с одной стороны на другую, чтобы моллюски не спрессовались друг с другом и не вросли в сетку. Период созревания устриц составляет три года. Уход за ними требует много времени и сил, поэтому деликатес стоит так дорого.Знакомьтесь, это Кампен – место, где живут они, немецкие олигархи и богачи. Именно здесь расположены наиболее фешенебельные летние дома и припаркованы самые дорогие автомобили. Живущие здесь – это зачастую весьма известные в Германии медийные персоны.то как наша Рублевка, только все дома выполнены в одном архитектурном стиле с соломенной крышей (другие сейчас строить просто запрещено, чтобы не портить исторический облик). И почему-то немцы не строят трех или шестиметровые глухие заборы, как это принято у нас. Штакетник по пояс, домофон, почтовый ящик — и все. Даже бешеных собак — и тех нет.Все это очень странно. Больше похоже на декорации к фильму про счастье.Вот такой вот остров хоббитов.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)