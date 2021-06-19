Как выглядит самый дальний и дорогой остров в Германии

Для немцев остров Зюльт — это примерно то же, что Прибалтика для советских граждан. Это самый дальний и крупный из Северо-Фризских островов в Северном море. Море тут прохладное даже летом, погода непостоянна, но, тем не менее, тысячи немцев приезжают сюда провести отпуск или выходные.
Дамба под названием Гинденбургдамм — единственный наземный путь, соединяющий остров с материком. На дамбе нет автомобильной дороги, здесь не ездят велосипедисты и не ходят пешеходы. Только поезд, только хардкор!
Для любителей путешествовать на общественном транспорте на остров регулярно ходят пассажирские поезда, а из Гамбурга можно добраться на Зюльтшатле (SyltShuttle). Поезда приходят прямо в Вестерланд — столицу острова. Для автомобилей раз в три часа ходят специальные поезда-автомобилевозы. Также от Вестерланда отходит паром, который связывает остров с Данией. На острове есть и небольшой аэропорт, который обслуживает местные рейсы, а также частные самолеты состоятельных туристов (а их тут не мало).
Подобный поезд и метод загрузки в него я встретил впервые. В нашей стране вагоны для перевозки автомобилей — это модифицированные купейные вагоны, вмещающие 3–4 легковых автомобиля, или так называемые «сетки» на 8-10 машин.
Единая «колбаса» из вагонов позволяет проехать автомобилю весь состав поезда. Не нужно расцеплять вагоны и тратить кучу времени. Вся погрузка проводится с двух концов поезда и занимает минут 15-20. С одной стороны загружаются двухъярусные платформы — с другой одноярусные для грузовиков и автобусов. Когда желающих переправиться слишком много, снова приходят на помощь специально обученные немцы, которые проходят через весь состав и уплотняют ряд автомобилей так, что расстояние между бамперами составляет не больше 10 см.
Впритирку пролезают на поезд и классические грузовые фуры.
Вся переправа занимает около 35 минут. С погрузкой-разгрузкой — 50. Во время движения выходить из автомобиля нельзя, да и не хочется — во-первых очень тесно, во-вторых поезд идет со скоростью 100 км/ч. Переправить одну легковушку стоит 90 евро. Каждый день по дамбе проезжает около 100 поездов, из которых половина приспособлена для перевозки автомобилей.
Очень сложно оценить размеры ветряков, пока не будет с чем сравнить. Например с легковым автомобилем или с тягачом, который перевозит корпус ветряка (в центре кадра снизу).
Процесс погрузки/разгрузки с платформы поезда. Поезд стоит, автомобили едут.
И наоборот, поезд едет, автомобили стоят )
На Зюльт мы приехали, когда на улице совсем стемнело. Навигатор по ровной и узкой дороге привел нас к небольшому отелю, когда остальные экипажи уже успели заселиться и активно готовились к ужину. Немцы не любят тратить электроэнергию на освещение дорог и обеспечивают безопасность дорожного движения за счет качественной и грамотной светоотражающей разметки. Поэтому кроме темноты и разметки в тот вечер мы ничего не увидели. Зато утром…
Здание отеля выглядит красиво, скромно и спокойно. Нет никаких золотых фасадов, колонн, порталов, куполов и других элементов «нефтяного барокко».
Здесь прохладно даже летом, всегда дует сильный ветер, однако уникальный ландшафт и свежий воздух перевешивают все недостатки. Гостиница по европейским меркам невелика — тут всего три жилых этажа. Однако в этом есть своя прелесть — народу мало, отдых проходит тихо, без суеты и с максимальным комфортом. А процентное содержание русскоговорящих здесь стремится к нулю.
Обратите внимание на цены )
Посмотрите, какая там шикарная стена.
Вид из окна.
Уютные лежаки у бассейна. Правда, мокрым на ветру там можно продержаться всего пару минут ) Если у вас будут лишние сто тысяч рублей, крайне рекомендую провести выходные на Зюльте в отеле Budersand )
После королевского завтрака мы отправились путешествовать через весь Зюльт. Немцы старательно берегут природу острова. Парковаться вдоль дороги нельзя, только в отведенных зонах, даже ходить можно не везде, как на Куршской косе. Траву и плодородный слой здесь берегут как зеницу ока — это главная защита от выветривания песка.
Кстати, рейтинг самых дорогих жилых улиц Германии возглавляет, как вы уже догадались, именно Зюльт.
Из 15 районов Германии, улицы этого острова заняли первые три строчки с максимальной ценой 35 000 евро за м2 (улица Hobokenweg, район Кампен). Это примерно 2 200 000 рублей за м2.
Мюнхен, лидер последних лет на рынке недвижимости материковой Германии, разместился на 4 строчке — на Müllerstraße (район Glockenbachviertel) м2 элитного жилья в среднем стоит 25 000 евро.
Обычная автобусная остановка, как у нас в Тамбове.
Суровая красота Зюльта.
Маяк.
Немного про ветер…
Неприметный заборчик с колючей проволокой поясняет, что не нужно уходить с тропы и топтать нежный плодородный слой острова.
Найдите живность )
Самая северная точка Германии.
Северное море и ветер не щадят эти земли. За последние 800 лет территория острова уменьшилась наполовину. По прогнозам климатологов, через пару столетий вода может окончательно скрыть и остров Зюльт, и соединяющую его с материком дамбу.
Вон там за холмом виднеется Дания.
Помимо чистого морского воздуха и возможности искупаться в холодной воде, Зюльт любим и почитаем, как немецкая столица устриц. В прибрежных водах острова расположена крупная (и при этом единственная в Германии) устричная ферма Dittmeyer’s Austern-Compagnie.
Культивируемый на этой ферме вид моллюсков называется просто и лаконично — «Устрицы гигантские». В ресторанных меню местные устрицы фигурируют как «Зильтер Рояль». Корзины с морепродуктами зимуют в морской воде в специальных амбарах, а летом отправляются на морской берег. За три года морские гады набирают до 100 грамм веса.
На площади в 30 гектаров здесь разводят около двух миллионов устриц. А ежегодный урожай насчитывает один миллион моллюсков.
При этом на ферме работает всего 4 человека. Суровые такие ребята, мастерски оперирующие ножом.
Прилив для этих моллюсков — время трапезы. Они питаются фитопланктоном — микроскопическими растениями, живущими в воде. А в период отлива устрицы могут дышать. Как раз в это время и собирают урожай. Кроме того, мешки с устрицами взбивают, как подушки, и переворачивают с одной стороны на другую, чтобы моллюски не спрессовались друг с другом и не вросли в сетку. Период созревания устриц составляет три года. Уход за ними требует много времени и сил, поэтому деликатес стоит так дорого.
Знакомьтесь, это Кампен – место, где живут они, немецкие олигархи и богачи. Именно здесь расположены наиболее фешенебельные летние дома и припаркованы самые дорогие автомобили. Живущие здесь – это зачастую весьма известные в Германии медийные персоны.
то как наша Рублевка, только все дома выполнены в одном архитектурном стиле с соломенной крышей (другие сейчас строить просто запрещено, чтобы не портить исторический облик). И почему-то немцы не строят трех или шестиметровые глухие заборы, как это принято у нас. Штакетник по пояс, домофон, почтовый ящик — и все. Даже бешеных собак — и тех нет.
Все это очень странно. Больше похоже на декорации к фильму про счастье.
Вот такой вот остров хоббитов.
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