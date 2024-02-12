За какими вещами гонялись советские модницы и как умудрялись во времена дефицита хорошо выглядеть

Когда речь заходит про СССР, многие вспоминают о дефиците. Да, любителям модно одеваться в те времена приходилось нелегко. Нужно было искать ткани, заниматься шитьем, переделывать готовые (чаще всего скучные) модели, заказывать вещи в ателье, где не всегда готовы были сшить что-то супермодное. Но мужчины и женщины, которые стремились выглядеть красиво, всегда находили возможность это сделать. Советская мода могла отставать от западной, но она существовала, и отрицать это бессмысленно.
Сапоги-чулки как у Верочки-секретарши
Секретарша Вера примеряет модные сапоги. Кадр из фильма «Служебный роман». /Фото: images11.domashnyochag.ru
В середине семидесятых годов стали очень модными сапоги-чулки. Эта обувь действительно походила на чулки, которые надели под лакированные ботиночки. Самыми востребованными были модели из Чехословакии, хотя нельзя сказать, что они радовали особым качеством. Но зато их можно было купить, если повезет. А после того, как секретарша Верочка примерила такие сапожки в фильме «Служебный роман», за ними стали охотиться все модницы страны.
Не выходящие из моды шпильки советские женщины смогли оценить в начале шестидесятых. Это было необычно, непривычно. Барышни учились ходить на каблуках, стараясь, чтобы острые каблучки не ободрались в трещинах на асфальте и пугаясь, когда каблук застревал между реек эскалатора в метро. Шпильки быстро набрали популярность, и с той поры стали признаком женственности и хорошего вкуса. Дамы носили их в любое время года и надевали повсюду: на романтическое свидание, на концерт, в театр и на работу.
Плащ – больнья – первый унисекс
Болоньевые плащи носили и мужчины, и женщины. /Фото: webpulse.imgsmail.ru
В начале шестидесятых начался «болоньевый» бум. Модницам понравился новый фасон и еще то, что такую вещь можно было уместить даже в небольшой сумочке. По сути это были дождевики, но советские женщины использовали их как модную верхнюю одежду, не подозревая, что во многих западных странах болонья служит для пошива рабочей одежды. Интересно, что фасон мега популярного плаща-болоньи был единым как для дам, так и для мужчин. Неплохое начало для одежды унисекс.
В середине шестидесятых в моду вошли рубашки из нейлона. Забавно, но любители оригинальных вещей с удовольствием переоделись в синтетику, отложив в сторону мнущиеся хлопковые рубашки. И правда, нейлон не мялся, отлично стирался, а вещи из него можно было носить по сути вечно. Интересные расцветки также привлекали внимание: люди, привыкшие к скучным оттенка, с радостью надевали пестрые, яркие рубашки.
Ткани как местная валюта, елочка и габардин
Хорошие ткани очень ценились, так как из них можно было сшить модную одежду. /Фото: e-rudit.ru
У советских модников была своя, особая валюта — это ткани. К счастью, особого дефицита не было, можно было купить отрез в магазине. Другой вопрос, какого качества была ткань и какой цвет она имела. Когда не продавали отрезы, люди выкупали ткань в складчину, чтобы потом поделить между собой.
Для пошива пальто чаще всего использовали ткань в «елочку». Интересно, но в Англии такой орнамент носил название «селедка», а в СССР ему придумали официальное название «Нежность». Можно было увидеть женщин в пальто разного покроя. Но в большинстве своем они были сшиты из ткани в «елочку». Покупали и габардин, который выдавали военным для пошива формы. Из него получались очень пикантные мини-юбки. Можно было с некоторой вероятностью утверждать, что у молодой девушки, которая красуется в такой юбочке, отец — военнослужащий.
Модницы, которые не умели шить, заказывали одежду в ателье. Причем часто приходили туда со своими выкройками или идеями. Ателье присваивались классы: люкс, первая и вторая категория. Это зависело от того, какая квалификация бал у закройщиков и портных. Но интересно, что даже в самом дорогом ателье могли сшить ужасную, неинтересную вещицу, которую потом приходилось либо перешивать, либо продавать.
Слава Зайцев, который одел Зиночку из знаменитой комедии
Слава Зайцев создал наряды Зиночки из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Мини-юбки ворвались в моду в конце шестидесятых и задержались надолго. Такие модели были настолько популярны, что мини носили многие дамы, независимо от размера одежды и формы ног. В конце шестидесятых мини потеснили женские брючные костюмы. Первое время женщин, которые носили брюки, воспринимали негативно и даже критиковали, а порой могли не пусть в какое-нибудь приличное место. А если дама еще и курила, то ей нужно было быть готовой к отрицательной оценке не только со стороны бабушек на скамеечке. Первый костюмы имели простой крой — жакет прямого или приталенного типа, прямые, реже чуть расклешенные брюки, большой воротник. Считалось что очень «круто», когда пиджак украшали большие пуговицы из металла.
Первым дизайнером-мужчиной, которому удалось продвинуть западные идеи в советскую моду, и во многом даже обойти заграничных модельеров, был Вячеслав Зайцев, который пришел работать в Общесоюзный дом моделей в 1965 году. Он шил для советских звезд, и всегда был востребован. Именно Зайцев был приглашен в качестве модельера в фильм «Иван Васильевич меняет профессию»: перед ним стояла задача создать оригинальные модели для модницы Зиночки. И Вячеславу это удалось. Женщины ахали, увидев платья и шикарные костюмы кокетливой жены простодушного Шурика. Платья с ярким геометрическим принтом и брючные костюмы кипенно белого цвета немедленно стали популярны.
Несмотря на дефицит и очереди, советские люди стремились не отставать от моды. Красиво одеваться хотели многие, и это стремление отражало мечту об изобилии. К сожалению, массовое производство дизайнерских моделей было невозможным: на заводах легкой промышленности стояло старое оборудование, а полное отсутствие конкуренции сделало логичным изготовление привычных, стандартных моделей одежды. Модные вещи не были общедоступными. Но люди все равно находили способы выглядеть стильно.
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