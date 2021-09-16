15 невероятных вещей, на которые способна обычная зубная паста

Привычные вещи из нашей бытовой повседневности нередко обладают гораздо более широким функционалом, чем мы привыкли думать. Самые очевидные примеры — это пластиковые бутылки и жестяные банки, которые мы, не особо задумываясь, отправляем на повторное использование в хозяйстве, будь то умывальник на даче, кормушка для птиц или емкость для гвоздей и шурупов.



Подобный скрытый резерв есть и у зубной пасты — ингредиенты, которые отбеливают наши зубы, оказывается могут, во-первых, отчистить кучу вещей в доме — от кранов и раковин до ювелирных украшений, и во-вторых, избавить от повреждений хоть DVD-диски, хоть экран смартфона. Перед вами 15 видов предметов, для чистки или починки которых вам будет достаточно всего лишь тюбика с зубной пастой.









Хромированные изделия

Сливное отверстие

Запотевшие защитные очки

Потемневшее серебро

Дно утюга

Сильно пахнущие руки

Поцарапанные диски

Двери душевой

Мелкие повреждения в стенах

Светлая обувь

Автомобильные фары

Пятна

Бриллианты и золото

Емкости для воды и еды

Экраны мобильных устройств