Мистика или проза жизни: как появился миф о «Проклятии Тутанхамона», и сумели ли его развенчать

Не так давно научный мир отметил столетний юбилей с момента одного из крупнейших археологических открытый в истории — в 1923 году была найдена гробница легендарного древнеегипетского фараона Тутанхамона. Однако в связи с этими событиями вспоминают не только о сокровищах, найденных во время тех раскопок, но и ряд странных обстоятельств, которые известны под общим названием «Проклятье Тутанхамона».
Фараону Тутанхамону приписывают большую посмертную мстительность. /Фото: kvobzor.ru
О древнеегипетской Долине царей, которая находится недалеко от сразу нескольких значительных точек на карте - течения Нила, древних Фив и современного Луксора - была местом активных археологических раскопок задолго до того, как там появилось ключевое лицо в истории обнаружения гробницы Тутанхамона, Говарда Картера. К тому же, эта местность, изобилующая драгоценностями, которые сопровождали фараонов в потусторонний мир, была очень известна грабителям, которые столетиями пытались там поживиться. Научные же исследования там были начаты ещё в 1817 году, после обнаружения гробницы правителя Сети I. На сегодняшний день был найден не один десяток объектов, связанных с последним местом упокоения фараонов.
Долина Царей - место, не раз перевернувшее египтологию. /Фото: turvopros.com
И всё-таки, самым известным из них по-прежнему остаётся найденная в 1922 году гробница Тутанхамона. И первой причиной такой популярности можно, бесспорно, считать её ценность, ведь, несмотря на, как минимум, два ограбления в прошлом, археологи оказались завалены артефактами: по информации редакции novate.ru, там нашли не менее пяти тысяч различных памяток, в том числе из чистого золота.
Изображение фараона Тутанхамона с супругой. /Фото: shkolazhizni.ru
Обнаружению гробницы мир обязан британскому исследователю-египтологу Говарду Картеру, который не один год пребывания в Египте положил на поиски чего-то такого, что бы сделало его богатым и знаменитым. Долгое время тщеславие англичанина успеха не имело, пока ему на пути не встретился Джордж Герберт, граф Карнарвон пятый, и именно этот человек дал Картеру ключевой ресурс для исполнения своей мечты — финансирование. Причём аристократ дал деньги на конкретную цель - команда Говарда Картера должна была отыскать гробницу древнеегипетского фараона Тутанхамона. Впрочем, сам египтолог был этому только рад, ведь он уже добрые лет пять главной мечтой своего бытия определял поиск именно этой усыпальницы.
Говард Картер и лорд Карнарвон у входа в усыпальницу Тутанхамона. /Фото: pravilamag.ru
Интересно, что именно с этого момента Картеру начало везти: мало того, что Карнарвон давал почти неограниченный доступ к деньгам, так ещё и место для раскопок он выбирал довольно изобретательно, и это позволило ему экономить финансы своего мецената. Всё дело в том, что он не начинал работу с нуля, а копал там, где бросили копать другие исследователи, разочаровавшись в своих надеждах либо просто потратив все деньги раньше, чем что-то нашли. А вот Картер был убеждён, что в тех места что-то было, просто его предшественники банально недорыли. Долгое время поиски были безрезультатными, но всё изменилось 4 ноября 1922 года.
Вход в последнее место упокоения Тутанхамона. /Фото: wikipedia.org
Тогда, недалеко от усыпальницы правителя Рамзеса VI Картер нашёл каменную ступеньку, которая явно указывала на существование другого объекта рядом, вероятнее всего, гробницы. Поиски в том месте только позволяли отыскать ряд других находок, намекавших на то же самое. Тогда египтолог отправил телеграмму графу Карнарвону с поздравлениями в находке. Тот приехал 25 ноября, и вместе пара энтузиастов открыли вход в таинственную гробницу. Картер вошёл туда первый и начал осмотр, а когда Карнарвон спросил его, что он там видит, то археолог ответил, что видит чудеса. И он не ошибся, ведь чудо действительно произошло: они действительно нашли ту самую гробницу Тутанхамона.
В усыпальнице нашли тысячи драгоценных вещей. /Фото: bezilluzij.blogspot.com
Количество артефактов, в том числе драгоценностей в виде камней или изделий из чистого золота, были в отличном состоянии - один только золотой трон чего стоил. Эти находки не только готовы были совершить революцию в египтологии, но и с лихвой окупил все затраты лорда на проведение археологической экспедиции. Впрочем, она продолжала работать, и заняла ещё более полутора лет - лишь в начале 1924 года обнаружили вход в камеру гробницы, где находился саркофаг с телом юного древнеегипетского правителя. И последний стал, пожалуй, самым известным объектом из всех, которые тогда нашли - сегодня весь мир знает маску из чистого золота, которая накрывала непосредственно мумию и была копией лица Тутанхамона.
Та самая мумия и та самая маска. /Фото: focus.ua
Внимание к этим легендарным находкам весь мир обратил сразу же - Египет заполонили туристы, желающие лично обыскать Долину царей. Однако не только это привлекало мировую общественность, ведь не менее интересными в сравнении с материальными ценностями были мифы и легенды об этом месте, хранившие свой ореол таинственности на протяжении трёх с половиной тысяч лет. И прежде всего, речь шла о местном поверье - египтяне верили, что любой, кто нарушит покой фараона Тутанхамона, попадёт под проклятье, наложенное на гробницу. Об этом же говорил расшифрованный текст, найденный у входа в гробницу, где говорилось, что смерть настигнет любого, посмевшего осквернить царскую усыпальницу. И хотя сама стена с надписью не сохранилась, молва её очень хорошо запомнила.
Печать на входе в царскую усыпальницу. /Фото: wikipedia.org
Легенды о существования проклятья имели эффект разорвавшейся бомбы - египтяне, которых Картера и Карнарвон наняли для раскопок, попросту бежали из лагеря, и команде археологов едва удалось успокоить напуганных людей. Пока снова не грянул гром: 5 апреля 1923 года в Каире, в своём гостиничном номере не стало лорда Карнарвона. Смерть человека, лично присутствовавшего во время вскрытия усыпальницы, взбудоражила многих, а поклонники мифа о проклятии Тутанхамона быстро приписали его кончине мистический ореол. И заглушить страх перед древним злом, разбуженным раскопками, не могли даже логические доводы тех, кто лично знал покойного лорда.
Лорд Джордж Герберт Карнарвон. /Фото: wikipedia.org
А они говорили, что 56-летний аристократ подорвал здоровье в результате автокатастрофы, ещё и болел хронической астмой. Поэтому воспалившийся укус комара, который не вылечили, дал осложнение в виде рожистого воспаления и стал трагическим. К тому же, смерть Карнарвона быстро обросла мистическими деталями: во-первых, комариный укус был у лорда на левой щеке, то есть, там же, где у мумии Тутанхамона нашли какую-то метку. Во-вторых, ходила легенда, что любимый питомец графа, собачка Сьюзи, в момент смерти хозяина завыла и тут же умерла, а во всём Каире погас свет. И в-третьих, меньше чем через года после этого не стало медсестры, которая находилась рядом с Карнарвоном до его кончины. Само собой, что такие эпизоды лишь убедили верующих в проклятье в его существовании.
Тутанхамона обыватели изобразили уж очень злопамятным даже после смерти. /Фото: hi-news.ru
Вот только Карнарвон оказался не единственным: довольно быстро скончался археолог из США Артур Мейс, который вместе с Говардом Картером рушил перекрытие в погребальную камеру гробницы. Затем через день после посещения места раскопок от внезапной лихорадки не стало приятеля Карнарвона - американского магната Джорджа Джея Гоулда. В следующем году список пополнил Арчибальд Дуглас-Рид, который, будучи по специальности техником-рентгенологом, активно взаимодействовал с мумией правителя. Затем на пять лет «Проклятье Тутанхамона» вроде бы затихло, пока в 1929 году не умер Ричард Бартель, ассистент Говарда Картера. Незадолго после не стало и отца капитана Бартеля, лорда Уэстбери, причём он и вовс1 свёл счёты с жизнью.
Интересный факт: поклонники проклятья даже на этом не остановились, а тиражировали легенду, что смерть лорда с лёгкой руки мистики забрала с собой ещё одну жизнь — мол, катафалк с телом Уэстбери во время пути на кладбище насмерть сбил ребёнка.
Считалось, что мумия убила рентгенолога, который с ней работал. /Фото: pravilamag.ru
Череда кончин причастных к той экспедиции продолжалась, и в последние довоенные годы этот скорбный перечень имел уже 33 имени. И никакая разница в обстоятельствах смерти этих людей или даже их возраст, который далеко не всегда был молодым, не мешал суеверным гражданам приписывать влияние проклятия на их кончину. Правда, с момента развязывания Гитлером Второй мировой войны и последующие почти тридцать лет злобный дух Тутанхамона почему-то бездействовал, и вспомнили о нём лишь после трагической гибели доктора Мохамеда Ибрагима, который руководил отделом древностей музея в Каире. Якобы он препятствовал отправке артефактов из гробницы в Париж на выставку из-за кошмаров, где к нему приходил сам фараон и просил не дать вывезти его вещи из Египта. Но ему это не удалось - власти заставили его дать разрешение, и тем же днём музейного работника при выходе с работы насмерть сбил грузовик.
Тутанхамон якобы противился, чтобы его вещи вывезли из Египта. /Фото: bigpicture.ru
Пять лет спустя странная смерть постигла преемника доктора Мохамеда Ибрагима на работе, который не верил ни в какие проклятия и публично подписал разрешение на транспортировку мумии Тутанхамона в английскую столицу среди других экспозиционных артефактов. Но сутки спустя доктора Мехреза не стало, и о проклятии вспомнили снова. Народная молва полнилась самыми разными легендами о том, как проявляется мстительность духа фараона: например, тиражировали историю, как во время той самой транспортировки один из охранников пнул ящик с мумией, а вскоре после этого ту же ногу сломал. Обыватели и журналисты распространяли десятки подобных историй, вплоть до тех, где рассказывалось, что всякий, кто хоть единожды коснулся мумии или предметов из усыпальницы Тутанхамона, либо заболевали, либо получали увечья, либо таинственно умирали.
Посмертная маска фараона после транспортировки в Лондон. /Фото: pravilamag.ru
Вот только и логических доводов о несостоятельности существования «Проклятья Тутанхамона» со временем копилось всё больше. И первым аргументом против существования мести от фараона был, как ни странно, Говард Картер - человек, с инициативы которого гробницу и вскрыли. Египтолог, гонявшийся за славой и первый потревоживший усыпальницу, мирно дожил до преклонных лет на Родине и скончался от естественных причин через почти двадцать лет после начала раскопок. И чем больше исследовали обстоятельства смерти каждого, кто якобы стал жертвой проклятия, тем больше убеждались в том, что и в этих историях ее всё было довольно логично.
Гробница Тутанхамона, вид в 2004 году. /Фото: wikipedia.org
К примеру, упомянутый ранее Дуглас-Рид, который был рентгенологом мог банально подорвать здоровье из-за небезопасного тогда рентгеновского облучения, с которым регулярно работал, а доктор Ибрагим попал под машину по причине собственной невнимательности или вины водителя - так погибают миллионы людей, и проклятие здесь обычно не при чём. Впрочем, научная среда десятилетиями старается со своей точки зрения объяснить феномен «Проклятья Тутанхамона». Например, биологи утверждают, что среди внутри запертых в течение тысячелетий гробниц является достаточно комфортной для выживания и мутации разного рода бактерий, которые могут негативно влиять на здоровье археологов.
Артефакты из гробницы Тутанхамона исследуют и сегодня, но проклятье, видимо, уже не работает. /Фото: smotrim.ru
Журналисты и любители истории обращают внимание на уровень владения древними египтянами искусством изготовления ядов, а потому вполне могли добавлять их в краску, которой расписывали стены усыпальниц. Физики ещё полвека назад выдвигали гипотезу, что среди материалов, которые использовались в гробницах, мог быть, к примеру, радиоактивный уран. А медики дали сразу два аргумента: во-первых, мумии часто содержали выжившие вирусы, провоцирующие лихорадку у многих, кто с ними работал, а во-вторых, анализ «жертв» проклятья показал, что в среднем они прожили 70 лет, что в очередной раз доказало - причиной их смерти стала не мистика, а проза жизни в виде естественного хода вещей.
