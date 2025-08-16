Мистика или проза жизни: как появился миф о «Проклятии Тутанхамона», и сумели ли его развенчать

Фараону Тутанхамону приписывают большую посмертную мстительность. /Фото: kvobzor.ru

Долина Царей - место, не раз перевернувшее египтологию. /Фото: turvopros.com

Изображение фараона Тутанхамона с супругой. /Фото: shkolazhizni.ru

Говард Картер и лорд Карнарвон у входа в усыпальницу Тутанхамона. /Фото: pravilamag.ru

Вход в последнее место упокоения Тутанхамона. /Фото: wikipedia.org

В усыпальнице нашли тысячи драгоценных вещей. /Фото: bezilluzij.blogspot.com

Та самая мумия и та самая маска. /Фото: focus.ua

Печать на входе в царскую усыпальницу. /Фото: wikipedia.org

Лорд Джордж Герберт Карнарвон. /Фото: wikipedia.org

Тутанхамона обыватели изобразили уж очень злопамятным даже после смерти. /Фото: hi-news.ru

Считалось, что мумия убила рентгенолога, который с ней работал. /Фото: pravilamag.ru

Тутанхамон якобы противился, чтобы его вещи вывезли из Египта. /Фото: bigpicture.ru

Посмертная маска фараона после транспортировки в Лондон. /Фото: pravilamag.ru

Гробница Тутанхамона, вид в 2004 году. /Фото: wikipedia.org

Артефакты из гробницы Тутанхамона исследуют и сегодня, но проклятье, видимо, уже не работает. /Фото: smotrim.ru