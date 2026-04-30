Средневековые порядки и традиции, которые покажутся современному человеку откровенно дикими

В обывательском представлении Средневековье плотно ассоциируется с кровищей, грязищей, чумой, мракобесием и прочими нелицеприятными проявлениями человеческой цивилизации. Что ж, это действительно так! Но только отчасти, ибо у подлинного Средневековья была и оборотная сторона.. Вот несколько из числа наиболее одиозных.
1. «Бог судья»
Криминалистика как наука начала бурно развиваться лишь в XIX столетии. Тогда же в Европе стали появляться и первые высокоорганизованные полицейские структуры. До этого с ведением следственных мероприятий в обществе были некоторые проблемы. Нет, конечно, кое-что умели и раньше. Однако, даже без элементарной дактилоскопии многое от средневековых судей ускользало. К счастью, существовал «проверенный» метод, так называемый Божий суд. Каждый, кто смотрел сериал «Игра престолов», должен был видеть там судебные поединки – собственно это оно.
В действительности всё было ещё интереснее. Ибо далеко не всегда судья назначал поединок. Чаще всего в качестве «Божьего суда» использовалось какое-нибудь занятное «развлечение» болезненного или даже летального свойства. Например, обвиняющих друг друга граждан могли заставить подержать металл, раскалённый до красна.
2. Продажа дипломов об образовании
Формально образование в большинстве европейских университетов Средних веков было свободным. За исключением отдельных заведений принимали всех, даже «крестьян кривозубых». Обучение было бесплатным. Правда, процесс учёбы всё равно сопровождался огромными финансовыми затратами: покупка или аренда книг, приобретение пишущих принадлежностей и, конечно же, жилья и еды. А вот за что действительно приходилось платить, так это за сессию. Экзамены были платными. Причём во многих университетах ещё и существовала традиция «подарков» преподавателям. Поэтому многие ученики университетов так и не становились полноценными выпускниками с дипломом и званием в современном понимании. Впрочем, даже те, кто просто прослушал курс «свободных искусств», всё равно становились людьми, весьма образованными по средневековым меркам. Даже такое несертифицированное образование высоко ценилось, например, на службе в городской магистратуре. А уж о какой-нибудь деревне здесь и говорить не приходится.
3. Сложности трудоустройства
В Средние века нельзя было просто так взять и сменить место работы или открыть собственное дело. И речь в данном случае идёт вовсе не о существовавших сословных барьерах. Например, отучившись на какого-нибудь сапожника, нельзя было просто перебраться в другой город. Попытка открыть собственную мастерскую без разрешения гарантированно привела бы к тому, что уже на следующее утро на пороге дома образовалась бы толпа граждан, задумчиво размахивающих шестопёрами и тесаками. И нет, это вовсе не какие-то опасные средневековые уголовники, а вполне законопослушные коллеги по профессии! В лучшем случае они вытолкали бы наглеца-выскочку за пределы города, а в худшем… Знаете, сточных канав в нашем городе много.
Дело в том, что Средние века – это эпоха редкостного корпоративизма. Никогда до и никогда после человечество не знало столь высокого уровня цеховой солидарности. Хочешь работать в нашем городе? Молодец, сначала договорись с уважаемыми (мастерами цеха) людьми. Покажи, что умеешь. И если докажешь свою годность и порядочность, для начала вступи в гильдию. И кстати, товары ты будешь производить не хуже и не лучше, чем все остальные. Чтобы с одной стороны не порочить доброе имя нашего производственного объединения, а с другой – не составлять недобросовестной конкуренции для коллег по цеху.
4. Чулки – признак мужественности
Наверняка каждого в детстве заставляли надевать под брюки эти «ужасные» советские колготки, чтобы ничего не отморозить в зимний период, пока идёшь до садика или школы. Колготки не для парней! А вот в Средние века любой нормальный мужик (из воинско-аристократического сословия) плюнул бы в лицо тому, кто попытался бы нацепить на него брюки. Ибо штаны – это одежда простолюдина. А благородный муж может носить только чулки. Подобная мода сформировалась по всей Европе (включая Русь) из-за специфики тогдашнего воинского гардероба, основой которой были те самые чулки. Без них не представлялось возможным ездить на лошади. Нет, конечно, ездить-то можно было… Но после первой же попытки такой горе-всадник слёг бы с кровавыми мозолями на всех нежных местах в кроватку на ближайшие несколько недель.
5. Супружеская измена – это «нормально» (но это не точно)
Формально любые проявления страсти и любвеобильности в Средние века порицались так же, как и сегодня. Похоть всяческие осуждалась и церковью. Однако, в реальности брак среди аристократии являл собой в первую очередь хозяйственный и имущественный акт между двумя домохозяйствами, от этого и отношения в нём были достаточно «свободными». Правда, работало это правило преимущественно для мужчин.
При этом в отношении женщин, а также среди низших сословий, представления о супружеской верности были куда жестче. Исключение в этом отношении составляет разве что южная Франция, которая подарила нам такие явления, как куртуазная культура (в т.ч куртуазная любовь). Кстати, именно из этой культуры в XIX веке выросло романтическое представление о рыцарстве и современные правила вежливости.
6. Брачная ночь в окружении «друзей»
Подобная практика касалась преимущественно представителей высших аристократических и монарших домов. Брачные ночи с целью производства монаршего потомства превращались в целые мероприятия… Нельзя было просто так взять и прийти к благоверной супруге. Сначала нужно отправить «посольство». При этом на момент близости августейших особ в комнату являлись свидетели, которые должны были… засвидетельствовать, что это был точно король и точно королева.
