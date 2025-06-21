Пятерка фобий, связанных с отпуском

Отпуск - это время для расслабления, общения с близкими и создания новых воспоминаний. Но, увы, не для всех. Исследования показывают, что как минимум каждый третий ожидает неприятностей уже в первый день отпуска, а если прибавить сюда людей с повышенной тревожностью, то статистика еще более печальная.
1. Паническая атака до отпуска
Как известно, паническая атака — это не просто беспокойство. Ее начало несложно распознать по учащению сердцебиения, проблемам с дыханием, дрожи и потоотделению. Чтобы снизить тревожность, специалисты советуют сделать то, чего ты раньше не делал: потанцевать дома, пока никто не видит, или попробовать в баре новый коктейль. Подумай о том, чем ты хочешь заняться в отпуске, выбери места, где можно поужинать… В общем, старайся настроиться на позитивный лад.
2. Боязнь летать
Аэрофобия — распространенная проблема. В сложных случаях может помочь психотерапия, а для начала можно научиться контролировать дыхание. Важно дышать медленно и глубоко, выдыхать полностью и делать паузы между вдохами. Потом открой глаза, которые ты наверняка закрыла перед взлетом, и представь какую-то очень смешную картинку, которая заставит тебя улыбнуться.
3. Страх, что не понравятся место или еда
Сосредоточься на том, что ты можешь контролировать. Например, если не любишь острое, попроси не добавлять перец, а если не хочешь есть брокколи, вытащи ее из блюда или попроси вариант без нее.
4. Боязнь неприятностей
Выезжая в отпуск, позаботься о медицинской страховке и возьми с собой лекарства, которые принимаешь постоянно и которые могут внезапно понадобиться.Хорошо бы выучить пару нужных фраз на языке страны, в которую ты едешь.
5. Боязнь выйти из зоны комфорта
Спонтанность добавляет радости в повседневную жизнь. Делай то, что считаешь нужным, а не то, чего от тебя ждут другие. Если боишься рисковать — это и не нужно!
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