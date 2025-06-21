Пятерка фобий, связанных с отпуском

Отпуск - это время для расслабления, общения с близкими и создания новых воспоминаний. Но, увы, не для всех. Исследования показывают, что как минимум каждый третий ожидает неприятностей уже в первый день отпуска, а если прибавить сюда людей с повышенной тревожностью, то статистика еще более печальная.

1. Паническая атака до отпуска

2. Боязнь летать

3. Страх, что не понравятся место или еда

4. Боязнь неприятностей

5. Боязнь выйти из зоны комфорта