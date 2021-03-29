Лучшие советские многосерийные фильмы

В СССР было снято больше 200 многосерийных фильмов, но не все из них можно считать культовыми. Вспоминаем те сериалы, которые так можно назвать, и добавляем в комментариях те, которые вы считаете таковыми.









Следствие ведут знатоки (1971 — 1989)

Большая перемена (1973)

Семнадцать мгновений весны (1969 — 1972)

Вечный зов (1973 – 1983)

Место встречи изменить нельзя (1978)

Долгая дорога в дюнах (1981)

Гостья из будущего (1984)