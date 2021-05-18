Гоголь-моголь и печеночный торт: 7 блюд, которые прочно ассоциируются с Советским Союзом

1. Гренки

Любимый завтрак советских детей. /Фото: zhenskoe-mnenie.ru

2. Печеночный торт

Блюдо, в котором печень переставала быть невкусной. /Фото: sovkusom.ru

3. «Хворост»

Сладкий хворост любят и сегодня. /Фото: vkuso.ru

4. Шоколадная колбаска

Советское лакомство, которое любят до сих пор. /Фото: eat-me.ru

5. Паста из плавленых сырков

Закуска, популярная и полвека назад, и сегодня. /фото: tutknow.ru

6. Фаршированные яйца

Самая известная советская закуска. /Фото: mixnwes.lv

7. Гоголь-моголь

Вкусный яичный десерт. /Фото: rus.delphi.lv