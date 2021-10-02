10 любимых фильмов с Робертом Де Ниро

Борец за справедливость, демонический злодей, отец большого семейства, а в последнее время и добрый дедушка на пенсии — кем только он ни «побывал» за долгую карьеру.
17 августа отметил свой 73-й день рождения Роберт Де Ниро, человек выдающегося таланта, справедливо признанный критиками одним из величайших актеров мира. Он снялся более чем в ста фильмах, два раза был награжден «Оскаром» и бесчисленное количество раз — другими премиями.
Возможно, в этом списке вы найдёте свой любимый фильм и захотите провести сегодняшний вечер в компании мистера Роберта Де Ниро.
Таксист / Taxi Driver, 1976
Тема войны во Вьетнаме красной нитью идет через творчество Де Ниро, вот и в фильме «Таксист» он сыграл ветерана этой войны, который работает таксистом в Нью-Йорке и у которого явные проблемы с психикой. Фильм крайне тяжелый — вплоть до того, что его отказывались пускать в прокат до тех пор, пока сцена перестрелки в публичном доме не была переведена в монохром. Картина удостоилась Золотой пальмовой ветви в Каннах, номинировалась на «Оскар» в трех номинациях, но предсказуемо не получила ни одной награды политкорректной американской киноакадемии. «Таксист» оказал огромное влияние на Голливуд и породил моду на «воспевание ада» — моду, подарившую нам «Бегущего по лезвию» и массу фильмов Дэвида Финчера.
Охотник на оленей / The Deer Hunter, 1978
Как бы затасканно ни звучало, но «Охотник на оленей» на время просмотра очень отдаляет от ощущения реальности, будто на самом деле переносит на экран. Туда приятно попасть и нет желания оттуда уходить, несмотря на происходящие там жестокие события. Фильм условно делится на три части — довоенная, сама война и, соответственно, её последствия. Эта история о трёх друзьях, американцах славянского происхождения. В самый разгар войны во Вьетнаме они становятся добровольцами и отправляются в самое пекло вьетнамских джунглей. Они прошли через адское испытание — плен, но домой смог вернуться только один — остальных поглотила война.
Однажды в Америке / Once Upon a Time in America, 1983
Съемки в фильме «Однажды в Америке» сделали из Роберта Де Ниро настоящую звезду. «Однажды в Америке» — это история дружбы и предательства нескольких гангстеров, встретившихся в начале ХХ века в еврейском квартале Нью-Йорка и разбогатевших во времена сухого закона. В погоне за американской мечтой Ааронсон становится крупным криминальным воротилой. Из лучших соображений он предает своих товарищей и оказывается виновником их гибели. После выхода «Однажды в Америке» на экраны зрители обвиняли режиссера Серджио Леоне в излишнем пессимизме. Не все сразу приняли последнюю работу мастера, критикуя продолжительный хронометраж, жесткие сцены насилия, отсутствие положительных персонажей. Однако сегодня критики по праву называют фильм «легендой».
Миссия / The Mission, 1986
Этот красивый, жестокий и очень лаконичный фильм поражает не только зрелищностью природы Колумбии, дивной музыкой Морриконе, мастерской игрой актёров, но и ёмким сюжетом, в котором нет ни одной лишней сцены. Главные герои — священник-иезуит Габриэль и охотник за индейцами Мендоса — в начале фильма предельно контрастны друг другу. Первый пытается создать христианскую общину индейцев, а второй ловит их и продаёт в рабство. Но по ходу действия фильма происходит моральное и духовное перерождение Мендосы, пути его и священника тесно переплетаются, и он становится частью общины.
Пробуждение / Awakenings, 1990
Мир и человечество должны извлечь для себя урок из этой картины, ведь она несет очень важное послание тем, кто находится в безнадежном положении. Герой Роберта Де Ниро не мечтает о миллионах, виллах или островах — он мечтает о самостоятельной прогулке по парку, о настоящей любви, о простом человеческом пребывании на земле. Его болезнь — не приговор, говорит доктор Сэйер, его болезнь — шанс бороться за счастье, шанс выявить человеческое добро и сострадание к тем, кто потерял веру в жизнь. Эта картина удивит вас трогательным дуэтом Де Ниро и Робина Уильямса. А еще больше удивит тем, что за эту роль Де Ниро даже не подумали номинировать на «Оскар».
Мыс страха / Cape Fear, 1991
Персонаж Де Ниро в «Мысе страха» должен был вселять в зрителя ужас одним своим видом, и актер более чем серьезно поработал для фильма над своим внешним видом. «Это Де Ниро?! Он такой качок?!» — с ужасом и восхищением спрашивали зрители. Работа с персональным тренером и много часов в спортзале сделали свое дело. Заключенный Макс Кейди выглядит боевой машиной без капли жира. Остальное — маниакальное желание мести, врожденная жестокость и четко выраженная угроза для персонажа Ника Нолти и его семьи — сделал актерский опыт.
Плутовство / Wag the Dog, 1997
Эта драма с элементами комедии позволила Роберту Де Ниро раскрыться в новом, ранее неведомом для него амплуа. В «Плутовстве» он сыграл специалиста по управлению кризисными ситуациями Конрада Брина, которому доверили отвлечь внимание общественности от громкого сексуального скандала. По сюжету он инсценирует небольшую войну, придумать которую ему помогает голливудский продюсер, чью роль блистательно исполнил Дастин Хоффман. Актерский дуэт Роберта Де Ниро и Дастина Хоффмана сделал из серьезного политического фильма искрометную комедию.
Военный ныряльщик / Men of Honor, 2000
Фильм «Военный ныряльщик» создан по мотивам подлинной истории жизни офицера военно-морского флота США Карла Брошира. Действие происходит сразу после Второй мировой войны в 50-х годах. Роберт Де Ниро воплотил на экране адмирала, руководящего школой военных ныряльщиков. Мастер идеально сыграл тирана, издевающегося над молодым чернокожим офицером. Тема расизма — ключевая в фильме, правда, в итоге ненавистник чернокожих Лесли Сандей признается в своей неправоте по поводу негров на флоте. За роль Лесли Сандея Роберт де Ниро был номинирован на премию Satellite Awards как лучший актер второго плана.
Звездная пыль / Stardust, 2007
Замечательная сказка. И спустя годы после ее премьеры ничего лучше в этом жанре еще не появилось. Сказочное королевство представлено удивительным и таинственным. Актерский ансамбль заслуживает только самых лестных отзывов. Волнительные моменты, которые врезаются в память в мельчайших подробностях. И, наконец, канкан в исполнении Роберта Де Ниро и сцена его разборки с командой корабля — одно из лучших, что есть в этом фильме. Даже если вам не понравилось все остальное, то ради игры Де Ниро вы точно будете пересматривать это кино снова и снова.
Стажер / The Intern, 2015
Персонаж Роберта Де Ниро попадает на стажировку к преуспевающей карьеристке по социальной программе для пенсионеров. Одинокий вдовец хочет снова чувствовать ритм жизни, но каждый раз придумывать новые занятия для себя стало все сложнее. Вот он и решил устроиться на такую необычную профессию, чтоб узнать что-то новое. Бен относится к категории тех импозантных мужчин, которые всегда ведут себя сдержанно на людях и носят в нагрудном кармане чистый платок для дам. Но характер у старичка весьма забойный, поэтому он без труда вливается в молодой коллектив и находит с коллегами общий язык.
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