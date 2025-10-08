С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 579 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    от беспросветной нищеты и бедности в совдепии армию и снабжали всем самым дешёвым и малозатратным... савейский солдат...История перловки ...
  • Maxim
    Быстрее - засыпать в кипяток, промыть, залить холодной и варить как гречку, только чуть дольше, она - очень питательн...Почему перловка с...
  • Ингерман Ланская
    видимо у фантазёра этого бреда никогда собаки не было.... да и про японию он из своего носа наковырялЗачем Японцы став...

Как ворону отличить от ворона: 9 особенностей между пернатыми




Врановые птицы очень похожи между собой и кажется, что особых различий они не имеют. Действительно, у них много общих черт, например, темный окрас, схожее строение клюва и рацион питания. Но на самом деле это совершенно разные представители пернатых, между которыми существует ряд отличий.


1. Продолжительность жизни


Жизнь ворона длинная 20-25 лет, вороны же живут около 10 лет / Фото: joniecnaturalnie.com

Жизнь ворона длинная 20-25 лет, вороны же живут около 10 лет / Фото: joniecnaturalnie.
com

 

Жизнь ворона длинная. В условиях естественной среды обитания, если условия благоприятные, он может дожить до возраста двадцать, а то и двадцать пять лет. При условии, что его питанием будет заниматься человек, конечно же знающий и ответственный, то жить птица может и пятьдесят лет. Есть сведения и о вороне-долгожителе, который дожил до своего 75-летия. С вороной все иначе. Она появляется в нашем мире ненадолго – всего на восемь-десять лет. Сколько может прожить ворона в неволе, неизвестно.

2. Внешние данные


Ворон или ворона? / Фото: masterok.livejournal.com

Ворон или ворона? / Фото: masterok.livejournal.com


 

Если смотреть на этих птиц, когда они парят в небе, то отличия вряд ли можно увидеть. Они практически идентичны. А вот поставив их рядом, сразу понимаешь, кто есть кто. У вороны оперение серо-черное, тогда как у ворона – иссиня-черное. У ворона хвост имеет конусообразную форму, а у вороны как будто обрубленный. Перышки на зобе тоже различаются. У ворона они несколько взлохмаченные.

3. Интеллект


Ворон – очень умная птица, он способен не только получить информацию, но и дать ей оценку, проанализировать / Фото: Pinterest

Ворон – очень умная птица, он способен не только получить информацию, но и дать ей оценку, проанализировать / Фото: Pinterest

 

Ворон – очень умная птица. Он способен не только получить информацию, но и дать ей оценку, проанализировать, сделать соответствующие выводы и применить ее на практике. Например, если в стакане, заполненном водой, лежит еда, он ее будет доставать, бросая в емкость иные предметы.
В итоге пища поднимется наверх. Кроме того, ворон с удовольствием занимается обучением потомства и это доказано экспериментальным путем. Ворона же обладает ситуативным интеллектом. Она может сделать для себя простое орудие труда, а вот собственным опытом делиться ни с кем не станет.

4. Пародия и оригинал


Ворона способна на имитацию как человеческого голоса, так и интонации, то есть она просто пародирует слова / Фото: fotokto.ru

Ворона способна на имитацию как человеческого голоса, так и интонации, то есть она просто пародирует слова / Фото: fotokto.ru


 

Ворона способна на имитацию как человеческого голоса, так и интонации. То есть она просто пародирует слова. Ворон же очень точно воспроизводит слова. Его произношение настолько высокого качества, что выдает то, что говорит не человек, а птица, только характерный акцент. Конечно, мелодичным птичий голос в обоих случаях назвать нельзя.

5. Размеры


Размах крыльев ворона достаточно большой, он может ими зацепить предметы, которые находятся от каждого крыла на расстоянии метра / Фото: redler.ru

Размах крыльев ворона достаточно большой, он может ими зацепить предметы, которые находятся от каждого крыла на расстоянии метра / Фото: redler.ru

 

Размах крыльев ворона достаточно большой. Он может ими зацепить предметы, которые находятся от каждого крыла на расстоянии метра. Габариты самой птицы тоже впечатляют. В длину ворон может достигать до семидесяти сантиметров. Не орел, но в отдельных случаях разница между двумя видами пернатых не особо критична.
Размеры серой вороны меньше. У нее размах крыльев не превышает метра, поэтому и машут они ими чаще. Длина птицы, как правило, не превышает сорок-пятьдесят сантиметров.

6. Птенцы


После появления на свет, птенцы через каких-то два месяца по размерам, массе, размаху крыльев сравниваются со своими родителями / Фото: strayfawnstudio.com

После появления на свет, птенцы через каких-то два месяца по размерам, массе, размаху крыльев сравниваются со своими родителями / Фото: strayfawnstudio.com

 

После появления на свет, птенцы через каких-то два месяца по размерам, массе, размаху крыльев сравниваются со своими родителями. Естественно, как только они станут в себе уверены, отправятся в «свободное плавание», не задерживаясь в родительском гнезде. У вороны с птенцами дела обстоят иначе. Они более длительное время остаются мелкими. Они находятся с родителями даже тогда, когда сами способны найти себе пищу.

7. Различия в ценностях


Вороны по своей сути однолюбы, если создается пара, то вместе они будут всю жизнь / Фото: olalastudio.ru

Вороны по своей сути однолюбы, если создается пара, то вместе они будут всю жизнь / Фото: olalastudio.ru

 

Вороны по своей сути однолюбы. Если создается пара, то вместе они будут всю жизнь. Они вместе вьют гнездо, вместе охотятся и перелетают с места на место. У серой вороны жизнь более свободная. В брачный период эти птицы образуют пары, после чего снова расходятся и становятся свободными.

8. Потребители и охотники


Вороне больше подходит доступная для нее пища: сельхозугодья, баки с мусором и пищевые отходы / Фото: stihi.ru

Вороне больше подходит доступная для нее пища: сельхозугодья, баки с мусором и пищевые отходы / Фото: stihi.ru

 

Ворон – это очень выносливая птица. Он может парить над лесом до момента обнаружения добычи. Если кто-то из обитателей леса не справился со своей пищей, ворон ему поможет. Но в целом, ворон по сути своей является охотником. Вороне же больше подходит доступная для нее пища: сельхозугодья, баки с мусором и пищевые отходы.

9. Место жительства


Ворона живет себе преспокойно в городе, а вокруг много «соседей» / Фото: vestiagula.ru

Ворона живет себе преспокойно в городе, а вокруг много «соседей» / Фото: vestiagula.ru

 

К гнездованию ворон подходит очень обстоятельно. Он очень тщательно выбирает место, к тому же сразу для двух гнезд. Одно строится на очень высоком дереве так, чтобы оно было абсолютно незаметным, скрытым от постороннего взгляда. Второе гнездо у него выполняет роль «дачи». Пользуется птица гнездами поочередно. Ворона живет себе преспокойно в городе, а вокруг много «соседей». Птице все подходит и чувствует она себя здесь комфортно.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх