Как ворону отличить от ворона: 9 особенностей между пернатыми

Врановые птицы очень похожи между собой и кажется, что особых различий они не имеют. Действительно, у них много общих черт, например, темный окрас, схожее строение клюва и рацион питания. Но на самом деле это совершенно разные представители пернатых, между которыми существует ряд отличий.
1. Продолжительность жизни
Жизнь ворона длинная. В условиях естественной среды обитания, если условия благоприятные, он может дожить до возраста двадцать, а то и двадцать пять лет. При условии, что его питанием будет заниматься человек, конечно же знающий и ответственный, то жить птица может и пятьдесят лет. Есть сведения и о вороне-долгожителе, который дожил до своего 75-летия. С вороной все иначе. Она появляется в нашем мире ненадолго – всего на восемь-десять лет. Сколько может прожить ворона в неволе, неизвестно.
2. Внешние данные
Ворон или ворона? / Фото: masterok.livejournal.com
Если смотреть на этих птиц, когда они парят в небе, то отличия вряд ли можно увидеть. Они практически идентичны. А вот поставив их рядом, сразу понимаешь, кто есть кто. У вороны оперение серо-черное, тогда как у ворона – иссиня-черное. У ворона хвост имеет конусообразную форму, а у вороны как будто обрубленный. Перышки на зобе тоже различаются. У ворона они несколько взлохмаченные.
3. Интеллект
Ворон – очень умная птица, он способен не только получить информацию, но и дать ей оценку, проанализировать / Фото: Pinterest
Ворон – очень умная птица. Он способен не только получить информацию, но и дать ей оценку, проанализировать, сделать соответствующие выводы и применить ее на практике. Например, если в стакане, заполненном водой, лежит еда, он ее будет доставать, бросая в емкость иные предметы.
4. Пародия и оригинал
Ворона способна на имитацию как человеческого голоса, так и интонации, то есть она просто пародирует слова / Фото: fotokto.ru
Ворона способна на имитацию как человеческого голоса, так и интонации. То есть она просто пародирует слова. Ворон же очень точно воспроизводит слова. Его произношение настолько высокого качества, что выдает то, что говорит не человек, а птица, только характерный акцент. Конечно, мелодичным птичий голос в обоих случаях назвать нельзя.
5. Размеры
Размах крыльев ворона достаточно большой, он может ими зацепить предметы, которые находятся от каждого крыла на расстоянии метра / Фото: redler.ru
Размах крыльев ворона достаточно большой. Он может ими зацепить предметы, которые находятся от каждого крыла на расстоянии метра. Габариты самой птицы тоже впечатляют. В длину ворон может достигать до семидесяти сантиметров. Не орел, но в отдельных случаях разница между двумя видами пернатых не особо критична.
Размеры серой вороны меньше. У нее размах крыльев не превышает метра, поэтому и машут они ими чаще. Длина птицы, как правило, не превышает сорок-пятьдесят сантиметров.
6. Птенцы
После появления на свет, птенцы через каких-то два месяца по размерам, массе, размаху крыльев сравниваются со своими родителями / Фото: strayfawnstudio.com
После появления на свет, птенцы через каких-то два месяца по размерам, массе, размаху крыльев сравниваются со своими родителями. Естественно, как только они станут в себе уверены, отправятся в «свободное плавание», не задерживаясь в родительском гнезде. У вороны с птенцами дела обстоят иначе. Они более длительное время остаются мелкими. Они находятся с родителями даже тогда, когда сами способны найти себе пищу.
7. Различия в ценностях
Вороны по своей сути однолюбы, если создается пара, то вместе они будут всю жизнь / Фото: olalastudio.ru
Вороны по своей сути однолюбы. Если создается пара, то вместе они будут всю жизнь. Они вместе вьют гнездо, вместе охотятся и перелетают с места на место. У серой вороны жизнь более свободная. В брачный период эти птицы образуют пары, после чего снова расходятся и становятся свободными.
8. Потребители и охотники
Вороне больше подходит доступная для нее пища: сельхозугодья, баки с мусором и пищевые отходы / Фото: stihi.ru
Ворон – это очень выносливая птица. Он может парить над лесом до момента обнаружения добычи. Если кто-то из обитателей леса не справился со своей пищей, ворон ему поможет. Но в целом, ворон по сути своей является охотником. Вороне же больше подходит доступная для нее пища: сельхозугодья, баки с мусором и пищевые отходы.
9. Место жительства
Ворона живет себе преспокойно в городе, а вокруг много «соседей» / Фото: vestiagula.ru
К гнездованию ворон подходит очень обстоятельно. Он очень тщательно выбирает место, к тому же сразу для двух гнезд. Одно строится на очень высоком дереве так, чтобы оно было абсолютно незаметным, скрытым от постороннего взгляда. Второе гнездо у него выполняет роль «дачи». Пользуется птица гнездами поочередно. Ворона живет себе преспокойно в городе, а вокруг много «соседей». Птице все подходит и чувствует она себя здесь комфортно.
