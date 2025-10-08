Как ворону отличить от ворона: 9 особенностей между пернатыми

1. Продолжительность жизни

Жизнь ворона длинная 20-25 лет, вороны же живут около 10 лет / Фото: joniecnaturalnie.com

2. Внешние данные

Ворон или ворона? / Фото: masterok.livejournal.com

3. Интеллект

Ворон – очень умная птица, он способен не только получить информацию, но и дать ей оценку, проанализировать / Фото: Pinterest

4. Пародия и оригинал

Ворона способна на имитацию как человеческого голоса, так и интонации, то есть она просто пародирует слова / Фото: fotokto.ru

5. Размеры

Размах крыльев ворона достаточно большой, он может ими зацепить предметы, которые находятся от каждого крыла на расстоянии метра / Фото: redler.ru

6. Птенцы

После появления на свет, птенцы через каких-то два месяца по размерам, массе, размаху крыльев сравниваются со своими родителями / Фото: strayfawnstudio.com

7. Различия в ценностях

Вороны по своей сути однолюбы, если создается пара, то вместе они будут всю жизнь / Фото: olalastudio.ru

8. Потребители и охотники

Вороне больше подходит доступная для нее пища: сельхозугодья, баки с мусором и пищевые отходы / Фото: stihi.ru

9. Место жительства

Ворона живет себе преспокойно в городе, а вокруг много «соседей» / Фото: vestiagula.ru