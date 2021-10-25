Как креативно использовать колесные диски вместо того, чтобы отправить их на свалку

Выкинуть старую ненужную вещь – это самый очевидный, а вместе с тем простой путь. Далеко не каждый хозяин выбирает именно его. Иногда выкидывая какой-то хлам, сердце, будто кровью обливаться начинает. Особенно, когда понимаешь, что со своими руками мог бы дать этой вещице вторую жизнь. Ярчайшим примером объекта для «дачного творчества» можно считать колесный диск.
1. Катушка из колеса
Поможет в хозяйстве. ¦Фото: zapivo.net.
Самый простой и очевидный способ использовать старое автомобильное колесо – это сделать из него катушку, например для того, чтобы намотать на нее шланг. Всегда хорошо, когда подобные вещи на дачном участке не валяются где-то, а находятся в порядке. А если дополнить изделие подшипником и ручкой, то катушка будет вращаться и наматывать шланг.
2. Люстра
Вполне себе романтично. |Фото: fishki.net.
Старый колесный диск можно также использовать для создания светильника или люстры. Само собой, для этого нужно иметь некоторые навыки работы с электротехникой. Важно также помнить о необходимости досконального соблюдения техники безопасности во время работы с электричеством.
3. Столик
Для дачи потянет. |Фото: 999.md.
Колесные диски можно легко использовать для создания столика. Ничего принципиального сложного здесь нет. Диски как будто созданы для того, чтобы стать основанием для стола или его ножками. Само собой, придется скрепить несколько таких, желательно при помощи сварки. Столешницу при этом можно сделать из чего угодно: дерева, металла, пластика и даже стекла.
4. Стул
Модно, стильно, молодежно. |Фото: rollingstol.ru.
Вообще из колесных дисков можно делать самую разную мебель. Если есть свободное время и парочка ненужных колес, можно превратить их кресла и стулья. Для этого понадобится что-то, чем можно легко разрезать металл и сварка. Кроме того, необходимо заранее подумать из чего будет выполнена мягкая отделка кресел.
5. Раковина
Выглядит вполне себе мило. |Фото: pikabu.ru.
Нужна раковина на даче, а покупать ее за безумные деньги совсем не хочется? Отличным исходником для раковины может стать обычный колесный диск. Можно даже использовать колесо с покрышкой целиком. В большинстве случае будет достаточно придумать, как закрепить всю сантехнику.
6. Мангал
Получается отличный мангал или барбекю. |Фото: stroy-podskazka.ru.
Если любишь, как следует поработать руками, то вот вызов для настоящего мастера – превратить старый и ненужный колесный диск в мангал. Еще из колесных дисков получаются неплохие барбекю, а отдельно умелые энтузиасты умудряются варить из них даже небольшие печки для сарая, гаража или дачи.
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