25 личных фотографий знаменитостей, которые так и дышат атмосферой минувших лет

Некоторые фотографии стоят тысячи слов. А возможность запечатлеть то, что нам предлагает этот удивительный мир, просто бесценна.



Предлагаем вам подборку кадров известных на весь мир (или всего лишь на одну страну) знаменитостей, которых мы привыкли видеть уже людьми степенными, умудренными опытом и с благородной сединой.

А на данных снимках можно почувствовать потрясающую атмосферу давно прошедших лет и полюбоваться на молодых и беспечных звезд, которые застали культовые эпохи и жили на полную катушку.Джек Николсон в 1953 году на выпускном вечере. Девушку зовут Нэнси Смит , а будущий актер сопровождает на ее выпускной вечер, будучи младше своей подруги.Сигурни Уивер с наслаждением поедает хот-дог, 1983 год.Фил Коллинз играет на барабанах, 1970-е.Питер Динклэйдж в школе, 1987 год. Линда Картер , прославившаяся благодаря роли Чудо-женщины в 1975-1979 годах.Джими Хендрикс со своей первой электрогитарой, Сиэтл, 1957 год.Грейс Келли на отдыхе, Ямайка, 1955 год.Гэри Бьюзи, 1978 год Дона Дрейк — американская актриса, певица и танцовщица 1930-1940-х годов.Клинт Иствуд катается на скейте в Риме в 1964 году.Боб Марли на пляже с «Мисс мира» 1976 года Синди Брейкспир, матерью своего сына Дэмиана Марли.Эксл Роуз и Айс Кьюб в 1989 году.Элизабет Тейлор и Монтгомери Клифт в перерыве между съемками фильма «Место под солнцем», 1950 год.Голди Хоун ест гамбургер, 1964 год. Одри Хепбёрн , 1960-е годы.Альфред Хичкок за рулем карта, 1960 год.Мэрилин Монро в 12-летнем возрасте, 1938 год.Брюс Ли, 1960-е годы.Французский рестлер Морис Тийе и американская супермодель Дориан Ли, 1945 годЙога на пляже в исполнении Авы Гарднер и Берта Ланкастера, 1946 год.Американская звезда Мэй Уэст, одна из самых скандальных личностей своего времени.Джули Ньюмар в образе Женщины-кошки в 1966 году.Дебора Харри в 1976 году.Американские актрисы Энн Дворак и Ракель Торрес, 1930-е годы.Жан Бугатти рядом с Bugatti Royale Esders Roadster, 1932 год.