25 личных фотографий знаменитостей, которые так и дышат атмосферой минувших лет

Некоторые фотографии стоят тысячи слов. А возможность запечатлеть то, что нам предлагает этот удивительный мир, просто бесценна.

Предлагаем вам подборку кадров известных на весь мир (или всего лишь на одну страну) знаменитостей, которых мы привыкли видеть уже людьми степенными, умудренными опытом и с благородной сединой.

А на данных снимках можно почувствовать потрясающую атмосферу давно прошедших лет и полюбоваться на молодых и беспечных звезд, которые застали культовые эпохи и жили на полную катушку.

Джек Николсон в 1953 году на выпускном вечере. Девушку зовут Нэнси Смит, а будущий актер сопровождает на ее выпускной вечер, будучи младше своей подруги.

25 личных фотографий знаменитостей, которые так и дышат атмосферой минувших лет

Сигурни Уивер с наслаждением поедает хот-дог, 1983 год.

25 личных фотографий знаменитостей, которые так и дышат атмосферой минувших лет

Фил Коллинз играет на барабанах, 1970-е.

25 личных фотографий знаменитостей, которые так и дышат атмосферой минувших лет

Питер Динклэйдж в школе, 1987 год.

25 личных фотографий знаменитостей, которые так и дышат атмосферой минувших лет

Линда Картер, прославившаяся благодаря роли Чудо-женщины в 1975-1979 годах.

25 личных фотографий знаменитостей, которые так и дышат атмосферой минувших лет

Джими Хендрикс со своей первой электрогитарой, Сиэтл, 1957 год.

25 личных фотографий знаменитостей, которые так и дышат атмосферой минувших лет

Грейс Келли на отдыхе, Ямайка, 1955 год.

25 личных фотографий знаменитостей, которые так и дышат атмосферой минувших лет

Гэри Бьюзи, 1978 год.

25 личных фотографий знаменитостей, которые так и дышат атмосферой минувших лет

Дона Дрейк — американская актриса, певица и танцовщица 1930-1940-х годов.

25 личных фотографий знаменитостей, которые так и дышат атмосферой минувших лет

Клинт Иствуд катается на скейте в Риме в 1964 году.

25 личных фотографий знаменитостей, которые так и дышат атмосферой минувших лет

Боб Марли на пляже с «Мисс мира» 1976 года Синди Брейкспир, матерью своего сына Дэмиана Марли.

25 личных фотографий знаменитостей, которые так и дышат атмосферой минувших лет

Эксл Роуз и Айс Кьюб в 1989 году.

25 личных фотографий знаменитостей, которые так и дышат атмосферой минувших лет

Элизабет Тейлор и Монтгомери Клифт в перерыве между съемками фильма «Место под солнцем», 1950 год.

25 личных фотографий знаменитостей, которые так и дышат атмосферой минувших лет

Голди Хоун ест гамбургер, 1964 год.

25 личных фотографий знаменитостей, которые так и дышат атмосферой минувших лет

Одри Хепбёрн, 1960-е годы.

25 личных фотографий знаменитостей, которые так и дышат атмосферой минувших лет

Альфред Хичкок за рулем карта, 1960 год.

25 личных фотографий знаменитостей, которые так и дышат атмосферой минувших лет

Мэрилин Монро в 12-летнем возрасте, 1938 год.

25 личных фотографий знаменитостей, которые так и дышат атмосферой минувших лет

Брюс Ли, 1960-е годы.

25 личных фотографий знаменитостей, которые так и дышат атмосферой минувших лет

Французский рестлер Морис Тийе и американская супермодель Дориан Ли, 1945 год

25 личных фотографий знаменитостей, которые так и дышат атмосферой минувших лет

Йога на пляже в исполнении Авы Гарднер и Берта Ланкастера, 1946 год.


25 личных фотографий знаменитостей, которые так и дышат атмосферой минувших лет

Американская звезда Мэй Уэст, одна из самых скандальных личностей своего времени.

25 личных фотографий знаменитостей, которые так и дышат атмосферой минувших лет

Джули Ньюмар в образе Женщины-кошки в 1966 году.

25 личных фотографий знаменитостей, которые так и дышат атмосферой минувших лет

Дебора Харри в 1976 году.

25 личных фотографий знаменитостей, которые так и дышат атмосферой минувших лет

Американские актрисы Энн Дворак и Ракель Торрес, 1930-е годы.

25 личных фотографий знаменитостей, которые так и дышат атмосферой минувших лет

Жан Бугатти рядом с Bugatti Royale Esders Roadster, 1932 год.

источник


