11 советских вещиц, одна часть из которых все еще актуальна, а вторая – только на свалку

1. Полированная мебель

Пример реставрации советского комода. / Фото: gymnasia2.ru

2. Мясорубка

Вместо советских мясорубок сейчас покупают электрические

3. Стиральная доска

Стирая на такой доске, можно было повредить кожу на руках. / Фото: kliningovyj-raj.ru

4. Стиральная машина без отжима

Иногда отжим в советских машинках присутствовал в виде двух валиков

5. Ручной миксер

В ручном миксере нужно крутить ручку, чтобы венчики двигались

6. Сифон

В сифоне можно было делать газировку

7. Игра «Электроника»

Самой популярной была игра по мотивам «Ну, погоди!». / Фото: drive2.ru

8. Ламповый телевизор

Ламповый телевизор занимал очень много места. / Фото: alternathistory.com

9. Фильмоскоп

Многие молодые люди даже не знают, что это такое. / Фото: fotoload.ru

10. Тушь-плевалка

У туши очень говорящее название. / Фото: pulse.mail.ru

11. Венские стулья

Венские стулья можно отреставрировать и покрасить в черный цвет