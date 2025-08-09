11 советских вещиц, одна часть из которых все еще актуальна, а вторая – только на свалку

Нам кажется, что Советский Союз вместе с его привычками и модой ушел в далекое прошлое, но на самом деле многие вещи, которыми пользовались наши мамы и бабушки, до сих пор присутствуют в некоторых квартирах. Novate.ru рассказывает, какие из них еще могут пригодиться, а какие давно должны были кануть в Лету.
1. Полированная мебель
Пример реставрации советского комода. / Фото: gymnasia2.ru
Если вы спросите у своих родителей про полированную мебель, первое, о чем они вспомнят, что она была в жутком дефиците. Позволить себе полированный шкаф, стол или стенку могли единицы – неудивительно, что такая мебель считалась признаком роскоши и высокого социального статуса. Сейчас полированные предметы интерьера покупают разве что любители винтажа, а вот большинство людей делают ставку на натуральность и естественность.
Если в вашей квартире есть такая мебель, советуем заменить ее более актуальной. Не хотите? Тогда хотя бы отреставрируйте старый шкаф или стенку: отшлифуйте и покрасьте их, замените фурнитуру, чтобы мебель стала более современной и гармонично вписалась в интерьер.
2. Мясорубка
Вместо советских мясорубок сейчас покупают электрические
Одни хозяйки давно обзавелись электрическими мясорубками, чтобы тратить на приготовление фарша минимум времени и сил, другие пользуются механическими, потому что считают их более бюджетными, а третьи остаются верными советским изделиям, которые смело можно назвать вечными. Сломать такую мясорубку практически невозможно, единственное, что может со временем выйти из строя – это ножи, но их очень легко заточить, например, прокрутить сухари.
Приобрести советскую мясорубку сейчас – практически нереально, да и зачем? Можно купить готовый фарш, попросить, чтобы мясо смололи прямо в магазине или же обзавестись современным и удобным устройством, чтобы приготовление основы для котлет и фрикаделек вызывало минимум проблем.
3. Стиральная доска
Стирая на такой доске, можно было повредить кожу на руках. / Фото: kliningovyj-raj.ru
Рожденные в 2000-х и позже, точно не знают, что собой представляет стиральная доска. А вот наши бабушки очень хорошо помнят, каково это – стирать одежду и постельное белье на ребристой металлической доске. Стоило сделать лишь одно неверное движение, как костяшки пальцев оказывались ободранными. А как после нескольких часов такого труда ныла поясница! И неудивительно – стирать-то приходилось, согнувшись в три погибели. Здорово, что больше не нужно так напрягаться, чтобы постирать вещи. Нужно лишь отправить их в барабан стиральной машины, а по истечении заданного времени отправить сушиться. Не стирка, а мечта!
4. Стиральная машина без отжима
Иногда отжим в советских машинках присутствовал в виде двух валиков
Чуть получше предыдущего варианта, но гораздо хуже современных моделей. Советские стиральные машины могли быть совсем без отжима, например, как модель «Малютка» (полоскать одежду приходилось вручную), или с отжимом в виде двух валиков. Между ними нужно было пропускать мокрые вещи, крутя ручку. Напоминает мясорубку, не правда ли? А действовало подобное устройство как пресс. И ладно, если нужно было отжать через валики какую-нибудь футболку или наволочку, но когда дело доходило до свитеров и пододеяльников, процедура превращалась в настоящее мучение.
5. Ручной миксер
В ручном миксере нужно крутить ручку, чтобы венчики двигались
Да, с электроникой в Советском Союзе были явные проблемы. Приходилось обходиться тем, что есть. Так, вместо привычного нам миксера, хозяйки в СССР пользовались ручной моделью. Она была оснащена двумя обычными венчиками, только они были не встроены в корпус, а прикреплены к ручке, которую приходилось крутить самостоятельно. Получается, что во время процедуры взбивания обе руки были заняты, то есть повторить трюк «одну рукой держу миску, другой – миксер», не срабатывал.
Ручной миксер был далек от идеала, и пользоваться им было неудобно, но в то же время работал он эффективнее, чем обычная вилка или венчик. Девайсом хотя бы получалось взбить яичные белки, потому что вилка в этом вопросе была не самым лучшим помощником.
6. Сифон
В сифоне можно было делать газировку
Здесь все просто – с помощью этого прибора любой советский человек мог делать газировку дома, а не тратить деньги в автоматах. Все, что нужно было сделать – налить в сифон воду, в специальное отверстие вставить патрон с газом, одно движение – и любимый напиток готов!
Однако на этом хозяйки обычно не останавливались, ведь вода, насыщенная углекислым газом – это неинтересно. Чтобы разнообразить домашние напитки, использовали сиропы, жидкое варенье, лимонную кислоту с сахаром и прочие добавки. Кто-то даже умудрялся превращать в газировку морсы и компоты. В любом случае получалось вкуснее, чем обычная вода.
7. Игра «Электроника»
Самой популярной была игра по мотивам «Ну, погоди!». / Фото: drive2.ru
Первые портативные игровые консоли были невероятно популярными. Стоило им лишь попасть на прилавки магазина «Электроника», как их тут же разбирали, поэтому далеко не все могли стать обладателями желанного устройства. Это сейчас в смартфон можно загрузить любые игры, какие только захочешь, а в советское время на одном устройстве была лишь одна. Самой популярной стала «Ну, погоди!». Смысл игры был очень простой и понятный: волк бегает от курицы к курице, пытаясь не пропустить ни одного яйца. А еще была игра с охотником, который должен был отстреливать уток, летящих в небе. Эх, было время…Сейчас такие игрушки уже не купить, а ведь нашим родителям иногда очень хочется понастальгировать. Благо, есть их симуляторы, которые можно скачать на мобильный телефон.
8. Ламповый телевизор
Ламповый телевизор занимал очень много места. / Фото: alternathistory.com
Телевизор с кинескопом, без преувеличения, был большим – он занимал сколько места, сколько и обычное кресло, поэтому жителям хрущевок приходилось потесниться. Современные тоненькие плазмы, которые при желании можно и на стену повесить, гораздо более компактные и мобильные, хотя диагональ экрана внушительнее. Впрочем, сейчас телевизор есть далеко не в каждой квартире. Зачем, если фильмы можно посмотреть на телефоне, ноутбуке или планшете? Подключился к интернету, нашел в поиске какой-нибудь сериал, и наслаждаешься просмотром.
9. Фильмоскоп
Многие молодые люди даже не знают, что это такое. / Фото: fotoload.ru
Многие уже, наверное, и не помнят диафильмы. Хотя, они существуют и сейчас, нужно лишь купить специальный проектор для их просмотра. Правда, цена у него будет немаленькой – от трех тысяч и выше, плюс еще и сами диафильмы нужно купить. А когда-то фильмоскоп был практически в каждой семье, и любимые ленты засматривали до дыр. И ведь не надоедало!
10. Тушь-плевалка
У туши очень говорящее название. / Фото: pulse.mail.ru
Больше всего наши мамы радуются разнообразию современной косметики. Особенно они в восторге от туши, ведь в их молодости была только «плевалка», больше похожая на ваксу в коробочке. Использовать ее нужно было по особой схеме: сначала намочить щеточку, потом «окунуть» ее в тушь и быстренько накрасить ресницы, пока средство не засохло. Но даже при соблюдении всех правил результат получался так себе: ресницы склеивались и напоминали паучьи лапки, тушь через время размазывалась. Но выбирать не приходилось. Как говорится, спасибо и за это!
11. Венские стулья
Венские стулья можно отреставрировать и покрасить в черный цвет
Несмотря на говорящее название, многие люди искренне считают, что венские стулья придумали в СССР. На самом деле здесь их только производили, а вот создателем мебели был Михаэль Тонет, мастер-мебельщик из Австралии. Стулья были невероятно популярными, благодаря своей прочности, бюджетности и невероятному дизайну, нестандартному для Советского Союза. Кстати, сейчас эти стулья переживают очередную волну популярности. Их находят на дачах, чердаках, барахолках, затем реставрируют и дополняют ими интерьер кухни.
