Тля на рассаде. Откуда она берётся и чем обработать растения, чтобы избавиться от неё?

Многие дачники у себя на подоконнике в квартире выращивают рассаду различных овощных культур: баклажанов, помидоров, огурцов, перца и т.п. Дело это достаточно хлопотное, но оно стоит того, ведь покупать саженцы на рынке сегодня удовольствие не из дешёвых. Одна из проблем при выращивании рассады в домашних условиях, это вредители. Например, тля. Откуда она берётся в квартире и как с ней бороться, про это мы сейчас и поговорим.

Если на домашней рассаде появилась тля. Что делать?

С этими мелкими насекомыми нужно обязательно бороться, иначе рассаду они быстро уничтожат. Чтобы вывести тлю, в первую очередь нужно выявить источник её появления в квартире и ликвидировать его.

Откуда тля берётся в квартире?

Вариантов появления тли много. Например, яйца этого вредителя могут находиться в грунте, на листьях комнатных растений, на стенках плохо промытых горшочков. Вам могли принести тлю с букетом цветов, например, с подаренными тюльпанами.

Что делать?

Рассаду можно защитить от появления на ней тли, если убирать от неё подальше комнатные цветы и принесённые букеты.

Если эти меры не помогли, и тля всё-таки появилась, помойте подоконник с мылом, а шторы тщательно пропылесосьте.

Возьмите 1 зубчик чеснока, раздавите его, залейте чесночную кашицу литром тёплой воды и закройте банку крышкой.

Пусть настой постоит сутки. Далее процеживаем настой и опрыскиваем им растения.

С нижней стороны каждый листочек на рассаде нужно будет смазать этим настоем, использую для этой цели мягкую кисточку. Почву под рассадой опудриваем просеянной древесной золой.

И смотрим видео, где вам расскажут как бороться с другими вредителями на рассаде и комнатных растениях.