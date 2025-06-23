Как быстро прочистить канализацию

Рано или поздно на кухне случается страшное – вода перестает уходить в трубу, в раковине. Означать такой поворот событий может только одно. Случился засор, который стоит убрать в ближайшее время, пока ситуация не стала еще хуже. Если избавиться от засора при помощи магазинных средств нет возможности, стоит попытаться прибегнуть к «народным».
Забиваем соду в раковину. /Фото: youtube.com. Итак, для того чтобы пробить даже очень стойкий засор, нам понадобится всего ничего. Следует добыть в свое распоряжение 100 мл уксусной кислоты и 100 грамм пищевой соды. Уксусную кислоту можно заменить обычным уксусом, но тогда понадобится уже 250 мл субстанции. Процесс организации прочистки предельно просто и выглядит следующим образом. Важно: перед началом работы обязательно защитите руки перчатками. Сода и уксус могут выступить не только раздражителями, но также могут представлять непосредственную опасность. Затем льем уксус. /Фото: youtube.com. Сначала берете пачку соды и насыпаете ее в сливное отверстие. Если понадобится, при помощи пальцев проталкивайте соду внутрь, как можно глубже. Сделать нужно так (по возможности), чтобы сода заполнила весь внутренний объем сифона. После этого медленно наливаем в раковину уксус. Учтите, что, когда уксус соприкоснется с содой, начнется химическая реакция, которая будет сопровождаться выделением большого количества углекислого газа. Происходит реакция. /Фото: youtube.com. Подождите 4-5 минуты, пока химическая реакция не закончится. Теперь остается только включить воду и проверить результат., процедуру необходимо повторить. Чаще всего выделяющийся в результате реакции углекислый газ легко прочищает засор. Примечание: если большая часть пены и пузырьков выходит во время реакции обратно в раковину – это свидетельствует о том, что процесс протекает неэффективно и почти весь газ идет не туда, куда нужно. Вот и готово. /Фото: youtube.com.
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