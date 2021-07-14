11 тонкостей в обычаях разных стран, которые нужно зазубрить, чтобы не попасть впросак

Поведение, которое мы считаем вежливым и разумным в своей стране, не всегда воспринимается так же за границей. Будьте осторожны, не покажитесь грубыми или невоспитанными в путешествиях. Почему под страхом смерти нельзя солить еду в Египте или крутить в руках палочки для риса, находясь в Японии? Читайте про интересные мировые обычаи и заводите друзей везде, где бы вы ни находились.
1. Не стоит ждать благодарственной открытки за эти подарки в Китае
Не дарите часы в Китае. /Фото: eventool.com
В каждой стране свои представления о подарках. В России многие обрадовались бы хорошим дорогим часам. А вот в Китае за это на вас бы серьезно обиделись! Этот предмет, а еще соломенные сандалии, носовые платочки и цветы тесно связаны для китайцев со смертью и похоронами. Дарить их нельзя, это считается неуместным и неприличным. Вы даже рискуете испортить хорошие отношения, если преподнесете такой презент. Неважно, какой для этого выбран повод. Так что готовьтесь заранее к праздничным датам, если вы в Китае.
2. Забудьте о соли в Египте
Не торопитесь солить еду, если вы в Египте. /Фото: puppydocblog.files.wordpress.com
Вы поехали в жаркий Египет, чтобы отдохнуть, искупаться в чистом море и встретиться с друзьями. Наверняка вас могут пригласить в гости. Тут стоит помнить об одной важной вещи: когда вы сидите за столом в этой стране, ни в коем случае не прикасайтесь к солонке. Хозяин дома может смертельно обидеться, если вы начнете солить свою еду. Для местных жителей это означает, что угощение вам не нравится и вкус у него отталкивающий. Потому якобы вам нужно немедленно это исправить, добавив приправу.
3. Не появляйтесь вовремя в Венесуэле
Точность – не то качество, которое стоит демонстрировать в Венесуэле. /Фото: blog.ijugaad.com
Сейчас вы будете удивлены. Мы все привыкли, что приходить вовремя на деловой или праздничный ужин - признак хорошего тона. Да, опаздывающие должны быть готовы к телефонным звонкам с вопросами о том, где же они задержались. У нас так, а вот в Венесуэле совсем иначе. Если вас приглашают к кому-нибудь на обед, рекомендуется немного опоздать. Пятнадцать минут - это самый минимум, который можно себе позволить. Гости, пришедшие вовремя или раньше, считаются нетерпеливыми и жадными.
4. Всегда используйте нож и вилку в Норвегии
Приготовьте столовые приборы, если вы в Норвегии. /Фото: healthyfood.com
И ещё немного об обедах. Если вы находитесь в Норвегии и вам предстоит сидеть за столом в гостях, будьте очень внимательны. Правила поведения во время приема пищи в этой стране очень важны. Большинство блюд, даже обычные бутерброды, едят с использованием ножа и вилки.
5. Острые предметы: Нидерланды против
Нидерланды: дарить ножи запрещено. /Фото: iunikum.com
Если вы выбираете подарок, находясь Нидерландах, ни в коем случае не смотрите на кухонные ножи или ножницы. Даже если они очень дорогие и качественные. В этой стране считается, что презент должен приносить счастье и позитивные мысли. А острые предметы, по мнению нидерландцев, не могут соответствовать этому требованию. Так что выбирайте что-то другое.
6. Кидайте зубы на крышу в Греции
Выпал молочный зуб – кидай на греческую крышу. /Фото: adamsdentalnj.com
Находясь в Греции, вы можете увидеть детей, кидающих что-то на крышу дома. Не удивляйся, это не хулиганы. Дело в том, что маленькие жители этой страны никогда не ждут от зубной феи денег или подарков в обмен на выпавший зуб. Вместо этого они бросают его на крышу. Греки верят, что такое действие принесет удачу и здоровый коренной зубик.
7. Не звени стаканами в Венгрии
«Чин-чин» отменяется, если вы в Венгрии. /Фото: images.huffingtonpost.com
Привычная картина, которую можно увидеть во многих пабах мира - люди чокаются бокалами пива и делают глоток. Не ожидайте такого в Венгрии. Есть старый обычай, который зародился во время войны 1849 года с Австрией. После победы над венгерскими войсками и жестокого убийства 13 военачальников, австрийские генералы праздновали поражение противника, выпивая пиво и звеня стаканами. Официально потребление этого напитка никогда не было запрещено, но венгры решили воздержаться от такого веселья в течение 150 лет. Сегодня этот обычай все еще сохраняется в определенных округах страны, несмотря на то что срок уже прошел.
8. Не говорите о делах за столом в Боливии
Придется слушать рассказ коллеги о семье, прежде чем говорить о делах. /Фото: riversedgecatering.com
В Боливии считается неприличным обсуждать бизнес во время торжественных мероприятий, таких как свадьба или званый обед. Они проводятся для обогащения личных отношений, а не для заключения сделок. Если же вы посещаете бизнес-ланч или деловой ужин, обязательно подождите, пока ваш коллега не поговорит о семье, здоровье и иных вещах. Вы должны внимательно это выслушать, после чего уже можете завести разговор о делах.
9. Следите за своими палочками в Японии
Палочки для еды – не игрушка. /Фото: cdn.instructables.com
Япония - очень вежливая нация, любовь к этикету распространяется также и на палочки для еды. Согласно обычаю этой страны, считается неприличным играть с этим столовым прибором (вертеть, щелкать, стучать), показывать им на что-либо, прокалывать еду. Если вы хотите взять угощение из общей тарелки, обязательно воспользуйтесь теми концами палочек, которые не касались вашего рта. Иначе японцы могут оскорбиться.
10. Красные мертвы в Южной Корее
Писать имя человека красным цветом в Южной Корее очень опасно. /Фото: toutpratique.com
Будьте особо внимательны к цвету чернил ваши ручки, если вы находитесь в Южной Корее. В этой стране написание имени человека красным традиционно означает, что он умер. Это очень важно помнить при вручении поздравительной открытки или письма.
11. Не бойтесь финской сауны
Париться в сауне с коллегами – обычное дело в Финляндии. /Фото: vcdn.bergfex.at
Представьте ситуацию: вы в Финляндии и находитесь на деловой встрече, которая уже почти подошла к концу. И вдруг ваш коллега приглашает вас попариться в местной сауне. Не стоят смущаться. Сразу говорите, что вы согласны. В северной стране этот вид отдыха очень распространен и считается семейным. Так что если вы получите такое предложение, будьте уверены – ваша деловая встреча прошла просто отлично. Поздравляем!
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