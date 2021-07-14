11 тонкостей в обычаях разных стран, которые нужно зазубрить, чтобы не попасть впросак

1. Не стоит ждать благодарственной открытки за эти подарки в Китае

Не дарите часы в Китае. /Фото: eventool.com

2. Забудьте о соли в Египте

Не торопитесь солить еду, если вы в Египте. /Фото: puppydocblog.files.wordpress.com

3. Не появляйтесь вовремя в Венесуэле

Точность – не то качество, которое стоит демонстрировать в Венесуэле. /Фото: blog.ijugaad.com

4. Всегда используйте нож и вилку в Норвегии

Приготовьте столовые приборы, если вы в Норвегии. /Фото: healthyfood.com

5. Острые предметы: Нидерланды против

Нидерланды: дарить ножи запрещено. /Фото: iunikum.com

6. Кидайте зубы на крышу в Греции

Выпал молочный зуб – кидай на греческую крышу. /Фото: adamsdentalnj.com

7. Не звени стаканами в Венгрии

«Чин-чин» отменяется, если вы в Венгрии. /Фото: images.huffingtonpost.com

8. Не говорите о делах за столом в Боливии

Придется слушать рассказ коллеги о семье, прежде чем говорить о делах. /Фото: riversedgecatering.com

9. Следите за своими палочками в Японии

Палочки для еды – не игрушка. /Фото: cdn.instructables.com

10. Красные мертвы в Южной Корее

Писать имя человека красным цветом в Южной Корее очень опасно. /Фото: toutpratique.com

11. Не бойтесь финской сауны

Париться в сауне с коллегами – обычное дело в Финляндии. /Фото: vcdn.bergfex.at