Любопытные факты о кефире, которые убедят вас пить его чаще

Кефир! Мы его любим и помним ещё из детства. Но в последние годы на первый план вышли йогурты, которые везде рекламируют и рекомендуют. Мы категорически не согласен с таким положением вещей! Ведь кефир…
1. Утоляет жажду
Кисленький и нежирный кефир прекрасно справляется с жаждой. Особенно если с пузырьками!
2. Является пробиотиком
Всего 1 стакан кефира содержит более 2 триллионов кисломолочных бактерий и других микроорганизмов, благотворно влияющих на микрофлору кишечника. Благодаря этому кефир помогает избежать возникновения кишечных инфекций и запоров.
3. Является источником витаминов группы B
Кефир выступает источником сразу нескольких витаминов группы В. Например, в нем содержится витамин В12, полезный для крови и нервной системы, витамин B1 или тиамин, помогающий справиться со стрессами, а также биотин, улучшающий состояние кожи, волос и ногтей.
4. Укрепляет иммунитет
Примерно 70% иммунно-компетентных клеток находится именно в кишечнике, поэтому регулярный прием продуктов-пробиотиков, содержащих живые микроорганизмы, это важный шаг навстречу крепкому иммунитету.
5. Понижает холестерин
Кефир — это один из продуктов, которые активно снижают уровень «плохого» холестерина, предотвращая таким образом риск возникновения сердечных приступов и инсультов.
6. Расслабляет и успокаивает
Кефир обладает мягким релаксирующим эффектом, который он унаследовал от аминокислоты молока триптофана. Это соединение принимает участие в синтезе гормонов сна: мелатонина и серотонина.
7. Содержит белок
Стакан кефира — отличный способ получить дополнительную порцию белка при соблюдении низкокалорийной или низкоуглеводной диеты.жира.
8. Усваивается лучше молока
Лактоза (молочный сахар), с перевариванием которой у некоторых людей могут наблюдаться проблемы, в кефире частично превращается в молочную кислоту, которая усваивается гораздо проще.
9. Содержит много кальция и фосфора
Например, порция из 175 граммов кефира содержит примерно 20% рекомендуемой суточной нормы кальция, отвечающего за строение костной ткани и зубов.
10. Богат антиоксидантами
Кефир — напиток долгожителей. Одной из причин, послужившей возникновению такой репутации, является высокий уровень антиоксидантов, содержащихся в кефире. Свободные радикалы повреждают клетки, что приводит к преждевременному старению организма. А ежедневное употребление продуктов, богатых антиоксидантами, способно замедлить этот процесс, что помогает сохранить молодость.
Эх, закончили подборку и нестерпимо захотелось кефирчика…
