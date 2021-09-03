Какие деревья высадить возле дома, чтобы в семье был мир и достаток

Какое дерево лучше посадить на своем участке? Отдать предпочтение плодовым или декоративным вариантам? Более того, есть отличные альтернативные предложения, которые понравятся даже самым привередливым дачникам.

Давай же выберем те деревья, которые будут дарить тебе энергию и спокойствие, а твоему дому — уют и благополучие.







КАКОЕ ДЕРЕВО ЛУЧШЕ ПОСАДИТЬ

Вишневый сад

Невероятный запах

Креативное решение

Какое дерево лучше посадить на даче

Для того чтобы выбрать самые подходящие варианты, можно прислушиваться не только к советам экспертов. Народная мудрость способна много чему научить, а примет, которые касались бы деревьев возле дома, существует очень много. Что же это за приметы и какое дерево лучше посадить на участке, руководствуясь древней мудростью?Благоухающие вишни — идеальный вариант едва ли не для каждого сада и дачного участка. Это дерево издавна символизировало богатство, изобилие всего в доме, порядок и уют. У самых хлебосольных сельчан всегда буйно расцветали вишневые сады, радуя глаз и хозяев, и простых прохожих. Это также воспевалось во многих литературных произведениях.Вишня — достаточно непривередливое дерево. Кроме того, можно посадить и черешню. Только представь, сколько вкуснейших напитков можно будет сделать из этих сладких ягодок. И не только напитков, ведь кроме компота, из вишни получается прекрасное варенье, джем, начинка для выпечки.Более того, старые приметы гласят, что для усиления благоприятного влияния вишни на твой дом, нужно разжечь огонь возле деревьев. Отличный повод устроить пикник с родными, не правда ли? Только будь крайне осторожен во время работы возле огня.Отличным деревом для дачи и сада станет акация. Она просто умопомрачительно пахнет, когда цветет. Поверья гласят, что такое дерево способствует улучшению общей атмосферы в доме и настроения хозяев. Особенно любят это дерево и пчелы, ведь из цветков акации затем получается вкуснейший мёд. Так что если планируешь еще и пчеловодством заниматься, обязательно подумай об акации.Шиповник тоже был у наших предков в особом почете. Это растение имеет не только прекрасные нежно-розовые цветы, но и очень полезные плоды. Из них можно приготовить вкусный натуральный чай. Согласно поверьям, шиповник помогает приносить уют в дом, улучшает настроение хозяев, укрепляет чувства между супругами.Не менее полезным во дворе или саду могут оказаться можжевельник и ель. Эти хвойные растения приятно пахнут, но наши предки верили, что летом они накапливают энергию, а зимой — отдают ее хозяевам. Таким образом, эти деревца прекращают ссоры, способствуют спокойствию и порядку в доме.Кстати, некоторые виды можжевельника можно обрезать. Это означает, что ты легко сможешь самостоятельно сотворить уникальный ландшафтный дизайн на дачном участке. Соседи точно с интересом будут поглядывать в сторону твоего двора.Несомненно, только тебе решать, какие деревья окажутся на страже порядка и атмосферы в доме. Но прислушайся и к многолетней мудрости наших предков. Ведь не зря они наделяли удивительными свойствами именно эти деревца.