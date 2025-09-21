С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 576 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    синоптики на 3 дня не могу спрогнозировать, а автор пытается предсказывать что будет через 60 лет😀7 привычных проду...
  • Александр Данилов
    Статью написал либо идиот, либо дурак, который "слышал звон, да не знаю, где он"!!!!Почему талонная ж...
  • Sergey Ivanov
    Лунный пейзаж? А вы смотрели спутниковые снимки Красноярского края? Тайги уже почти не осталось. Вместо нее- сплошные...Как природное бог...

Кулинарные обманы в Российской Империи

Кулинарные оббманы в Российской Империи

В царской России жульничества с едой было ничуть не меньше, чем сейчас. Но по сравнению с некоторыми преступлениями того времени, нынешние махинации могут показаться просто детской шалостью. Продукты питания и напитки — одна из самых благодатных сфер для обмана населения в Российской Империи. Правители регулярно издавали указы, призванные остановить подделки хлеба, мяса, пчелиного меда, сахара и других продуктов.
Несмотря на это, предприимчивые дельцы продолжали добавлять в кофе дорожную пыль, смешивать масло с клеем и проворачивать другие мошеннические «схемы», которые нередко стоили людям жизни.

Пиво с глицерином, надутые гуси и другие хитрости рыночных торговцев


Кулинарные оббманы в Российской Империи

В 1842 году в Санкт-Петербурге было опубликовано первое пособие по кулинарии и домоводству — «Ручная книга опытной хозяйки» Екатерины Авдеевой. Кроме секретов русских блюд в книге описаны популярные в то время торговые хитрости, о которых должна была знать любая хозяйка при выборе продуктов. Автор книги пишет: «К числу обманов в торговле живностью принадлежит надувание». Мелочники-продавцы покупали тощих птиц и старались пустить их в продажу «казовым концом» (с лучшей стороны). Для этого они надували гуся воздухом и зашивали заднее отверстие.Варварскими фокусами с надуванием живых птиц дело не ограничивалось. Многие историки, изучавшие русскую кухню, утверждают, что в царской России подделывали все, что можно было выпить или употребить в пищу. До изобретения холодильника торговля мясом представляла много сложностей. Летом и весной для сохранности продукта тушки держали в специальных ледниках, которые были далеко не у каждого. Мясо быстро портилось, и недобросовестные торговцы предавали ему товарный вид вымачиванием в селитре.
По объему фальсификата в дореволюционной России одно из первых мест занимало вино. В винодельческих регионах подделками не торговали — настоящего дешевого вина из винограда там было в избытке. Фальсификация развивалась в Москве, Петербурге и других крупных городах, где не было собственных винзаводов. В конце XIX века экономист С.И. Гулишамбаров рассчитал, что в течение 3 лет до 1890 года в Москву было доставлено до 460 тыс. пудов вина из Крыма, Кавказа, Бессарабии и Дона. При этом из Москвы в другие города было вывезено до 800 тыс. пудов напитка. Такие «вина» изготавливались из воды, сахара, спирта и красителей.Бытописатель Евгений Платонович Иванов в своей книге «Меткое московское слово» приводил слова одного официанта из ресторана на Нижегородской ярмарке: «Коли пиво скисает, сейчас в него известь кладут». Известью предприимчивые владельцы трактиров пытались отбить запах скисшего напитка. Но это еще не самое страшное. В начале XX века после многочисленных жалоб в некоторых заведениях Москвы и Петербурга были взяты пробы бутылочного пива. Почти в каждом образце были обнаружены ядовитые ингредиенты. Серную кислоту добавляли для осветления пива, а с помощью глицерина маскировали специфический вкус и делали густую пену.В разливное пиво иногда подмешивали белену, полынь и алоэ.

Дело купцов Поповых о подделке китайского чая


Кулинарные оббманы в Российской Империи Китайский чай впервые появился в России еще в начале XVII века — посол из Китая передал его царю Михаилу Федоровичу в качестве подарка. Тогда экзотический напиток не пришелся по вкусу и про него забыли на 20 лет. А в середине XVII века монгольский хан снова преподнес несколько тюков чая русскому послу. Чай снова стали пробовать при царском дворе, к счастью, догадались сварить его в кипятке, чтобы оценить истинный вкус напитка. До XIX века чай из заморских листьев считался роскошью. Поскольку листья поставлялись напрямую из Китая, их распространение по всей России начиналось из городов Сибири. В 1821 году Александр I разрешил продавать чай в трактирах и ресторанах, тем самым спровоцировал объемы чайной торговли. Спрос был велик, купцы получали на этом продукте огромные деньги. Чтобы сделать прибыль еще больше, бакалейщики добавляли отходы чайного листа, стебли и сухие ветки других растений. За натуральный китайский продукт часто выдавали листья березы, рябины, земляники, кипрея или иван-чая.В архивных записях исследователя А.Субботина говорилось о многократном использовании заварки. Ее собирали в трактирах после посетителей и отвозили на производство. Там заварку сушили, красили купоросом, сажей, графитом и отправляли на повторную реализацию.В конце XIX века прогремело «чайное» дело о братьях-купцах Александре и Иване Поповых. Они торговали поддельным китайским чаем с этикетками, имитирующими «бренд» известного в то время чайного дома с безупречной репутацией «Братья К. и С. Поповы». На суде Александр взял вину на себя и был пожизненно отправлен в Сибирь. Его брата оправдали.

«Универсальные» добавки из гипса, извести и пыли


Кулинарные оббманы в Российской Империи Принято считать, что кофе появился в царской России в 1665 году. Придворный лекарь выписал Алексею Михайловичу рецепт на основе вареного кофе от «надмений, насморков и главоболений». Петр I, пристрастившийся к этому напитку в Голландии, ввел в России Европейскую моду на кофе. С 1718 года без кофепития не обходился ни один дворянский бал. А в 1740 году в Петербурге появилась первая кофейня.В XIX веке кофе распространился среди широких слоев населения и получил большую популярность у мошенников. В 1880-е годы прошло несколько громких судебных процессов над продавцами кофейных зерен. Для изготовления они использовали гипс, глину и мастику. Чтобы придать продукту нужный цвет и запах, бакалейщики полоскали гипсовые зерна в растворе из кофейной гущи. В то время полицией были обнаружены целые группы из бродяг, которые в условиях антисанитарии вручную лепили зерна из пшеничного, бобового и кукурузного теста, после чего обжаривали их в патоке.Для растворимого кофе находили другие уловки — насыпали в упаковки с порошком от 30 до 70% дорожной пыли, цикорий, молотый ячмень и желуди.К пшеничной и ржаной муке часто подмешивали более дешевую ячменную, бобовую или крахмал. В худшем случаем там обнаруживались квасцы, следы гипса или извести. Чтобы улучшить вид хлеба, пекари добавляли в некачественную муку углекислый натр и соляную кислоту.В сахаре хозяйки обнаруживали в лучшем случае крахмал и муку, в худшем — все ту же известь, песок и мел.

Сливки из мела и масло из мыльного раствора


Кулинарные оббманы в Российской Империи Настоящей золотой жилой для мошенников в то время были молочные продукты. Та же Екатерина Авдеева, написавшая книгу для хозяек, отмечала: «В молоко для увеличения жирности повсеместно добавляют известь, в сливки, чтобы они казались гуще, — мел».Свежее молоко часто разбавляли кипяченой водой, в прокисшее подмешивали соду или известь. Популярными добавками для сыров были обычная мука и крахмал. Содержание жиров в молочных продуктах увеличивали откровенным жульничеством — добавляли растопленные бараньи мозги и говяжий жир. Особо наглые дельцы не гнушались даже мыльным раствором и столярным клеем для придания нужной консистенции.Сливочное масло было сравнительно дорогим продуктом. У недобросовестных продавцов оно имело высокий процент крахмала, рыбьего жира, свиного и говяжьего сала.В 1902 году для замены масла был создан более дешевый маргарин из животных и растительных жиров, но даже его стали подделывать. Продукт подкрашивали морковным соком и отваром из луковой шелухи, чтобы придать ему характерную «жирную» желтизну.В том же году от населения часто поступали жалобы на «прогорклый жир», и тогда в Москве начались проверки. Выяснилось, что только половина образцов маргарина соответствует нормам.

Ядовитые краски для горошка и конфет


Кулинарные оббманы в Российской Империи В XVIII веке зеленый горошек, привезенный иностранцами, получил всенародное признание в России. Он быстро распространился по всей стране, стал использоваться как самостоятельное блюдо и гарнир. Стоимость гороха была сравнительно высокая, и дельцы быстро поняли, как на нем можно нажиться. В конце XIX века в Петербурге были зафиксированы случаи массового отравления консервированным горошком, в том числе и с летальным исходом. Чтобы скрыть нарушения технологии производства и придать продукту сочный зеленый цвет, мошенники щедро заливали горошек медным купоросом. В числе отравившихся было более тысячи человек, поэтому преступников быстро вычислили и отправили на каторгу.Кондитерские изделия того времени тоже были далеко не безопасны для здоровья.Доктор медицины А. Фишер-Дюкельман в 1903 году писала, что почти все леденцы в торговых лавках имеют искусственные оттенки, для создания которых наверняка используют ядовитые краски. Зеленые конфеты — из яри-медянки, красные — из киновари (сульфид ртути), белые — из цинковых белил, желтые — из свинцового глета и т.д.Мошенники подделывали даже обычный кусковой сахар. Самые требовательные покупатели предпочитали рафинад высшего сорта с «благородным» голубоватым оттенком, поэтому некоторые бакалейщики пропитывали сахарные кусочки слабым раствором синьки.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
г. Москва
александр (i)
Иван Попов
г. Санкт-Петербург
а.субботин
с.и.гулишамбаров
царь михаил федорович
евгений платонович иванов
екатерина авдеева
петр (i)
респ. Крым
а.фишер-дюкельман
с.попов
наверх