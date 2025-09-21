Кулинарные обманы в Российской Империи

В царской России жульничества с едой было ничуть не меньше, чем сейчас. Но по сравнению с некоторыми преступлениями того времени, нынешние махинации могут показаться просто детской шалостью. Продукты питания и напитки — одна из самых благодатных сфер для обмана населения в Российской Империи. Правители регулярно издавали указы, призванные остановить подделки хлеба, мяса, пчелиного меда, сахара и других продуктов.
Пиво с глицерином, надутые гуси и другие хитрости рыночных торговцев
В 1842 году в Санкт-Петербурге было опубликовано первое пособие по кулинарии и домоводству — «Ручная книга опытной хозяйки» Екатерины Авдеевой. Кроме секретов русских блюд в книге описаны популярные в то время торговые хитрости, о которых должна была знать любая хозяйка при выборе продуктов. Автор книги пишет: «К числу обманов в торговле живностью принадлежит надувание». Мелочники-продавцы покупали тощих птиц и старались пустить их в продажу «казовым концом» (с лучшей стороны). Для этого они надували гуся воздухом и зашивали заднее отверстие.Варварскими фокусами с надуванием живых птиц дело не ограничивалось. Многие историки, изучавшие русскую кухню, утверждают, что в царской России подделывали все, что можно было выпить или употребить в пищу. До изобретения холодильника торговля мясом представляла много сложностей. Летом и весной для сохранности продукта тушки держали в специальных ледниках, которые были далеко не у каждого. Мясо быстро портилось, и недобросовестные торговцы предавали ему товарный вид вымачиванием в селитре.белену, полынь и алоэ.
Дело купцов Поповых о подделке китайского чая
Китайский чай впервые появился в России еще в начале XVII века — посол из Китая передал его царю Михаилу Федоровичу в качестве подарка. Тогда экзотический напиток не пришелся по вкусу и про него забыли на 20 лет. А в середине XVII века монгольский хан снова преподнес несколько тюков чая русскому послу. Чай снова стали пробовать при царском дворе, к счастью, догадались сварить его в кипятке, чтобы оценить истинный вкус напитка. До XIX века чай из заморских листьев считался роскошью. Поскольку листья поставлялись напрямую из Китая, их распространение по всей России начиналось из городов Сибири. В 1821 году Александр I разрешил продавать чай в трактирах и ресторанах, тем самым спровоцировал объемы чайной торговли. Спрос был велик, купцы получали на этом продукте огромные деньги. Чтобы сделать прибыль еще больше, бакалейщики добавляли отходы чайного листа, стебли и сухие ветки других растений. За натуральный китайский продукт часто выдавали листья березы, рябины, земляники, кипрея или иван-чая.В архивных записях исследователя А.Субботина говорилось о многократном использовании заварки. Ее собирали в трактирах после посетителей и отвозили на производство. Там заварку сушили, красили купоросом, сажей, графитом и отправляли на повторную реализацию.В конце XIX века прогремело «чайное» дело о братьях-купцах Александре и Иване Поповых. Они торговали поддельным китайским чаем с этикетками, имитирующими «бренд» известного в то время чайного дома с безупречной репутацией «Братья К. и С. Поповы». На суде Александр взял вину на себя и был пожизненно отправлен в Сибирь. Его брата оправдали.
«Универсальные» добавки из гипса, извести и пыли
Принято считать, что кофе появился в царской России в 1665 году. Придворный лекарь выписал Алексею Михайловичу рецепт на основе вареного кофе от «надмений, насморков и главоболений». Петр I, пристрастившийся к этому напитку в Голландии, ввел в России Европейскую моду на кофе. С 1718 года без кофепития не обходился ни один дворянский бал. А в 1740 году в Петербурге появилась первая кофейня.В XIX веке кофе распространился среди широких слоев населения и получил большую популярность у мошенников. В 1880-е годы прошло несколько громких судебных процессов над продавцами кофейных зерен. Для изготовления они использовали гипс, глину и мастику. Чтобы придать продукту нужный цвет и запах, бакалейщики полоскали гипсовые зерна в растворе из кофейной гущи. В то время полицией были обнаружены целые группы из бродяг, которые в условиях антисанитарии вручную лепили зерна из пшеничного, бобового и кукурузного теста, после чего обжаривали их в патоке.Для растворимого кофе находили другие уловки — насыпали в упаковки с порошком от 30 до 70% дорожной пыли, цикорий, молотый ячмень и желуди.К пшеничной и ржаной муке часто подмешивали более дешевую ячменную, бобовую или крахмал. В худшем случаем там обнаруживались квасцы, следы гипса или извести. Чтобы улучшить вид хлеба, пекари добавляли в некачественную муку углекислый натр и соляную кислоту.В сахаре хозяйки обнаруживали в лучшем случае крахмал и муку, в худшем — все ту же известь, песок и мел.
Сливки из мела и масло из мыльного раствора
Настоящей золотой жилой для мошенников в то время были молочные продукты. Та же Екатерина Авдеева, написавшая книгу для хозяек, отмечала: «В молоко для увеличения жирности повсеместно добавляют известь, в сливки, чтобы они казались гуще, — мел».Свежее молоко часто разбавляли кипяченой водой, в прокисшее подмешивали соду или известь. Популярными добавками для сыров были обычная мука и крахмал. Содержание жиров в молочных продуктах увеличивали откровенным жульничеством — добавляли растопленные бараньи мозги и говяжий жир. Особо наглые дельцы не гнушались даже мыльным раствором и столярным клеем для придания нужной консистенции.Сливочное масло было сравнительно дорогим продуктом. У недобросовестных продавцов оно имело высокий процент крахмала, рыбьего жира, свиного и говяжьего сала.В 1902 году для замены масла был создан более дешевый маргарин из животных и растительных жиров, но даже его стали подделывать. Продукт подкрашивали морковным соком и отваром из луковой шелухи, чтобы придать ему характерную «жирную» желтизну.В том же году от населения часто поступали жалобы на «прогорклый жир», и тогда в Москве начались проверки. Выяснилось, что только половина образцов маргарина соответствует нормам.
Ядовитые краски для горошка и конфет
В XVIII веке зеленый горошек, привезенный иностранцами, получил всенародное признание в России. Он быстро распространился по всей стране, стал использоваться как самостоятельное блюдо и гарнир. Стоимость гороха была сравнительно высокая, и дельцы быстро поняли, как на нем можно нажиться. В конце XIX века в Петербурге были зафиксированы случаи массового отравления консервированным горошком, в том числе и с летальным исходом. Чтобы скрыть нарушения технологии производства и придать продукту сочный зеленый цвет, мошенники щедро заливали горошек медным купоросом. В числе отравившихся было более тысячи человек, поэтому преступников быстро вычислили и отправили на каторгу.Кондитерские изделия того времени тоже были далеко не безопасны для здоровья.Доктор медицины А. Фишер-Дюкельман в 1903 году писала, что почти все леденцы в торговых лавках имеют искусственные оттенки, для создания которых наверняка используют ядовитые краски. Зеленые конфеты — из яри-медянки, красные — из киновари (сульфид ртути), белые — из цинковых белил, желтые — из свинцового глета и т.д.Мошенники подделывали даже обычный кусковой сахар. Самые требовательные покупатели предпочитали рафинад высшего сорта с «благородным» голубоватым оттенком, поэтому некоторые бакалейщики пропитывали сахарные кусочки слабым раствором синьки.
