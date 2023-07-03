7 фактов о женских дуэлях, намного более жестоких, чем мужские

Дуэли среди женщин были хоть и более редкими, но куда более жестокими, чем мужские, — большинство их них заканчивалось не «первой кровью», а смертельным исходом. NaVoTe.ru предлагает вашему вниманию подборку фактов о женских дуэлях.
- Первым документально зафиксированным поединком между женщинами была дуэль 27 мая 1571 году. В хронике миланского женского монастыря св. Бенедикты этот день ознаменовался прибытием двух знатных сеньорит, попросивших у настоятельницы комнату для совместного молебна. Запершись в комнате, женщины устроили поединок на кинжалах. В итоге обе погибли.
- Согласно легенде, в 1642 году состоялась дуэль из-за герцога Ришелье — будущего кардинала — между маркизой де Несль и графиней де Полиньяк. Дамы сражались за благосклонность герцога на шпагах в Булонском лесу — по крайней мере, так описал этот случай Ришелье в своих записках.
- В середине XVII века во Франции, Англии, Германии, Италии женских дуэлей проходило все больше и больше. Поединки на шпагах или пистолетах завершались летальным исходом в 8 случаях из 10 (для сравнения, в мужских дуэлях — 4 из 10).
- Дамы сражались с особой жестокостью — смазывали кончики шпаг ядом или специальным составом, вызывающим жгучую боль при любом прикосновении, стреляли до тех пор, пока одна из них не была убита или тяжело ранена. Как правило, на шпагах дамы дрались топлес — во-первых, платья стесняли движения, во-вторых, считалось опасным попадание в раны кусочков ткани.
- Женские дуэли были широко распространены во Франции, однако в России XVIII—XIX вв. они тоже случались достаточно часто. Русский бум женских дуэлей начался с восшествием на престол Екатерины II, которая в юности сама дралась на шпагах со свой троюродной сестрой. Только за 1765 г. произошло 20 женских дуэлей.
- В XIX в. ареной женских поединков становились дамские салоны. Так, в салоне Востроуховой в 1823 г. прошло 17 дуэлей. По воспоминаниям француженки маркизы де Мортене, которая была свидетельницей этих сражений, «русские дамы любят выяснять отношения между собой с помощью оружия. Их дуэли не несут в себе никакого изящества, что можно наблюдать у француженок, а лишь слепую ярость, направленную на уничтожение соперницы». В защиту соотечественниц можно отметить, что летальных исходов у них был намного меньше, чем у кровожадных француженок.
- Самыми жестокими были женские дуэли на почве ревности. Из-за мужчин дамы дрались на пистолетах, шпагах, перочинных ножах и даже на ногтях!По сути, такие поединки часто становились боями без правил. Один из их современников справедливо заметил: «Если мы примем во внимание большую раздражённость, которая так часто сопутствует отношениям между женщинами, мы удивимся, что они ещё сравнительно редко дерутся на дуэли, которая является клапаном для страстей».
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