Почему некоторые нации имеют довольно странные предпочтения в еде: Тухлый тофу и другие изыски

Ни для кого, наверное, не будет секретом тот факт, что гастрономические предпочтения большинства народов мира довольно сильно отличаются. А в некоторых случаях “полярность” вкусов настолько ярко выражена, что представители одной нации, подавив отвращение, ни за что не станут даже пробовать на вкус некоторые блюда. Которые для другого народа считаются настоящим деликатесом. В чём же заключается секрет того, что представители одного вида живых существ – человека, в разных уголках планеты имеют такие совершенно противоположные предпочтения в еде.
О вкусах не спорят
Это популярное выражение довольно обтекаемо может объяснить столь различные гастрономические предпочтения, например, европейцев и китайцев. Трудно представить французскую или итальянскую кухню без одного из самых популярных в Европе продуктов – твёрдого сыра. Более того, его видов настолько много, что один и тот же салат, но с разным сыром будет считаться едва ли не совсем иным блюдом. Во всей Европе этот продукт настолько обыденный и обычный, насколько же необычным он считается в Китае.
Китайцы не едят твёрдый сыр /Фото: culture.ru.
Коренные жители Поднебесной не готовят и не едят сыр в том виде, в котором к нему привыкли в большинстве стран мира. Однако “кисломолочку” китайцы употребляют как самостоятельные продукты, так и в качестве ингредиента для других блюд. И нередко таких, от которых европеец точно предпочтёт отказаться. Журналистка издания BBC Future Вероник Гринвуд, которая работала в своё время в Шанхае, довольно ярко описала одно из таких блюд, названных ею “тухлым тофу”.
В очередь за отвратительным запахом
Долгое время по дороге из дома к шанхайскому метро Вероник никак не могла понять, почему на улице стоит резкий запах, который журналистка сравнила с вонью из открытого канализационного люка. Позже госпожа Гринвуд выяснила, где же находится источник столь специфического “амбре”. Оказалось, что запах исходил из уличной закусочной. А точнее, от фирменного блюда, которое там готовили. И за которым к прилавку местные ежедневно выстраивалась во внушительную очередь.
Китайцы в очереди к прилавку заведения общепита /Фото: culture.ru.
Готовили “тухлый тофу” в этом заведении из ферментированного соевого продукта, добавляя в него смесь различного мяса, овощей и прокисшего молока. Вряд ли бы данное блюдо пришлось по вкусу даже самым заядлым европейским гурманам.
Откуда же такая разница во вкусах
Многие исследователи уверены, что основное влияние на гастрономические пристрастия того или иного народа в первую очередь оказали продукты, которые веками культивировались и употреблялись в пищу в их регионе. С этим трудно не согласиться. Однако далеко не все случаи употребления людьми весьма специфической еды можно объяснить с точки зрения такой теории. Ведь, как не крути, а физиологически все люди одинаковы. И если к специфическому запаху некоторой пищи ещё как-то можно привыкнуть, то вкус и консистенцию блюда абсолютно все люди чувствуют одинаково.
Вкус и консистенцию еды все люди чувствуют одинаково /Фото: culture.ru.
Другое дело, как они это описывают, и насколько им нравятся те или иные ощущения на зубах или языке. К примеру, практически все жители планеты, кроме австралийцев или новозеландцев, не сочтут вкус бутерброда с пастой Vegemite (“Веджимайт”) даже отдалённо приближённым к аппетитному. Ведь как описал вкус этого продукта, приготовленного из экстрактов ячменных дрожжей и солода, ниацина, рыбофлавина, фолиевой кислоты и соли, один американский ребёнок – “как будто кто-то попытался приготовить еду, но абсолютно всё испортил”.
А может всё дело в специях
Многие начинающие гурманы согласны с утверждением, что немаловажным фактором для “привыкания” к тому или иному экзотическому блюду является добавление к нему знакомых продуктов или специй. Например, те же китайцы, которые считают твёрдый сыр едва ли не “условно съедобным” блюдом, с удовольствием его едят, добавив рис и соевый соус.
У каждого народа есть свои любимые специи /Фото: culture.ru.
Некоторые гурманы могут спокойно съесть более экстравагантные “кушанья”, добавив в них огромное количество ярко выраженной по вкусу специи. К примеру, известные многим (и не только понаслышке) шведские рыбные консервы surströmming – квашенная сельдь, съедались итальянскими гурманами после добавления обильного количества пряных трав, паприки и горького перца. Хотя в чистом виде сюрстрёмминг не вызывал у итальянцев никаких ощущений, кроме отвращения и тошноты.
Превыше вкусовых качеств блюда только его текстура
Ещё одним фактором восприятия пищи является её консистенция или текстура. Британская писательница и повар Фуксия Данлоп, изучавшая китайскую кухню, утверждала, что в гастрономии Поднебесной существуют такие области, которые никогда не смогут стать привлекательными даже для самых смелых западных гурманов. Как пример британка приводит правильно приготовленные кишки гусей и морские огурцы. И одни и другие не имеют абсолютно никакого вкуса, а по своей консистенции уж очень сильно напоминают резиновые трубки.
Приготовленный морской огурец может стоить более 100 долларов /Фото: culture.ru.
При этом правильно приготовленный морской огурец может стоить более сотни долларов США. Объясняется это отчасти тем, что некоторые гурманы находят его весьма вкусным блюдом. Хотя на самом деле морской огурец, по утверждению Данлоп, привлекает его любителей исключительно своей текстурой. Как доказательство писательница указывает на тот факт, что в китайском языке существует огромное количество слов, обозначающих то, что европейцы называют просто “резиновое” или “желеобразное”.
И всё же дело во вкусе
Если опираться исключительно на научные изыскания и физиологию человеческого организма, то получится, что вкусовые рецепторы, играют всё же одну из главных ролей в пристрастиях к не совсем обычной еде. Одним из подтверждений этого является то, что по природе человеку чуждо поедание горькой пищи. Ведь в окружающим его мире зачастую таким вкусом обладают ядовитые растения. В начале эволюции это было “записано” у людей на генном уровне.
Дети могут есть кислое, но не могут есть горькое /Фото: culture.ru.
Так, некоторые младенцы могут есть кислое, пряное, и даже слегка острое. Однако ни один ребёнок не будет есть горькое. На уровне инстинктов и подсознания младенец ассоциирует горечь с ядом. И лишь в процессе взросления и развития включаются другие, весьма нестандартные механизмы.
Биологи уверены, что любители крепкого кофе или горького шоколада выработали эти предпочтения благодаря подсознательному стремлению человека познать что-то новое для него, необычное. А может быть, и даже опасное. Психолог Пол Розин вывел даже для этого явление отдельное понятие – “доброкачественный мазохизм”. Алгоритм действия его примерно таков: вкусовые рецепторы улавливают горечь в пище и тут же посылают в мозг сигнал об опасности. Однако далее включается интересный механизм – человек, осознавая, что на самом деле никакого вреда горькая пища не принесёт, начинает получать особое удовольствие.
Горькая пища может приносить особое удовольствие /Фото: culture.ru.
Как заключение можно сказать лишь одно – человеческий организм является уникальным механизмом, а органы его восприятия и вкуса поистине гибкими и эластичными. Ведь как ещё объяснить то, что представители одного и того же вида живых существ могут поедать “Веджимайт”, морские огурцы, консервы surströmming, “тухлый тофу” и даже такой отвратительный для китайцев продукт, как твёрдый сыр.
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