Почему некоторые нации имеют довольно странные предпочтения в еде: Тухлый тофу и другие изыски

О вкусах не спорят

Китайцы не едят твёрдый сыр /Фото: culture.ru.

В очередь за отвратительным запахом

Китайцы в очереди к прилавку заведения общепита /Фото: culture.ru.

Откуда же такая разница во вкусах

Вкус и консистенцию еды все люди чувствуют одинаково /Фото: culture.ru.

А может всё дело в специях

У каждого народа есть свои любимые специи /Фото: culture.ru.

Превыше вкусовых качеств блюда только его текстура

Приготовленный морской огурец может стоить более 100 долларов /Фото: culture.ru.

И всё же дело во вкусе

Дети могут есть кислое, но не могут есть горькое /Фото: culture.ru.

Горькая пища может приносить особое удовольствие /Фото: culture.ru.