Мило — бульдожек, который очень любит спать

Мило — 3-летний французский бульдог с нарколепсией. Нет, конечно же, мы шутим. Мило очень любит нежиться в постели, и эти очаровательные кадры подтверждают, что больше всего на свете бульдожек любит поспать. И делает это самым милым образом. Посмотрев аккаунт в инстаграме, куда хозяин Мило выкладывает фотографии с псом, тут же начнешь зевать и мечтать о теплой и мягкой постели.

Кстати, хозяин бульдога часто называет своего любящего прикорнуть питомца прикованным к кровати толстячком или нарколептической котлеткой.