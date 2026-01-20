С нами не соску...
Мило — бульдожек, который очень любит спать

Мило — 3-летний французский бульдог с нарколепсией. Нет, конечно же, мы шутим. Мило очень любит нежиться в постели, и эти очаровательные кадры подтверждают, что больше всего на свете бульдожек любит поспать. И делает это самым милым образом. Посмотрев аккаунт в инстаграме, куда хозяин Мило выкладывает фотографии с псом, тут же начнешь зевать и мечтать о теплой и мягкой постели.



Кстати, хозяин бульдога часто называет своего любящего прикорнуть питомца прикованным к кровати толстячком или нарколептической котлеткой.

Мило — бульдожек, который очень любит спать

Мило — бульдожек, который очень любит спать

Мило — бульдожек, который очень любит спать

Мило — бульдожек, который очень любит спать

Мило — бульдожек, который очень любит спать

Мило — бульдожек, который очень любит спать

Мило — бульдожек, который очень любит спать

Мило — бульдожек, который очень любит спать

Мило — бульдожек, который очень любит спать

Мило — бульдожек, который очень любит спать

источник


