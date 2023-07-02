5 архитекторских ошибок, повлекших за собой необратимые последствия

Последствия инженерных ошибок.
К сожалению, время от времени специалисты строительной отрасли при проектировании объектов допускают какие-либо ошибки по своей оплошности или, поддаваясь на уговоры заказчиков. Исход этого может быть весьма плачевным. В этом обзоре представлено 5 архитекторских и инженерных ошибок, повлекших за собой необратимые последствия.
Versailles Wedding Hall, ресторан в Иерусалиме
3-й этаж ресторана «Версаль» обвалился из-за отсутствия внутренней стены.
Страшная трагедия произошла в ресторане «Версаль» в Иерусалиме в 2001 году. Во время свадебного торжества гости вышли танцевать на площадку третьего этажа ресторана. Он обвалился на второй этаж, именно туда, где продолжался банкет. В этой трагедии были убиты 23 человека и 380 ранены. Специалисты считают причиной обвала своевольный снос стены во время перепланировки. Хозяин хотел увеличить площадь зала, не учтя при этом инженерных особенностей здания.
Sampong Department Store - бывший корейский универмаг
Sampong Department Store - бывший корейский универмаг.
Это здание изначально предназначалось для офисных площадей, рассчитанных на 4 этажа. Однако, когда оно строилось, директор Lee Joon передумал и захотел иметь большой универмаг. Когда подрядчики отказались выполнять его указания предупреждая о возможной опасности, то Ли Джун их уволил, и нанял других. В итоге некоторые из опорных колонн были демонтированы, на их месте оборудовали эскалаторы. Нагрузка на конструкцию оказалась в четыре раза больше, чем предусматривалось по плану. Кроме того, несмотря на предостережения, был достроен еще один этаж. Через пять лет после открытия универмаг все-таки рухнул, унеся с собой жизни 502 человек
.Walt Disney Concert Hall - концертный зал в Лос-Анджелесе
Walt Disney Concert Hall - концертный зал, построенный по проекту архитектора Фрэнка Гери.
В 2003 году открыл свои двери концертный зал имени Уолта Диснея (Walt Disney Concert Hall). Но уже к 2005-му рабочим пришлось провести ряд наружных переделок здания. Дело в том, что «визитная карточка» стиля архитектора Фрэнка Гери – стальные панели, явились мощным отражателем солнечных лучей. В квартирах напротив температура повышалась на несколько градусов. Из-за этого местные жители чаще использовали кондиционеры, и, соответственно, больше платили за электроэнергию. В связи с этим рабочие покрыли панели фасада особым материалом, уменьшившим их светоотражательные свойства.
Vdara Hotel & Spa - отель в Лас-Вегасе
Vdara Hotel & Spa.
Отель Vdara Hotel & Spa открылся в Лас Вегасе в 2009 году. Замечательное обслуживание, презентабельные номера – казалось бы, все по высшему разряду в 5-звездочном отеле. Но разработчики не учли ситуации с бассейном. Солнечные лучи, концентрируясь на зеркальной поверхности здания, излучались в область бассейна. От того температура воздуха существенно повышалась. Первые посетители наблюдали то, как плавились пластиковые пакеты, а также жаловались на ожоги кожи.
Highway 19 Overpass - дорожное полотно в Квебеке
Highway 19 Overpass. Квебек (Канада).
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии