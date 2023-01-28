Как правильно заварить чай, чтобы он раскрыл весь свой аромат
1. При покупке обращаем внимание на дату. Чаёк упаковали шесть или даже восемь месяцев назад? Тогда перед вами — слишком «старый» напиток. Поищите что-то поближе к настоящему.
2. Проверить чай на свежесть можно и по внешнему виду — например, если у вас дома есть немного заварки, и покупать новую вы не спешите, взгляните на чайные листочки. Тусклые листья с сероватым налетом на них — тоже знак того, что от такого сырья следует избавиться и купить что-то «посвежее».
3. Желательно, чтобы чай был упакован в пакетик из фольги — она помогает сохранить свежесть.
4. Всегда храните чай в закрытой коробке.
5. Эксперты (их ещё называют «титестерами») рекомендуют заваривать чай в фаянсовом или в фарфоровом чайнике.
6. Перед тем, как добавить заварку, не забудьте ополоснуть заварочный чайник кипятком, чтобы холодные стенки не снизили температуру.
7. Правильное соотношение ингредиентов для заварки чая: 1 г на 100 мл воды. Чтобы вам было удобнее: 1 ч.л. на 1 чашку.
8. Зеленый чай заваривается 6 минут, черный — 7. Это общее правило, в каждом конкретное случае всё может быть индивидуально, так что уточните время заварки на упаковке. Не держите заварку в чайнике дольше указанного времени — иначе чай будет горчить.
9. Какой кипяток нужен? Для черного чая — «обычный», но недолго кипевший (выключайте почти сразу после того, как вода закипит). Для зеленого — 90 градусов. Чтобы не упустить момент, внимательно следите за чайником. Как только пойдут пузырьки, выключите чайник и подождите одну-две минуты.
10. Наливайте воду в чайник в два подхода! Половину налейте сразу же, остальное долейте через две минуты. Для чего это нужно? Чтобы полнее раскрыть аромат напитка.
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