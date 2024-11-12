Кошка, которая приносит удачу: почему так популярны манэки-нэко

Манэки-нэко, известные также как «приглашающие коты», кошки удачи — это удивительные японские статуэтки, которые притягивают своим видом и символикой. Милые фигурки в виде кошек являются символом удачи, и выглядят как сидящие зверюшки с одной или обеими поднятыми лапами, пользуются популярностью не только на родине, но и за её пределами.
С механизмом чтобы махать лапкой /Фото:joom.com
Поза кошки с поднятой лапкой является символом удачи и процветания. Поэтому эти фигурки можно встретить в различных местах: домах, офисах, магазинах, ресторанах. Люди верят, что они способны призвать удачу и благополучие. Разнообразие поз и расцветок манэки-нэко символизирует различные качества, которые они могут принести, включая богатство, здоровье, радость и другие блага.
Само название «манэки-нэко» переводится c японского языка как приглашающий кот или зовущая кошка. Они также известны как — кот удачи, даже денежная кошка, счастливая кошка. Изготовлены эти фигурки могут быть из различных материалов, а также в совершенно разнообразных стилях, но в основном из керамики, фарфора или папье-маше.
Счастливые кошки /Фото:Pinterest
История манэки-нэко уходит корнями в древнюю Японию. Хотя они стали популярными талисманами в девятнадцатом веке, существует множество легенд о их происхождении, идут много споров о достоверной версии их происхождения. Три из них особенно известны.
Первая легенда рассказывает о куртизанке их Токио, которая безмерно любила свою кошку. Однажды, спасая хозяйку от ядовитой змеи, кошка погибла.
Женщина с кошкой /Фото:darminaopel.ru
Вторая легенда повествует о старушке, жившей в бедности, которая была вынуждена отпустить своего кота на волю, не имея возможности его прокормить. В отчаянии своего положения женщина молила небеса о помощи и однажды ей снился её кот, который дал совет — создать глиняную фигурку кошки и поставить ее у дороги. Вдохновленная сном, старушка начала делать их для продажи и, к своему удивлению, обрела богатство. Эти фигурки, символизирующие удачу и процветание, стали очень популярными.
С лучшим другом /Фото:fotostrana.ru
Третья история произошла в 1615 году в японском буддийском храме Готокудзи. Настоятель этого храма взял под свою защиту бездомного кота, который крутился рядом с воротами. Храм находился в плачевном состоянии, и средств на его восстановление не хватало, даже на самые необходимые работы. Настоятель, глядя на своего пушистого спутника, вылил ему душу, делясь своими переживаниями. Он не винил кота за свое собственное бессилие, ведь тот был всего лишь животным. «Если бы ты был человеком, — размышлял он, — возможно, у тебя была бы возможность что-то изменить». Кот, терпеливо слушая, сохранял молчание, ка ки положено животному, погружённый в размышления.
Храм Готокудзи /Фото:www.livemaster.ru
Спустя некоторое время, даймё княжества Хиконэ, Ии Наотака, возвращался домой после военной кампании.
Проезжая мимо храма, он попал под сильный ливень. В кромешной тьме он заметил лишь одно дерево, под которым и решил укрыться. Но, к его удивлению, он увидел дверь храма, благодаря коту, сидевшему у нее и словно зовущему его лапой.
Когда князь приблизился, молния ударила в дерево, разрушив его. Испуганный, он бросился к храму, где его встретил настоятель. Кот, ставший его спасителем, произвел на даймё неизгладимое впечатление. Ии Наотака немедленно выделил средства на восстановление храма, который впоследствии стал родовым для семьи Ии и местом, куда стало приходить много прихожан.
Ии Наотака /Фото:asiaworlds.ru
В знак признательности за спасение, ежегодно весной, по сегодняшний день, в храме организуется торжественное мероприятие, посвященное этому мудрому созданию. В одном из храмовых зданий можно купить фигурки манэки-нэко — традиционную японскую фигурку кота, которая символизирует удачу и финансовое благополучие.
Манэки-нэко производятся в разных стилях и цветах, каждая из которых представляет разные аспекты удачи. Например, кот с правой поднятой лапой вверх привлекает денежное изобилие, а с поднятой левой — клиентов и покупателей. Внешний вид котов может быть разным, а каждая поднятая лапка имеет свое уникальное значение. Также существуют фигурки с двумя поднятыми лапами, считающиеся особенно эффективными в привлечении удачи и счастья.
С двумя поднятыми лапами /Фото:ozon.ru
Некоторые из этих волшебных кошек держат овальную золотую монету стоимостью десять миллионов рё, а их качающиеся лапки символизируют энергичный подход к выполнению задач, как бы призывая её к себе.
Цвет статуэток также играет значимую роль: белый ассоциируется с чистотой и святостью, черный — с защитой от злых духов, а зеленый — с безопасностью в путешествиях. Хотя типичные манэки обычно трехцветные и имеют белый цвет в основе, палитра расцветки может быть очень разнообразной. Золотые кошки означают благополучие, желтые – здоровье и долголетие.
Разноцветные кошки /Фото:baldezh.top
Рыжие или красные манэки-нэко призваны восстанавливать энергетический баланс человека и привлекать положительную энергию. В дополнение к традиционным цветам, манэки-нэко могут быть синими, что способствует стабилизации душевного состояния, розовыми — привлекающими любовь, и даже салатными, что укрепляет умственные способности.
Огромный талисман /Фото:dzen.ru
Сегодня манэки-нэко можно встретить в самых разнообразных местах, в домах, магазинах, ресторанах и офисах. Их популярность обусловлена не только культурной значимостью, но и эстетической привлекательностью. Эти статуэтки изготавливаются в разных стилях, что позволяет им гармонично вписываться в любой интерьер. Многие люди верят в магические свойства манэки-нэко и используют их в качестве оберегов.
Считается, что так она привлечёт покупателей /Фото:santreyd.ru
Возрастающий интерес к восточной культуре также способствует популярности манэки-нэко. Тренд на использование талисманов распространяется все шире, делая манэки-нэко еще более привлекательными для современного общества. Люди стремятся наполнить свои дома атмосферой счастья и удачи, что также способствует росту популярности этих фигурок.
С психологической точки зрения, вера в талисманы может служить источником поддержки и уверенности, что, в свою очередь, может влиять на поведение и приводить к лучшим результатам, создавая эффект самосбывающегося пророчества. Хотя научное сообщество не подтверждает магическую силу этих кошек, их символическое значение и влияние на повседневную жизнь людей неоспоримо.
Есть и более традиционные варианты /Фото:podarki-moscow.ru
Манэки-нэко стали популярными по всей Японии по нескольким причинам. Кошки всегда были символом уюта, тепла и удачи, внушая гармонию и благополучие в доме. В многолюдных городах, где не у всех есть возможность завести настоящего кота, фигурки манэки-нэко стали отличным решением.
Основная идея манэки-нэко заключается в том, чтобы привлекать внимание и приглашать к себе. Именно поэтому их часто можно увидеть у входных дверей, повёрнутыми к посетителям. В магазинах они располагаются возле касс, а в отелях и ресторанах — на стойках регистрации. В офисных помещениях голова манэки-нэко всегда направлена к людям.
Она не обязательно должна быть маленькой /Фото:fruitnice.ru
Считается, что разнообразие идей и креативность, наполняющие пространство, способствуют притяжению новых возможностей, но не всегда они находят свое реальное применение. Чтобы обрести удачу и благополучие, манэки-нэко часто помещают в горшки с монетами или раскладывают на красных подушках и ковриках. Для тех, кто ищет любовь и партнера жизни, рекомендуется приобрести пару фигурок с поднятыми лапками и разместить их поблизости.
Манэки-нэко — это не просто игрушки, а символы надежды и благополучия, пришедшие из японской культуры и завоевавшие популярность по всему миру благодаря своему уникальному эстетическому и символическому значению.
Фонарик в виде кошки /Фото:baldezh.top
